Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi 6-oktabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida Argentina safidagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadi.
- Bu oʻyin afsonaviy futbolchining 20 yildan ortiq davom etgan xalqaro faoliyatiga yakun yasaydi.
- Messi Argentina terma jamoasi safida 207 ta oʻyin oʻtkazib, 125 ta gol va 68 ta golli uzatma qayd etgan.
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi milliy libosdagi soʻnggi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda. Inter Miami hujumchisi oʻzining tarixiy xalqaro faoliyatiga yakun yasalishi kutilayotgan Benin bilan kechadigan xayrlashuv uchrashuvida maxsus formada maydonga tushishini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 39 yoshli futbolchi oʻzining oltinchi Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng milliy jamoadagi faoliyatini yakunlashini rasman eʼlon qilgandi. Bosh murabbiy Lionel Skaloni tomonidan maxsus taklif etilgan hujumchi 6-oktabr kuni «Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi bahsda oxirgi marta Argentina sharafini himoya qiladi.
Tarixiy vidolashuv oʻyini va maxsus libosMazkur oʻrtoqlik uchrashuvi afsonaviy futbolchining xalqaro maydondagi ulkan xizmatlariga bagʻishlangan oʻziga xos ehtirom tadbiri sifatida rejalashtirilgan. Dunyo boʻylab millionlab muxlislar oʻzbekistonlik ishqibozlar qatorida ushbu hissiyotlarga boy oqshomni katta hayajon bilan kutishmoqda.
Seshanba kuni Lionel Messi oʻning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ushbu muhim sanaga bagʻishlangan maxsus libosni namoyish etdi. Instagram tarmogʻida eʼlon qilingan videoda terma jamoaning boʻlajak oʻyin uchun maxsus tayyorlangan formasi koʻrsatilgan boʻlib, u «Soʻnggi oʻyin… Bir umrlik libos» degan yozuv bilan boʻlishdi.
Ikki oʻn yillikni oʻz ichiga olgan ulkan merosYigirma yildan ortiq davom etgan milliy jamoadagi faoliyati davomida Lionel Messi Argentina safida 207 ta uchrashuvda maydonga tushdi. U hozirgi kunda terma jamoa tarixidagi eng koʻp oʻyin oʻtkazgan, shuningdek, 125 ta gol va 68 ta golli uzatma bilan barcha asosiy rekordlar egasi hisoblanadi.
Uning xalqaro maydondagi sovrinlar kolleksiyasi ham haqiqiy futbol tarixini tashkil etadi. 2008-yilgi Olimpiada oltin medali, 2021 va 2024-yillardagi Amerika kubogi gʻolibligi hamda 2022-yilgi Finalissima kubogi shular jumlasidandir.
Biroq futbolchining xalqaro maydondagi merosi Qatarda boʻlib oʻtgan 2022-yilgi Jahon chempionati gʻalabasi bilan yanada mustahkamlandi. Turnirning bosh qahramoni boʻlgan Lionel Messining ushbu xayrlashuv uchrashuvi sport tarixidagi eng yorqin sahifalardan birining yakuni boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…