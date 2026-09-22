Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi

·21·Sport
Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi 6-oktabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida Argentina safidagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadi.
  • Bu oʻyin afsonaviy futbolchining 20 yildan ortiq davom etgan xalqaro faoliyatiga yakun yasaydi.
  • Messi Argentina terma jamoasi safida 207 ta oʻyin oʻtkazib, 125 ta gol va 68 ta golli uzatma qayd etgan.

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi milliy libosdagi soʻnggi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda. Inter Miami hujumchisi oʻzining tarixiy xalqaro faoliyatiga yakun yasalishi kutilayotgan Benin bilan kechadigan xayrlashuv uchrashuvida maxsus formada maydonga tushishini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 39 yoshli futbolchi oʻzining oltinchi Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng milliy jamoadagi faoliyatini yakunlashini rasman eʼlon qilgandi. Bosh murabbiy Lionel Skaloni tomonidan maxsus taklif etilgan hujumchi 6-oktabr kuni «Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi bahsda oxirgi marta Argentina sharafini himoya qiladi.

Tarixiy vidolashuv oʻyini va maxsus libos

Mazkur oʻrtoqlik uchrashuvi afsonaviy futbolchining xalqaro maydondagi ulkan xizmatlariga bagʻishlangan oʻziga xos ehtirom tadbiri sifatida rejalashtirilgan. Dunyo boʻylab millionlab muxlislar oʻzbekistonlik ishqibozlar qatorida ushbu hissiyotlarga boy oqshomni katta hayajon bilan kutishmoqda.

Seshanba kuni Lionel Messi oʻning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ushbu muhim sanaga bagʻishlangan maxsus libosni namoyish etdi. Instagram tarmogʻida eʼlon qilingan videoda terma jamoaning boʻlajak oʻyin uchun maxsus tayyorlangan formasi koʻrsatilgan boʻlib, u «Soʻnggi oʻyin… Bir umrlik libos» degan yozuv bilan boʻlishdi.

Ikki oʻn yillikni oʻz ichiga olgan ulkan meros

Yigirma yildan ortiq davom etgan milliy jamoadagi faoliyati davomida Lionel Messi Argentina safida 207 ta uchrashuvda maydonga tushdi. U hozirgi kunda terma jamoa tarixidagi eng koʻp oʻyin oʻtkazgan, shuningdek, 125 ta gol va 68 ta golli uzatma bilan barcha asosiy rekordlar egasi hisoblanadi.

Uning xalqaro maydondagi sovrinlar kolleksiyasi ham haqiqiy futbol tarixini tashkil etadi. 2008-yilgi Olimpiada oltin medali, 2021 va 2024-yillardagi Amerika kubogi gʻolibligi hamda 2022-yilgi Finalissima kubogi shular jumlasidandir.

Biroq futbolchining xalqaro maydondagi merosi Qatarda boʻlib oʻtgan 2022-yilgi Jahon chempionati gʻalabasi bilan yanada mustahkamlandi. Turnirning bosh qahramoni boʻlgan Lionel Messining ushbu xayrlashuv uchrashuvi sport tarixidagi eng yorqin sahifalardan birining yakuni boʻlishi kutilmoqda.

Lionel MessiArgentinaInter MiamiFutbolBeninoʻyini
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiLamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiBugun, 23:15Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Bugun, 21:58O‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldiO‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:29«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildiBugun, 19:27O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiBugun, 19:02IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?Bugun, 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi