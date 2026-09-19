Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchi

·19·Texno
Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei 2027-yilga qadar sun'iy intellekt modellarini o'qitishda muhim o'zgarishlar qilishni maqsad qilgan.
  • Kompaniya kelgusi uch yilda Ascend protsessorlarining uchta yangi avlodini chiqarishni rejalashtirmoqda, ular hozirgilariga nisbatan ikki baravar yuqori unumdorlikka ega bo'ladi.
  • Huawei o'zining SuperPoD tizimlarini Xitoydan tashqaridagi mintaqalarga kichik partiyalarda jo'natishni boshlagan, biroq keng ko'lamli xalqaro ekspansiya yaqin kelajakda kutilmayapti.

Xitoyning texnologiya giganti Huawei 2027-yilga borib sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish sohasida ulkan oʻzgarishlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ushbu tashabbus mamlakatda va global miqyosda yuqori samarali hisoblash infratuzilmasini rivojlantirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, bu haqda kompaniyaning rotatsion raisi Erik Syuy Huawei Connect 2026 tadbirida maʼlum qilgan. U oʻz nutqida Xitoy bozorida Huawei tomonidan ishlab chiqarilayotgan Ascend protsessorlarining oʻrni tobora ortib borayotganini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Ascend protsessorlarining yangi avlodi

Hozirgi vaqtda Huawei rahbariyati kelgusi uch yil ichida Ascend protsessorlarining uchta yangi avlodini taqdim etishni niyat qilgan. Mazkur yangi turdagi tezlatgichlar avvalgilariga nisbatan ikki baravar yuqori unumdorlik hamda yanada yaxshilangan energiya samaradorligini taʼminlashi kerak.

Kompaniya mutaxassislarining fikricha, ushbu qurilmalar kelgusida mahalliy sunʼiy intellekt dasturchilari uchun asosiy poydevor vazifasini bajaradi. Shunga qaramay, Xitoydagi koʻplab zamonaviy sunʼiy intellekt modellari hamon NVIDIA yechimlari yordamida oʻqitilishda davom etmoqda.

Xalqaro bozor va ichki ehtiyojlar

Huawei hozircha oʻqitish jarayonlarida qanday aniq oʻzgarishlar boʻlishini sir tutmoqda. Biroq, kompaniya oʻzining SuperPoD tizimlarini Xitoy tashqarisidagi talab yuqori boʻlgan mintaqalarga sinov tariqasida kichik partiyalarda joʻnatishni boshlagani maʼlum boʻldi.

Shunga qaramay, yaqin kelajakda keng koʻlamli xalqaro ekspansiya rejalashtirilmagan. Erik Syuuning soʻzlariga koʻra, ayni paytda Huawei kompaniyasining mavjud ishlab chiqarish quvvatlari hatto Xitoy ichki bozoridagi talabni toʻliq qondirish uchun ham yetarli emas.

HuaweiSunʼiy intellektAscendNVIDIATexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiStarlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiBugun, 12:22Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiStarlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiBugun, 11:27Yer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdiYer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdiBugun, 10:58OnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiOnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiBugun, 10:26OnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdiOnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdiBugun, 09:53Honor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdiHonor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdiBugun, 05:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi