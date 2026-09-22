Hyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofa

·10·Avto
Hyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofa
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hyundai kompaniyasi oʻzining Tucson XRT 2027 modelini taqdim etdi, u yanada ifodali va yoʻltanlamas qiyofaga ega boʻlib, faol dam olishni xush koʻruvchilarga moʻljallangan.
  • Yangi avtomobil toʻliq privod tizimi bilan jihozlangan boʻlib, orqa qismida XRT hamda HTRAC emblemalari bilan ajralib turadi.
  • Beshinchi avlod Tucson krossoveri oktyabr oyida Janubiy Koreya bozoriga chiqariladi va benzinli hamda gibrid quvvat qurilmalari bilan taklif etiladi.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Koreyaning Hyundai kompaniyasi oʻzining ommabop krossoverining yangi versiyasi — Tucson XRT 2027 modelini rasman namoyish etdi. Yangi avtomobil yangilangan bazaga tayanib, yanada ifodali va yoʻltanlamas qiyofaga ega boʻlgani bilan ajralib turadi. Ushbu modifikatsiya faol dam olish va sarguzashtlarni xush koʻruvchi haydovchilarga moʻljallangan boʻlib, tashqi koʻrinishi hamda texnik imkoniyatlarida oʻziga xos oʻzgarishlarni boshidan kechirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tashqi dizayndagi oʻzgarishlar darhol eʼtiborni tortadi. Krossoverning old qismida kattalashtirilgan va boʻlingan toʻgʻri burchakli radiator panjarasi hamda massiv pastki himoya plastinasi oʻrnatilgan. Qora rangdagi gʻildirak arkasi kengaytirgichlari esa avtomobil korpusini vizual tarzda yanada kengroq koʻrsatadi. Shuningdek, kuzov qismlarining ayrim elementlari soxtalashtirilgan uglerod tolasi (kovanniy uglerod) uslubidagi tekstura bilan bezatilgani unga sportona va zamonaviy tus beradi.

Yangi avtomobilning texnik imkoniyatlari va salon dizayni

Orqa qismga yangi bamper va tuban qismning qoʻshimcha himoyasi oʻrnatilgan boʻlib, bagaj eshigida XRT hamda HTRAC emblemalari qad rostlagan. Ushbu belgilar modelning toʻliq privod tizimi bilan jihozlanganini bildiradi, bu esa turli yoʻl sharoitlarida barqarorlikni taʼminlaydi. Shunga qaramay, Hyundai Tucson XRT ekstremal yoʻltanlamas mashinasi sifatida emas, balki shahar tashqarisiga chiqishni sevuvchilar uchun qulay krossover sifatida gavdalantirilmoqda.

Avtomobilning ichki qismi ham tashqi koʻrinishiga mos ravishda boyitilgan. Salon ichida ikki qator oʻrindiqlar uchun maxsus himoya gilamchalari, oʻziga xos teksturali oʻrindiqlar va qora metall rangidagi dekorativ bezak elementlari oʻrnatilgan. Bu esa nafaqat qulaylikni, balki amaliylikni ham oshiradi, chunki faol dam olish vaqtida salonni toza saqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, beshinchi avlod Tucson krossoveri joriy yilning oktyabr oyida Janubiy Koreya bozoriga chiqariladi. Aynan shu oyda avtomobilning aniq narxlari va komplektatsiyalari boʻyicha maʼlumotlar eʼlon qilinishi kutilmoqda. Xaridorlar uchun esa anʼanaviy ravishda benzinli hamda tejamkor gidravlik (gibrid) quvvat qurilmalari taklif etilishi koʻzda tutilgan.

HyundaiTucsonKrossoverAvtomobillarYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota kompaniyasi EREV turidagi gibrid avtomobillar bozoriga kirishga hozirlanmoqdaToyota kompaniyasi EREV turidagi gibrid avtomobillar bozoriga kirishga hozirlanmoqdaKecha, 14:29Xitoyda 2026-yilning eng ommabop benzinli avtomobillari maʼlum boʻldiXitoyda 2026-yilning eng ommabop benzinli avtomobillari maʼlum boʻldiKecha, 06:51BYD Yevropada zavodlarini ochish va ishlab chiqarishni kengaytirishni rejalashtirmoqdaBYD Yevropada zavodlarini ochish va ishlab chiqarishni kengaytirishni rejalashtirmoqda20.09, 09:23Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!20.09, 09:19Toyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildiToyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildi19.09, 23:51XX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqdaXX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqda19.09, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi