Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei 2027-yilga qadar sun'iy intellekt modellarini o'qitishda muhim o'zgarishlar qilishni maqsad qilgan.
- Kompaniya kelgusi uch yilda Ascend protsessorlarining uchta yangi avlodini chiqarishni rejalashtirmoqda, ular hozirgilariga nisbatan ikki baravar yuqori unumdorlikka ega bo'ladi.
- Huawei o'zining SuperPoD tizimlarini Xitoydan tashqaridagi mintaqalarga kichik partiyalarda jo'natishni boshlagan, biroq keng ko'lamli xalqaro ekspansiya yaqin kelajakda kutilmayapti.
Xitoyning texnologiya giganti Huawei 2027-yilga borib sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish sohasida ulkan oʻzgarishlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ushbu tashabbus mamlakatda va global miqyosda yuqori samarali hisoblash infratuzilmasini rivojlantirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, bu haqda kompaniyaning rotatsion raisi Erik Syuy Huawei Connect 2026 tadbirida maʼlum qilgan. U oʻz nutqida Xitoy bozorida Huawei tomonidan ishlab chiqarilayotgan Ascend protsessorlarining oʻrni tobora ortib borayotganini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Ascend protsessorlarining yangi avlodiHozirgi vaqtda Huawei rahbariyati kelgusi uch yil ichida Ascend protsessorlarining uchta yangi avlodini taqdim etishni niyat qilgan. Mazkur yangi turdagi tezlatgichlar avvalgilariga nisbatan ikki baravar yuqori unumdorlik hamda yanada yaxshilangan energiya samaradorligini taʼminlashi kerak.
Kompaniya mutaxassislarining fikricha, ushbu qurilmalar kelgusida mahalliy sunʼiy intellekt dasturchilari uchun asosiy poydevor vazifasini bajaradi. Shunga qaramay, Xitoydagi koʻplab zamonaviy sunʼiy intellekt modellari hamon NVIDIA yechimlari yordamida oʻqitilishda davom etmoqda.
Xalqaro bozor va ichki ehtiyojlarHuawei hozircha oʻqitish jarayonlarida qanday aniq oʻzgarishlar boʻlishini sir tutmoqda. Biroq, kompaniya oʻzining SuperPoD tizimlarini Xitoy tashqarisidagi talab yuqori boʻlgan mintaqalarga sinov tariqasida kichik partiyalarda joʻnatishni boshlagani maʼlum boʻldi.
Shunga qaramay, yaqin kelajakda keng koʻlamli xalqaro ekspansiya rejalashtirilmagan. Erik Syuuning soʻzlariga koʻra, ayni paytda Huawei kompaniyasining mavjud ishlab chiqarish quvvatlari hatto Xitoy ichki bozoridagi talabni toʻliq qondirish uchun ham yetarli emas.
Izohlar 0
…