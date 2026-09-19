"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi

·0·Sport
"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi

Yevropa Chempionlar Ligasida yana bosh sovrin sari dadil qadam tashlayotgan «Barselona» lagerida haqiqiy taktik ochiqlik va qat’iy ogohlantirish yangradi. Kataloniya klubining yosh dahosi Lamin Yamal nufuzli The Touchline nashriga bergan eksklyuziv intervyusida qit’aning eng nufuzli turnirida «ko‘k-anorranglilar»ga jiddiy muammo tug‘dira oladigan asosiy raqiblarni ochiq-oydin sanab o‘tdi. 19 yoshli vingerning fikricha, jamoaning asosiy zaif jihatlari ayniqsa atletik va jismoniy jihatdan haddan tashqari qudratli bo‘lgan grandlar — Myunxenning «Bavariya»si hamda Parijning «PSJ»siga qarshi bahslarda darhol yuzaga chiqadi. «Chunki ular seni butun 90 daqiqa davomida to‘xtovsiz yugurishga va bir soniya ham diqqatni yo‘qotmaslikka majbur qiladi», — deya ta’kidladi futbolchi.

Shu bilan birga, u Londonning «Arsenal» klubi bilan bo‘ladigan to‘qnashuvlar butunlay o‘zgacha — to‘p nazorati va taktik shaxmatga tayanishini urg‘uladi. Shuningdek, Yamal «PSJ»ni turnirning bosh da’vogarlaridan biri deb bilishini, ammo ular chempionlik maqomini himoya qilishdek eng og‘ir sinovga duch kelishini alohida qayd etdi: «Futboldagi eng qiyin ish — kubokni himoya qilish. Mening eng katta xavotirim esa g‘alabalardan so‘ng xotirjamlikka berilib ketishimizdir». 13 oktyabr kuni Istanbulda «Galatasaroy»ga qarshi o‘tadigan qiyin safar oldidan Yamalning bu so‘zlari Kataloniyada katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Xo‘sh, yosh yulduzning bu bahosi Xansi Flik taktikasidagi muammolarni fosh qiladimi, «Barsa» chindan ham jismoniy kurashda oqsamoqdami va ular 13 oktyabrda Turkiyadagi «jahannam»dan qanday omon chiqib ketadi?

«Jismoniy bosim va taktik shaxmat»: Yamal ko‘rsatgan uch grand qiyosi

Lamin Yamalning Chempionlar Ligasidagi raqiblarga bergan aniq bahosi:

  • «Bavariya» va «PSJ»ning atletik kuchi: Yuqori temp, tinimsiz pressing va charchashni bilmaydigan jismoniy tayyorgarlik «Barselona»ning nozik mudofaasi va yarim himoyasini shoshirib qo‘yishi mumkin;

  • «Arsenal»ning intelektual o‘yini: Mikel Arteta shogirdlariga qarshi bahsda yugurish emas, balki maydonni to‘g‘ri ko‘rish, pozitsion savodxonlik va to‘pni nazorat qilish san’ati birinchi planga chiqadi;

  • Parijliklar gardanidagi yuk: «PSJ» favorit bo‘lsa-da, amaldagi chempion sifatida unvonni saqlab qolish va psixologik bosimni ko‘tarish ular uchun eng murakkab vazifaga aylanadi;

  • Xotirjamlik xavfi: Vunderkind jamoadoshlarini eyforiyadan ogohlantirib, g‘alabalardan keyingi sustkashlik va o‘ziga haddan tashqari ishonish mag‘lubiyatga olib kelishini ta’kidladi.

«Xansi Flik uslubi va jismoniy muammo»: «Barselona»ga nima yetishmayapti?

Kataloniyaliklarning hozirgi formasi va taktik tahlili:

  • Pressing va kuch balansi: Xansi Flik jamoasi Germaniya uslubidagi qattiq pressingni talab qilmoqda, biroq yosh tarkib yuqori tempdagi to‘liq 90 daqiqalik jismoniy janglarda charchoq alomatlarini sezdirib qo‘ymoqda;

  • Yevropaning gigantlari qarshisida: So‘nggi yillardagi tarix ham «Barselona»ning aynan jismoniy ustunlikka ega nemis va fransuz grandlariga qarshi o‘yinlarda taktik ojiz qolganini isbotlagan;

  • Yamalning shaxsiy yetakchiligi: Hali 20 yoshga to‘lmagan futbolchining jamoaviy kamchiliklarni ro‘y-rost aytib, sheriklarini ogohlantirishi uning klubdagi sardorlik ruhiyati shakllanganini ko‘rsatmoqda.

13 oktyabrdagi Turkiya sinovi: «Galatasaroy» safari arafasida

YECHL guruh bosqichining navbatdagi mas’uliyatli uchrashuvi:

  • Istanbul sinovi (13 oktyabr): «Barselona» Turkiyaga safar qilib, mashhur «RAMS Park» stadionida murosasiz «Galatasaroy» mehmoni bo‘ladi;

  • Turk muxlislarining «jahannami»: Qaynoq va bosimga boy Istanbul muhiti Yamal tilga olgan ruhiy chidamlilik va diqqatni yo‘qotmaslik uchun dastlabki jiddiy imtihon bo‘ladi;

  • Ochkolarni boy bermaslik talabi: Pley-offning yuqori o‘rinlarini naqd qilish uchun kataloniyaliklardan Turkiya safaridan faqat 3 ochko bilan qaytish talab etiladi.

Lamin Yamalning ushbu jasur tahlili «Barselona» kiyinish xonasida reallikni to‘g‘ri baholash va katta sovrinlar yo‘lida xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarish muhiti shakllanganidan darak beradi.

Sizningcha, Lamin Yamalning «Bavariya» va «PSJ» «Barselona»ning zaif tomonlarini ochib tashlaydi degan fikri qanchalik haqiqatga yaqin? 13 oktyabr kuni safarda kechadigan «Galatasaroy»ga qarshi bahsda «ko‘k-anorranglilar» xotirjamlikka berilmasdan ishonchli g‘alaba qozona oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona» yulduzining ushbu shov-shuvli intervyusi sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Lamin YamalBarselonaChempionlar LigiBavariya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiAbduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiBugun, 11:11Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Bugun, 11:07Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Bugun, 10:48Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:19Shahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiShahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiBugun, 10:13Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiBugun, 09:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng