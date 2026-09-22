Hyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofa
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hyundai kompaniyasi oʻzining Tucson XRT 2027 modelini taqdim etdi, u yanada ifodali va yoʻltanlamas qiyofaga ega boʻlib, faol dam olishni xush koʻruvchilarga moʻljallangan.
- Yangi avtomobil toʻliq privod tizimi bilan jihozlangan boʻlib, orqa qismida XRT hamda HTRAC emblemalari bilan ajralib turadi.
- Beshinchi avlod Tucson krossoveri oktyabr oyida Janubiy Koreya bozoriga chiqariladi va benzinli hamda gibrid quvvat qurilmalari bilan taklif etiladi.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Koreyaning Hyundai kompaniyasi oʻzining ommabop krossoverining yangi versiyasi — Tucson XRT 2027 modelini rasman namoyish etdi. Yangi avtomobil yangilangan bazaga tayanib, yanada ifodali va yoʻltanlamas qiyofaga ega boʻlgani bilan ajralib turadi. Ushbu modifikatsiya faol dam olish va sarguzashtlarni xush koʻruvchi haydovchilarga moʻljallangan boʻlib, tashqi koʻrinishi hamda texnik imkoniyatlarida oʻziga xos oʻzgarishlarni boshidan kechirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tashqi dizayndagi oʻzgarishlar darhol eʼtiborni tortadi. Krossoverning old qismida kattalashtirilgan va boʻlingan toʻgʻri burchakli radiator panjarasi hamda massiv pastki himoya plastinasi oʻrnatilgan. Qora rangdagi gʻildirak arkasi kengaytirgichlari esa avtomobil korpusini vizual tarzda yanada kengroq koʻrsatadi. Shuningdek, kuzov qismlarining ayrim elementlari soxtalashtirilgan uglerod tolasi (kovanniy uglerod) uslubidagi tekstura bilan bezatilgani unga sportona va zamonaviy tus beradi.
Yangi avtomobilning texnik imkoniyatlari va salon dizayniOrqa qismga yangi bamper va tuban qismning qoʻshimcha himoyasi oʻrnatilgan boʻlib, bagaj eshigida XRT hamda HTRAC emblemalari qad rostlagan. Ushbu belgilar modelning toʻliq privod tizimi bilan jihozlanganini bildiradi, bu esa turli yoʻl sharoitlarida barqarorlikni taʼminlaydi. Shunga qaramay, Hyundai Tucson XRT ekstremal yoʻltanlamas mashinasi sifatida emas, balki shahar tashqarisiga chiqishni sevuvchilar uchun qulay krossover sifatida gavdalantirilmoqda.
Avtomobilning ichki qismi ham tashqi koʻrinishiga mos ravishda boyitilgan. Salon ichida ikki qator oʻrindiqlar uchun maxsus himoya gilamchalari, oʻziga xos teksturali oʻrindiqlar va qora metall rangidagi dekorativ bezak elementlari oʻrnatilgan. Bu esa nafaqat qulaylikni, balki amaliylikni ham oshiradi, chunki faol dam olish vaqtida salonni toza saqlash muhim ahamiyat kasb etadi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, beshinchi avlod Tucson krossoveri joriy yilning oktyabr oyida Janubiy Koreya bozoriga chiqariladi. Aynan shu oyda avtomobilning aniq narxlari va komplektatsiyalari boʻyicha maʼlumotlar eʼlon qilinishi kutilmoqda. Xaridorlar uchun esa anʼanaviy ravishda benzinli hamda tejamkor gidravlik (gibrid) quvvat qurilmalari taklif etilishi koʻzda tutilgan.
Izohlar 0
…