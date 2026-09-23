Qo‘riqxona yaylovga aylandimi? Hisor davlat qo‘riqxonasida chorva boqilayotgani fosh bo‘ldi (video)

·44·Jamiyat
Qo‘riqxona yaylovga aylandimi? Hisor davlat qo‘riqxonasida chorva boqilayotgani fosh bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hisor davlat qo‘riqxonasining Meraki bo‘limida, xususan Suvtushar darasi va Chimgan tekisligida bir gala qo‘y va chorva mollari noqonuniy ravishda boqilayotgani tasvirga olindi.
  • Mahalliy aholi ushbu hududga mas’ul bo‘lgan ekolog Inyatillo Meyliyev va uning akasi Tohir Meyliyevga tegishli chorvalar ilgari ham qo‘riqxonada boqilganini bildirmoqda.

O‘zbekistonning eng noyob ekotizimi, Qizil kitobga kirgan fauna va flora maskani bo‘lgan Hisor davlat qo‘riqxonasida qat’iy muhofaza rejimi qo‘pol ravishda buzilayotgani yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda keskin rezonansga sabab bo‘lgan videodalillar tarqaldi. 2026 yil 22 sentyabr sanasida voqea guvohi bo‘lgan fuqarolar tomonidan tasvirga olingan lavhalarda qo‘riqxonaning Meraki bo‘limi, xususan Suvtushar darasi va Chimgan tekisligi hududida bir gala qo‘y va chorva mollari xuddi oddiy yaylovdagidek bemalol boqib yurilgani yaqqol aks etgan. Qonunchilikka ko‘ra, davlat qo‘riqxonalari hududida har qanday xo‘jalik faoliyati, jumladan, chorva mollarini o‘tlatish qat’iyan man etiladi.

Biroq eng hayratlanarlisi — mahalliy aholi mazkur qo‘riqlanadigan hududga ekolog xodim Inyatillo Meyliyev mas’ul etib tayinlanganini, boqilayotgan mol-qo‘ylar esa aynan uning o‘ziga yoki akasi Tohir Meyliyevga tegishli bo‘lishi mumkinligini ochiq aytmoqda. Bundan bir yil avval Tohir Meyliyevga tegishli bo‘lgan 4 bosh qoramol qo‘riqxona hududida boqilgani va keyinroq ikki bosh sigir noma’lum shaxslar tomonidan so‘yib ketilgani bo‘yicha «Elparvar» YouTube platformasida shov-shuvli intervyu e’lon qilingan edi. Garchi ushbu ma’lumotlar hozircha rasmiy organlar tomonidan tasdiqlanmagan bo‘lsa-da, qo‘riqxonaning nazoratsiz qolayotgani Ekologiya vazirligi va Bosh prokuratura tomonidan tezkor va xolis tekshiruvni talab qilmoqda.

Xo‘sh, davlat qo‘riqxonasini o‘z shaxsiy yayloviga aylantirganlar kim, qo‘riqlash tizimiga javobgar xodimlar bunga nega ko‘z yummoqda va tabiatni muhofaza qilish inspeksiyasi bu holatga qanday huquqiy baho beradi?

Qo‘riqxona yaylovga aylandimi? Hisor davlat qo‘riqxonasida chorva boqilayotgani fosh bo‘ldi (video)

«Suvtushardagi suruv, ekolog xodim va bir yil oldingi so‘yilgan sigirlar»: Mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi

Hisor davlat qo‘riqxonasi atrofidagi shov-shuvlardan eng muhim faktlar:

  • 22 sentyabrdagi videodalil: Qo‘riqxonaning Meraki bo‘limi, Suvtushar darasi va Chimgan tekisligida bir gala qo‘y noqonuniy ravishda boqilayotgani tasvirga olindi;

  • Mas’ul ekolog nomi o‘rtaga chiqdi: Mahalliy aholi hududga mas’ul bo‘lgan inspektor-ekolog Inyatillo Meyliyev va uning akasi Tohir Meyliyevga tegishli chorvalar ilgari ham qo‘riqxonada boqilganini bildirmoqda;

  • O‘tgan yilgi so‘yish voqeasi: Bundan bir yil oldin Tohir Meyliyevning qo‘riqxonada boqilgan 4 bosh molidan ikkitasi so‘yib ketilgani yuzasidan YouTube'da shov-shuvli intervyu tarqalgan;

  • Qat’iy qonuniy taqiq buzilgan: Davlat qo‘riqxonalari maqomi u yerda hech qanday chorvachilik, ov yoki o‘tlatishga yo‘l qo‘ymaydi;

  • Xolis tekshiruv talabi: Jamoatchilik va faollar vakolatli organlardan videodalillar asosida inspektorlar va chorva egalari xatti-harakatiga zudlik bilan huquqiy baho berishni talab qilmoqda.

