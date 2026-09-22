Toshkentda go‘sht narxi yana oshdi: bozordagi so‘nggi raqamlar...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Foydalanuvchi o‘zbek tilida lotin yozuvida, faqat berilgan matndagi faktlardan foydalanib, yangilik mohiyatini 3-4 ta to‘liq jumla bilan xulosa qilishni so‘rayapti.
- Birinchi jumla eng muhim fakt bo‘lsin, sarlavhani so‘zma-so‘z takrorlamaslik, klikbeyt/savol/«ushbu maqolada» kabi kirish so‘zlari bo‘lmasligi, raqam va ismlarni aynan saqlash talab qilingan.
- Faqat xulosa matnini qaytarish kerak.
O‘zbekiston poytaxtida go‘sht narxlari o‘sishi davom etmoqda. 9–16 sentyabr kunlari Toshkentda mol go‘shti 0,9 foizga, qo‘y go‘shti esa 0,7 foizga qimmatlashdi. Ayni paytda ulgurji bozorda ham narxlar yuqoriga qarab harakatlanmoqda: 18 sentyabr holatiga mol go‘shti 112 ming so‘mga, qo‘y go‘shti esa 129 ming so‘mga yetgan.
Eng qizig‘i, go‘sht bilan bir qatorda kundalik dasturxonda ko‘p ishlatiladigan ayrim mahsulotlar — pomidor, kartoshka, tuxum, sabzi va piyoz narxida ham o‘sish kuzatilgan.
Toshkentda mol va qo‘y go‘shti qanchaga qimmatlashdi?
9–16 sentyabr oralig‘ida poytaxtda asosiy go‘sht mahsulotlaridan ikkitasi bo‘yicha narxlar o‘sishi qayd etildi.
Mol go‘shti 0,9 foizga, qo‘y go‘shti 0,7 foizga qimmatlashgan.
Bu ko‘rsatkichlar bir haftadagi o‘zgarishni ifodalaydi. Bir qarashda foizlar katta bo‘lmasligi mumkin, ammo go‘shtning o‘zi qimmat mahsulot bo‘lgani uchun kichik foizdagi o‘sish ham xaridor xarajatida sezilarli aks etishi mumkin.
Ayniqsa, ulgurji bozorda 18 sentyabr kuni kuzatilgan navbatdagi o‘sish chakana narxlar dinamikasiga ham e’tibor qaratishga sabab bo‘lmoqda.
Ulgurji bozorda ham narxlar sakradi
18 sentyabr va undan oldingi kunlarda ulgurji bozorda go‘sht narxlari yana oshgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra:
Mahsulot
Ulgurji narx
O‘zgarish
Mol go‘shti
112 ming so‘m
+2 ming so‘m
Qo‘y go‘shti
129 ming so‘m
+4 ming so‘m
Shunday qilib, qisqa vaqt ichida qo‘y go‘shti ulgurji narxidagi o‘sish mol go‘shtiga nisbatan yuqoriroq bo‘lgan.
Bu raqamlar go‘sht bozorida narx harakati faqat chakana savdo nuqtalari bilan cheklanmayotganini ko‘rsatadi.
Eng qimmat mol go‘shti qayerda?
Hududlar kesimida ham sezilarli farqlar mavjud.
9–16 sentyabr davrida eng qimmat mol go‘shti Toshkent tumanida qayd etilgan — bir kilogrammi 135 526 so‘m.
Qo‘y go‘shti bo‘yicha esa eng yuqori narx Qarshi shahrida — 152 308 so‘m darajasida qayd etilgan.
Bu ko‘rsatkichlar hududlar o‘rtasida go‘sht narxlari bir xil emasligini ko‘rsatadi. Narh shakllanishiga mahsulot ta’minoti, savdo hududi va bozordagi talab kabi omillar ta’sir qilishi mumkin, ammo keltirilgan raqamlarning o‘zi muayyan hududlarda narx yuqoriroq ekanini ko‘rsatadi.
Dasturxondagi boshqa mahsulotlar ham qimmatlashdi
Narx o‘sishi faqat go‘sht bilan cheklanmagan.
9–16 sentyabr haftasida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari orasida bir qator mahsulotlar narxi ham ko‘tarilgan.
Eng sezilarli o‘zgarishlar quyidagicha:
pomidor — 3,2 foizga;
kartoshka — 3,0 foizga;
tuxum — 2,8 foizga;
sabzi — 0,6 foizga;
piyoz — 0,6 foizga qimmatlashgan.
Demak, hafta davomida sabzavot va tuxum narxlaridagi o‘sish ayrim holatlarda go‘sht narxidagi o‘sishdan ham yuqori bo‘lgan.
Eng qimmat mahsulot hali ham pomidor
Asosiy oziq-ovqat mahsulotlari orasida pomidor o‘zining yuqori narxi bilan ajralib turgan.
Bir hafta ichida uning narxi yana 3,2 foizga oshgan.
Bu esa iste’molchilar uchun mavsumiy sabzavotlar narxidagi o‘zgarishlar ham muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.
Go‘sht importi oshgan bir paytda narxlar qanday o‘zgarmoqda?
Go‘sht bozoridagi narxlar dinamikasini baholashda tashqi ta’minot ham muhim omillardan biri hisoblanadi.
Sentyabr oyi boshida tarqalgan go‘sht importiga oid xabarlar yuzasidan Bojxona qo‘mitasi mamlakatga go‘sht importi to‘xtatilmaganini ma’lum qilgan. 2026 yil yanvar–avgust oylarida O‘zbekistonga go‘sht mahsulotlari importi qiymati 678 million dollarga yetgani xabar qilingan.
Shuning uchun ichki bozordagi narx o‘sishini faqat import hajmi bilan izohlash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Narxlarga bir vaqtning o‘zida ichki taklif, talab, mavsumiy omillar va ulgurji bozordagi o‘zgarishlar ta’sir qilishi mumkin.
Narxlar o‘sishi davom etadimi?
Hozirgi raqamlar asosida kelgusida go‘sht narxi albatta yana oshadi, degan xulosa qilish mumkin emas.
Biroq 9–16 sentyabr oralig‘idagi statistika mol va qo‘y go‘shti narxlarida o‘sish saqlanganini ko‘rsatmoqda. 18 sentyabr atrofida ulgurji bozorda kuzatilgan qo‘shimcha o‘sish esa ushbu mahsulotlar narxini kuzatish dolzarbligicha qolayotganini ko‘rsatadi.
Rasmiy statistika qatorlarida bozorlar, do‘konlar va hududlar kesimida ayrim tovarlarning o‘rtacha narxlari muntazam e’lon qilib borilmoqda.
Bir haftada dasturxon narxida nimalar o‘zgardi?
Umuman olganda, 9–16 sentyabr kunlari O‘zbekiston poytaxtida oziq-ovqat bozorida bir nechta muhim o‘zgarish kuzatildi.
Mol go‘shti 0,9 foizga, qo‘y go‘shti 0,7 foizga, pomidor 3,2 foizga, kartoshka 3 foizga va tuxum 2,8 foizga qimmatlashdi.
Ayni vaqtda go‘sht ulgurji narxlarida 18 sentyabr kuni ham o‘sish qayd etildi.
Shu bois sentyabr oyining ikkinchi yarmida iste’molchilar uchun eng ko‘p kuzatilayotgan masalalardan biri — go‘sht va kundalik oziq-ovqat mahsulotlari narxining keyingi harakati bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…