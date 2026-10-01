Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Cristiano Ronaldo bosh murabbiy Jorge Jesus bilan yuzaga kelgan ziddiyat sababli Portugaliya terma jamoasi lagʻerini tark etdi.
- Bu qaror Millatlar ligasi doirasidagi Daniyaga qarshi muhim oʻyin oldidan qabul qilindi, bunda Ronaldo Norvegiya bilan oʻyinda zaxirada qoldirilgandi.
- Futbolchi oʻz ijtimoiy tarmoq sahifasi orqali barcha haqiqatni oʻz vaqtida oshkor qilishini vaʼda qildi.
Portugaliya milliy jamoasi sardori Cristiano Ronaldo terma jamoa lagʻerini kutilmaganda va shov-shuvli tarzda tark etdi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi bosh murabbiy Jorge Jesus bilan yuzaga kelgan keskin ziddiyat ortidan shunday qarorga kelgan va yaqin kelajakda yuzaga kelgan vaziyat boʻyicha barcha haqiqatni oshkor qilishini vaʼda qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu keskinlik Millatlar ligasi doirasidagi Daniyaga qarshi muhim oʻyin oldidan yuzaga keldi. Mojaroga Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng jamoa bosh murabbiyining qarorlari sabab boʻlgani aytilmoqda. Mazkur uchrashuvda Cristiano Ronaldo zaxirada qoldirilgan va maydonga tushmagandi.
Zaxiradagi norozilik va murabbiy pozitsiyasiNorvegiya bilan bahsda bosh murabbiy Jorge Jesus hujum chizigʻida Joao Felix hamda Goncalo Ramosga imkon berdi va ikkala futbolchi ham oʻz nomini tabloga yozdirishga muvaffaq boʻldi. Ikkinchi boʻlimda qizgʻin qizishib qizgʻin isiganiga qaramay, Ronaldo maydonga tushirilmadi va uchrashuv tugashi bilanoq toʻgʻridan-toʻgʻri kiyinish xonasiga yoʻl oldi.
Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida va Portugaliya futbol federatsiyasi rahbariyati bilan favqulodda muzokaralardan soʻng vaziyat yanada keskinlashdi. Bosh murabbiy Jorge Jesus matbuot vakillari bilan muloqotda oʻzining qatʼiy pozitsiyasini namoyish etib, har qanday futbolchi uning qaroriga boʻysunishi shartligini taʼkidladi.
Cristiano Ronaldoning bayonotiMojaro avj olgach, Cristiano Ronaldo ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali maxsus bayonot bilan chiqdi va terma jamoadagi kelajagi hamda ketish sabablari haqida toʻxtalib oʻtdi. U bosh murabbiyning matbuot anjumani hamda federatsiya prezidenti bilan boʻlib oʻtgan suhbatdan soʻng shunday qarorga kelganini tasdiqladi.
«Bosh murabbiyning matbuot anjumanidan soʻng va Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti bilan suhbatdan keyin terma jamoa lagʻerini tark etishga qaror qildim», — deb yozdi hujumchi. U oʻz bayonotida har doim milliy jamoaga sadoqatli boʻlganini taʼkidlab, barcha haqiqatni oʻz vaqtida oshkor qilishini qoʻshimcha qildi.
«Oʻz vaqtida men barcha portugaliyaliklarga terma jamoadan ketishimga sabab boʻlgan haqiqatni aytib beraman. Hozircha esa Portugaliya va mening barcha jamoadoshlarimga istisnosiz ulkan omad tilash vaqti keldi», — deya yakunladi oʻz soʻzini futbolchi. Endilikda jamoa muhim oʻyinlar oldidan oʻz sardorisiz qanday harakat qilishi mutaxassislar diqqat markazida turibdi.
Izohlar 0
…