Qo‘riqxona yaylovga aylandimi? Hisor davlat qo‘riqxonasida chorva boqilayotgani fosh bo‘ldi (video)

Hisor davlat qo‘riqxonasidagi holat: Qonun talablari va aniqlangan qoidabuzarlik taqqosi

Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar rejimi va daralarda sodir bo‘layotgan holatlar tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

O‘zbekiston qonunchiligidagi qo‘riqxona rejimi

Hisor qo‘riqxonasida videoga tushgan holat

Hudud maqomi

Davlat tabiat qo‘riqxonasi (qat’iy muhofaza zonasi)

Meraki bo‘limi (Suvtushar darasi, Chimgan tekisligi)

Chorva mollarini boqish

Qat’iyan man etiladi (jinoiy va ma’muriy javobgarlik)

Bir gala qo‘y va eshaklar erkin o‘tlab yuribdi

Mas’ul nazoratchilar

Hududni 24/7 tartibida qo‘riqlashga majbur inspektorlar

Mas’ul ekolog I. Meyliyev va oilasining aloqadorligi gumon qilinmoqda

O‘tmishdagi voqealar

Har qanday noqonuniy harakat darhol bartaraf etilishi shart

1 yil oldin 4 bosh qoramol boqilib, 2 tasi so‘yib ketilgani ma’lum bo‘lgan

Ekotizimga yetkazilgan zarar

Noyob o‘simlik va hayvonot olamini to‘liq saqlash

Chorvaning ko‘pligi yaylov degradatsiyasi va yovvoyi hayvonlar yashash muhitiga xavf soladi

Huquqiy chora

Tabiatga yetkazilgan ulkan jarimalar va jazo muqarrarligi

Hozircha vakolatli organlarning rasmiy xulosasi va tekshiruvi kutilmoqda

Qo‘riqxona yaylovga aylandimi? Hisor davlat qo‘riqxonasida chorva boqilayotgani fosh bo‘ldi (video)

Ekologik va huquqiy ekspertiza: Nega bu holat shunchaki «mayda qoidabuzarlik» emas?

Ekologlar, huquqshunoslar va tabiatni muhofaza qilish faollarining xulosalari:

  • Qo‘riqxona yaylov emas — biologik fojia xavfi: Chorva mollari qo‘riqxonadagi relikt o‘simliklarni ildizi bilan payhon qiladi, tuproq eroziyasini keltirib chiqaradi va Qizil kitobga kirgan qor qoploni, ayiq, Hisor qo‘yi kabi yirtqich hamda tuyoqli yovvoyi hayvonlarning oziqa bazasini yo‘qqa chiqaradi;

  • «Manfaatlar to‘qnashuvi» va mansab suiiste’moli ehtimoli: Agar qo‘riqxonani himoya qilish topshirilgan mas’ul ekolog xodim yoki uning yaqinlari o‘z mollarini qo‘riqlanadigan hududda boqqani tasdiqlansa, bu mansab vakolatini suiiste’mol qilish va korrupsion manfaatlar to‘qnashuvining ochiq ko‘rinishidir;

  • Bir yil oldingi darakchi qo‘ng‘iroq: O‘tgan yili sigirlarning qo‘riqxona hududida so‘yilishi bo‘yicha tarqalgan intervyu mas’ul organlar uchun o‘z vaqtida jiddiy signal bo‘lishi kerak edi; nazoratning bo‘shashtirilgani bugungi suruv qo‘ylarning paydo bo‘lishiga zamin yaratgan;

  • Shaffof xizmat tekshiruvi zarur: Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi maxsus komissiya tuzib, Meraki bo‘limini dronlar va fotoqopqonlar orqali tekshirishi, barcha mas’ullarning majburiyatlarini taftish qilishi kerak.

Hisor davlat qo‘riqxonasidagi ushbu holat davlat tabiat boyliklarini shaxsiy boylik manbaiga aylantirishga yo‘l qo‘yilmasligi uchun qonun ustuvorligi sinoviga aylanmoqda.

Sizningcha, davlat qo‘riqxonasida chorva boqilishi va bunga mas’ul xodimlarning ehtimoliy aloqadorligi yuzasidan qanday qat’iy jazo choralari qo‘llanilishi kerak? Hududlar ekologiyasini saqlashda mahalliy nazoratchilar ishini nazorat qiluvchi mustaqil tizim yaratish vaqti keldimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ona tabiatimizni asrashga qaratilgan ushbu dolzarb jurnalistik surishtiruvni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Videoda ekofaollar va cho‘ponning bahsli holatlari hamda cho‘ponning qo‘ylarni videotasvirga olinishiga aktiv qarshiligi, shuningdek ekofaollar shaxsiyatiga teguvchi haqoratli so‘zlari aks etgan.

Hisor davlat qo‘riqxonasiInyatillo MeyliyevQizil kitobEkologiya vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?6 sentabr 16:33Qashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdiQashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdi19 sentabr 10:06Qo‘y sotib olish bahonasida taksichini o‘ldirgan yigit 20 yilga qamaldiQo‘y sotib olish bahonasida taksichini o‘ldirgan yigit 20 yilga qamaldi11 avgust 14:27O‘zbekistonda chorva salomatligi oyligi boshlandiO‘zbekistonda chorva salomatligi oyligi boshlandi19 aprel 14:53Yer yo‘qmi? Namanganda qo‘ylar tomda boqilmoqdaYer yo‘qmi? Namanganda qo‘ylar tomda boqilmoqda5 iyun 13:39Toshkentda ofitsiant kanalga tushib ketgan bolani qutqarib qoldiToshkentda ofitsiant kanalga tushib ketgan bolani qutqarib qoldiBugun 20:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq