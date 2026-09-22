Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona yosh yulduzi Lamine Yamal yolg'on xabarlar va matbuot bosimiga dosh berish haqida gapirib, dastlabki vaqtlarda bunday salbiy munosabatlarni qabul qilishda qiynalganini, biroq vaqt o'tishi bilan tashqi shovqinlarga e'tibor bermaslikni o'zlashtirib olganini tan oldi.
- Uning so'zlariga ko'ra, faoliyatining boshlang'ich bosqichlarida asossiz va soxta ma'lumotlarning doimiy oqimi uni qattiq ranjitgan va u buni tushuna olmagan.
Barselona jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal o'zining shaxsiy va professional hayoti haqida tarqalayotgan yolg'on xabarlar hamda doimiy ommaviy axborot vositalari e'tiboriga qanday dosh berayotgani haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi a'zosi dastlabki vaqtlarda bunday salbiy munosabatlarni qabul qilishda qiynalganini, biroq vaqt o'tishi bilan tashqi shovqinlarga e'tibor bermaslikni o'zlashtirib olganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Joriy mavsumda Barselona safida ajoyib o'yin ko'rsatib, La Liga o'yinlarining atigi yettitasida 7 ta gol muallifiga aylangan iqtidorli futbolchi tabiiy ravishda butun dunyo e'tibor markazida turibdi. Shuhrat ortib borgan sari, u kundalik mish-mishlar va keraksiz mojaroning tinimsiz oqimiga qarshi kurashishga majbur bo'lmoqda. Biroq Kataloniya klubining voyaga yetmagan iqtidori bu sinovlarni professional tarzda yengib o'tmoqda.
Matbuot bosimi va yolg'on xabarlarL'Equipe nashriga bergan intervyusida o'smir futbolchi matbuot bilan o'zaro munosabatlari va vaqt o'tishi bilan bu holatga qanday moslashgani haqida so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, faoliyatining boshlang'ich bosqichlarida asossiz va soxta ma'lumotlarning doimiy oqimi uni qattiq ranjitgan va u buni tushuna olmagan.
«Yoshligimda buni tushunmas edim, chunki men haqimda tarqalayotgan mojarolar yoki mish-mishlarning aksariyati yolg'on edi. Meni doim shunday kuzatishgan! O'zimga: „Axir men bunday qilmaganman-ku, nima uchun ular bunday deyishmoqda?“ deb savol berardim», — deya eslaydi Lamine Yamal o'tgan davrlarni.
Tijoriy qiziqish va yetuk yondashuvVaqt o'tishi bilan futbolchi uning ismi o'z-o'zidan ulkan tijoriy qiziqish uyg'otishini tushunib yetdi. U ba'zi OAV vakillari uning butun dunyodagi ulkan mashhurligidan foydalanish maqsadidangina shunchaki voqealarni to'qib chiqarishini anglab olgan.
Shu sababli hozirda u bu kabi holatlarga butunlay boshqacha ko'z bilan qaraydi. Yamalning ta'kidlashicha, eng asosiysi — uning onasi xotirjam bo'lishi va bu xabarlarning yolg'onligini bilishi muhim. Agar yaqinlari haqiqatni bilsa, boshqalarning safsatasi uni umuman tashvishga solmaydi.
Izohlar 0
…