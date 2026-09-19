"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi
Yevropa Chempionlar Ligasida yana bosh sovrin sari dadil qadam tashlayotgan «Barselona» lagerida haqiqiy taktik ochiqlik va qat’iy ogohlantirish yangradi. Kataloniya klubining yosh dahosi Lamin Yamal nufuzli The Touchline nashriga bergan eksklyuziv intervyusida qit’aning eng nufuzli turnirida «ko‘k-anorranglilar»ga jiddiy muammo tug‘dira oladigan asosiy raqiblarni ochiq-oydin sanab o‘tdi. 19 yoshli vingerning fikricha, jamoaning asosiy zaif jihatlari ayniqsa atletik va jismoniy jihatdan haddan tashqari qudratli bo‘lgan grandlar — Myunxenning «Bavariya»si hamda Parijning «PSJ»siga qarshi bahslarda darhol yuzaga chiqadi. «Chunki ular seni butun 90 daqiqa davomida to‘xtovsiz yugurishga va bir soniya ham diqqatni yo‘qotmaslikka majbur qiladi», — deya ta’kidladi futbolchi.
Shu bilan birga, u Londonning «Arsenal» klubi bilan bo‘ladigan to‘qnashuvlar butunlay o‘zgacha — to‘p nazorati va taktik shaxmatga tayanishini urg‘uladi. Shuningdek, Yamal «PSJ»ni turnirning bosh da’vogarlaridan biri deb bilishini, ammo ular chempionlik maqomini himoya qilishdek eng og‘ir sinovga duch kelishini alohida qayd etdi: «Futboldagi eng qiyin ish — kubokni himoya qilish. Mening eng katta xavotirim esa g‘alabalardan so‘ng xotirjamlikka berilib ketishimizdir». 13 oktyabr kuni Istanbulda «Galatasaroy»ga qarshi o‘tadigan qiyin safar oldidan Yamalning bu so‘zlari Kataloniyada katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Xo‘sh, yosh yulduzning bu bahosi Xansi Flik taktikasidagi muammolarni fosh qiladimi, «Barsa» chindan ham jismoniy kurashda oqsamoqdami va ular 13 oktyabrda Turkiyadagi «jahannam»dan qanday omon chiqib ketadi?
«Jismoniy bosim va taktik shaxmat»: Yamal ko‘rsatgan uch grand qiyosi
Lamin Yamalning Chempionlar Ligasidagi raqiblarga bergan aniq bahosi:
«Bavariya» va «PSJ»ning atletik kuchi: Yuqori temp, tinimsiz pressing va charchashni bilmaydigan jismoniy tayyorgarlik «Barselona»ning nozik mudofaasi va yarim himoyasini shoshirib qo‘yishi mumkin;
«Arsenal»ning intelektual o‘yini: Mikel Arteta shogirdlariga qarshi bahsda yugurish emas, balki maydonni to‘g‘ri ko‘rish, pozitsion savodxonlik va to‘pni nazorat qilish san’ati birinchi planga chiqadi;
Parijliklar gardanidagi yuk: «PSJ» favorit bo‘lsa-da, amaldagi chempion sifatida unvonni saqlab qolish va psixologik bosimni ko‘tarish ular uchun eng murakkab vazifaga aylanadi;
Xotirjamlik xavfi: Vunderkind jamoadoshlarini eyforiyadan ogohlantirib, g‘alabalardan keyingi sustkashlik va o‘ziga haddan tashqari ishonish mag‘lubiyatga olib kelishini ta’kidladi.
«Xansi Flik uslubi va jismoniy muammo»: «Barselona»ga nima yetishmayapti?
Kataloniyaliklarning hozirgi formasi va taktik tahlili:
Pressing va kuch balansi: Xansi Flik jamoasi Germaniya uslubidagi qattiq pressingni talab qilmoqda, biroq yosh tarkib yuqori tempdagi to‘liq 90 daqiqalik jismoniy janglarda charchoq alomatlarini sezdirib qo‘ymoqda;
Yevropaning gigantlari qarshisida: So‘nggi yillardagi tarix ham «Barselona»ning aynan jismoniy ustunlikka ega nemis va fransuz grandlariga qarshi o‘yinlarda taktik ojiz qolganini isbotlagan;
Yamalning shaxsiy yetakchiligi: Hali 20 yoshga to‘lmagan futbolchining jamoaviy kamchiliklarni ro‘y-rost aytib, sheriklarini ogohlantirishi uning klubdagi sardorlik ruhiyati shakllanganini ko‘rsatmoqda.
13 oktyabrdagi Turkiya sinovi: «Galatasaroy» safari arafasida
YECHL guruh bosqichining navbatdagi mas’uliyatli uchrashuvi:
Istanbul sinovi (13 oktyabr): «Barselona» Turkiyaga safar qilib, mashhur «RAMS Park» stadionida murosasiz «Galatasaroy» mehmoni bo‘ladi;
Turk muxlislarining «jahannami»: Qaynoq va bosimga boy Istanbul muhiti Yamal tilga olgan ruhiy chidamlilik va diqqatni yo‘qotmaslik uchun dastlabki jiddiy imtihon bo‘ladi;
Ochkolarni boy bermaslik talabi: Pley-offning yuqori o‘rinlarini naqd qilish uchun kataloniyaliklardan Turkiya safaridan faqat 3 ochko bilan qaytish talab etiladi.
Lamin Yamalning ushbu jasur tahlili «Barselona» kiyinish xonasida reallikni to‘g‘ri baholash va katta sovrinlar yo‘lida xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarish muhiti shakllanganidan darak beradi.
Sizningcha, Lamin Yamalning «Bavariya» va «PSJ» «Barselona»ning zaif tomonlarini ochib tashlaydi degan fikri qanchalik haqiqatga yaqin? 13 oktyabr kuni safarda kechadigan «Galatasaroy»ga qarshi bahsda «ko‘k-anorranglilar» xotirjamlikka berilmasdan ishonchli g‘alaba qozona oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona» yulduzining ushbu shov-shuvli intervyusi sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…