Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdi

·5·Sport
Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona yosh yulduzi Lamine Yamal yolg'on xabarlar va matbuot bosimiga dosh berish haqida gapirib, dastlabki vaqtlarda bunday salbiy munosabatlarni qabul qilishda qiynalganini, biroq vaqt o'tishi bilan tashqi shovqinlarga e'tibor bermaslikni o'zlashtirib olganini tan oldi.
  • Uning so'zlariga ko'ra, faoliyatining boshlang'ich bosqichlarida asossiz va soxta ma'lumotlarning doimiy oqimi uni qattiq ranjitgan va u buni tushuna olmagan.

Barselona jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal o'zining shaxsiy va professional hayoti haqida tarqalayotgan yolg'on xabarlar hamda doimiy ommaviy axborot vositalari e'tiboriga qanday dosh berayotgani haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi a'zosi dastlabki vaqtlarda bunday salbiy munosabatlarni qabul qilishda qiynalganini, biroq vaqt o'tishi bilan tashqi shovqinlarga e'tibor bermaslikni o'zlashtirib olganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Joriy mavsumda Barselona safida ajoyib o'yin ko'rsatib, La Liga o'yinlarining atigi yettitasida 7 ta gol muallifiga aylangan iqtidorli futbolchi tabiiy ravishda butun dunyo e'tibor markazida turibdi. Shuhrat ortib borgan sari, u kundalik mish-mishlar va keraksiz mojaroning tinimsiz oqimiga qarshi kurashishga majbur bo'lmoqda. Biroq Kataloniya klubining voyaga yetmagan iqtidori bu sinovlarni professional tarzda yengib o'tmoqda.

Matbuot bosimi va yolg'on xabarlar

L'Equipe nashriga bergan intervyusida o'smir futbolchi matbuot bilan o'zaro munosabatlari va vaqt o'tishi bilan bu holatga qanday moslashgani haqida so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, faoliyatining boshlang'ich bosqichlarida asossiz va soxta ma'lumotlarning doimiy oqimi uni qattiq ranjitgan va u buni tushuna olmagan.

«Yoshligimda buni tushunmas edim, chunki men haqimda tarqalayotgan mojarolar yoki mish-mishlarning aksariyati yolg'on edi. Meni doim shunday kuzatishgan! O'zimga: „Axir men bunday qilmaganman-ku, nima uchun ular bunday deyishmoqda?“ deb savol berardim», — deya eslaydi Lamine Yamal o'tgan davrlarni.

Tijoriy qiziqish va yetuk yondashuv

Vaqt o'tishi bilan futbolchi uning ismi o'z-o'zidan ulkan tijoriy qiziqish uyg'otishini tushunib yetdi. U ba'zi OAV vakillari uning butun dunyodagi ulkan mashhurligidan foydalanish maqsadidangina shunchaki voqealarni to'qib chiqarishini anglab olgan.

Shu sababli hozirda u bu kabi holatlarga butunlay boshqacha ko'z bilan qaraydi. Yamalning ta'kidlashicha, eng asosiysi — uning onasi xotirjam bo'lishi va bu xabarlarning yolg'onligini bilishi muhim. Agar yaqinlari haqiqatni bilsa, boshqalarning safsatasi uni umuman tashvishga solmaydi.

Lamine YamalBarselonaLa LigaFutbol yangiliklariIspaniya terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiBugun, 23:10Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Bugun, 21:58O‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldiO‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:29«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildiBugun, 19:27O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiBugun, 19:02IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?Bugun, 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi