Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdi

·37·Sport
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Cristiano Ronaldo bosh murabbiy Jorge Jesus bilan yuzaga kelgan ziddiyat sababli Portugaliya terma jamoasi lagʻerini tark etdi.
  • Bu qaror Millatlar ligasi doirasidagi Daniyaga qarshi muhim oʻyin oldidan qabul qilindi, bunda Ronaldo Norvegiya bilan oʻyinda zaxirada qoldirilgandi.
  • Futbolchi oʻz ijtimoiy tarmoq sahifasi orqali barcha haqiqatni oʻz vaqtida oshkor qilishini vaʼda qildi.

Portugaliya milliy jamoasi sardori Cristiano Ronaldo terma jamoa lagʻerini kutilmaganda va shov-shuvli tarzda tark etdi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi bosh murabbiy Jorge Jesus bilan yuzaga kelgan keskin ziddiyat ortidan shunday qarorga kelgan va yaqin kelajakda yuzaga kelgan vaziyat boʻyicha barcha haqiqatni oshkor qilishini vaʼda qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu keskinlik Millatlar ligasi doirasidagi Daniyaga qarshi muhim oʻyin oldidan yuzaga keldi. Mojaroga Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng jamoa bosh murabbiyining qarorlari sabab boʻlgani aytilmoqda. Mazkur uchrashuvda Cristiano Ronaldo zaxirada qoldirilgan va maydonga tushmagandi.

Zaxiradagi norozilik va murabbiy pozitsiyasi

Norvegiya bilan bahsda bosh murabbiy Jorge Jesus hujum chizigʻida Joao Felix hamda Goncalo Ramosga imkon berdi va ikkala futbolchi ham oʻz nomini tabloga yozdirishga muvaffaq boʻldi. Ikkinchi boʻlimda qizgʻin qizishib qizgʻin isiganiga qaramay, Ronaldo maydonga tushirilmadi va uchrashuv tugashi bilanoq toʻgʻridan-toʻgʻri kiyinish xonasiga yoʻl oldi.

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida va Portugaliya futbol federatsiyasi rahbariyati bilan favqulodda muzokaralardan soʻng vaziyat yanada keskinlashdi. Bosh murabbiy Jorge Jesus matbuot vakillari bilan muloqotda oʻzining qatʼiy pozitsiyasini namoyish etib, har qanday futbolchi uning qaroriga boʻysunishi shartligini taʼkidladi.

Cristiano Ronaldoning bayonoti

Mojaro avj olgach, Cristiano Ronaldo ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali maxsus bayonot bilan chiqdi va terma jamoadagi kelajagi hamda ketish sabablari haqida toʻxtalib oʻtdi. U bosh murabbiyning matbuot anjumani hamda federatsiya prezidenti bilan boʻlib oʻtgan suhbatdan soʻng shunday qarorga kelganini tasdiqladi.

«Bosh murabbiyning matbuot anjumanidan soʻng va Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti bilan suhbatdan keyin terma jamoa lagʻerini tark etishga qaror qildim», — deb yozdi hujumchi. U oʻz bayonotida har doim milliy jamoaga sadoqatli boʻlganini taʼkidlab, barcha haqiqatni oʻz vaqtida oshkor qilishini qoʻshimcha qildi.

«Oʻz vaqtida men barcha portugaliyaliklarga terma jamoadan ketishimga sabab boʻlgan haqiqatni aytib beraman. Hozircha esa Portugaliya va mening barcha jamoadoshlarimga istisnosiz ulkan omad tilash vaqti keldi», — deya yakunladi oʻz soʻzini futbolchi. Endilikda jamoa muhim oʻyinlar oldidan oʻz sardorisiz qanday harakat qilishi mutaxassislar diqqat markazida turibdi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJorge JesusMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiKecha 23:16Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Fabio Silva Portugaliya terma jamoasiga qaytganidan xursandFabio Silva Portugaliya terma jamoasiga qaytganidan xursand23 sentabr 20:59Portugal terma jamoasining yangi murabbiyi Cristiano Ronaldo borasidagi rejalarini ochiqladiPortugal terma jamoasining yangi murabbiyi Cristiano Ronaldo borasidagi rejalarini ochiqladi21 iyul 11:59Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKecha 22:58Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiKecha 21:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi