Yer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdi

·30·Texno
Yer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yer orbitasiga yaqin boʻlgan va uning yoʻnalishini kesib oʻtuvchi 40 000 ta osmon jismi aniqlangan boʻlib, ularning deyarli 10 mingtasi soʻnggi uch yilda topilgan.
  • Yangi kosmik jismlarni topish surʼati keskin tezlashmoqda, chunki asr boshida bunday obektlar soni atigi 1 000 tani tashkil etgan.
  • Yaqin 100 yil ichida Yer bilan toʻqnashish ehtimoli noldan farq qiladigan 2 000 ga yaqin asteroid mavjud, biroq ularning aksariyati real xavf tugʻdirmaydi.

Astronomlar Yer orbitasiga yaqin boʻlgan va uning yoʻnalishini kesib oʻtuvchi 40 000 ta osmon jismi topilganini maʼlum qildi. Yevropa kosmik agentligi (ESA) maʼlumotiga koʻra, mazkur koʻrsatkich koinotni tadqiq etish tarixidagi muhim bosqich boʻlib, ularning deyarli 10 mingtasi soʻnggi uch yil ichida aniqlangan xolos. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi kosmik jismlarni topish surʼati keskin tezlashmoqda. Masalan, asr boshida bunday obektlar soni atigi 1 000 tani tashkil etgan boʻlsa, 2016-yilda 15 000 taga, 2022-yilda esa 30 000 taga yetgan edi. Birinchi shunday asteroid — Eros 1898-yilda kashf etilgan boʻlsa-da, haqiqiy ilmiy sakrash 1990-yillardan boshlab zamonaviy obzor teleskoplarining ishga tushirilishi bilan yuz berdi.

Xavfni oldindan baholash va orbitalar

Yangi obekt topilgach, olimlar bir necha kuzatuv maʼlumotlarini yigʻib, kompyuter modellari yordamida uning traektoriyasini oʻnlab va yuzlab yillar oldinga qarab hisoblab chiqadilar. Traektoriyaning aniqlanishi toʻqnashuv ehtimolini ham oshirishi, ham kamaytirishi mumkin. Masalan, 2025 yil boshida 2024 YR4 asteroidi atrofidagi vaziyat aynan shu ssenariy boʻyicha rivojlangan edi.

ESA maʼlumotlariga koʻra, yaqin 100 yil ichida Yer bilan toʻqnashish ehtimoli noldan farq qiladigan 2 000 ga yaqin yaqinatrovdagi asteroidlar mavjud. Biroq ularning aksariyati real xavf tugʻdirmaydigan darajada kichikdir. Global vayronagarchilikka olib kelishi mumkin boʻlgan diametri bir kilometrdan oshuvchi yirik obektlar esa oson aniqlanadi va olimlar ularning aksariyati allaqachon topilganiga amin.

Kelgusidagi vazifalar va yangi texnologiyalar

Hozirgi kunda asosiy eʼtibor oʻlchami 100 meterdan 300 metrgacha boʻlgan oʻrta kattalikdagi asteroidlarga qaratilgan. Ular maʼlum bir mintaqaga jiddiy zarar yetkazishga qodir, biroq ularning umumiy sonidan hozircha atigi 30 foizigina topilgan xolos. Yangi avlod yer usti observatoriyalarining ishga tushirilishi bu boradagi ishlatni yanada tezlashtirishi kutilmoqda.

Har bir topilgan yangi obekt nafaqat kataloglarni boyitadi, balki bashorat qilish hamda potentsial xavfning oldini olish rejalarini tuzish uchun qimmatli vaqtni taqdim etadi. Ekspertlarning fikricha, joriy natijalar faqatgina ulkan muammoning «aysberg uchi» boʻlib, kelgusida yangi texnologiyalar yordamida koinot xavfsizligi yanada kuchaytiriladi.

AsteroidlarAstronomiyaYevropa kosmik agentligiKoinot xavfsizligiIlmiy kashfiyotlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiStarlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiBugun, 11:27OnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiOnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiBugun, 10:26OnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdiOnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdiBugun, 09:53Honor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdiHonor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdiBugun, 05:58Anthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdiAnthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdiBugun, 04:22Mars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldiMars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi