Krishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabati

·47·Sport
Krishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabati

Portugaliya terma jamoasi JCH-2026 saralash bosqichi doirasida Oʻzbekiston ustidan 5:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Mazkur bahs nafaqat yirik hisob, balki jamoa sardori Krishtianu Ronaldu tomonidan oʻrnatilgan yangi rekord bilan ham futbol olami diqqat markazida boʻldi. Uzoq kutilgan gollardan soʻng, portugaliyaliklar yetakchisi yana bir bor oʻzining yuqori darajadagi mahoratini isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 6-daqiqasidayoq hisobni ochgan Krishtianu Ronaldu, tanaffusga qadar dubl qayd etishga muvaffaq boʻldi. Bu gollar orqali u erkaklar futboli tarixida oltita turli Jahon chempionatlarida gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Avvalgi oʻyinda Kongo DR bilan qayd etilgan nursiz durangdan soʻng, sardorning bu samaradorligi jamoa uchun oʻta muhim ahamiyat kasb etdi.

Manchester Yunayted yarim himoyachisi Bruno Fernandesh oʻyindan soʻng bergan intervyusida sardorning gollari jamoadagi ruhiy holatni yaxshilaganini taʼkidladi. Fernandeshning soʻzlariga koʻra, Ronaldu atrofidagi tanqidlarga qaramay, u hamon jamoaning hujumdagi asosiy quroli boʻlib qolmoqda. Bruno uchinchi golga assistentlik qilib, gʻalabaga munosib hissa qoʻshdi.

Sardorning qaytishi va yangi rekord

"Sardorimizning gol urishi biz uchun juda muhim edi. U hujumdagi eng ishonchli oʻyinchimiz va uning muvaffaqiyatidan barchamiz xursandmiz", — deya taʼkidladi Fernandesh. Uning fikricha, Ronalduning maydondagi harakati jamoadoshlariga qoʻshimcha ishonch bagʻishlaydi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu gʻalaba Portugaliyaning turnir jadvalidagi holatini sezilarli darajada mustahkamlagan.

Bruno Fernandesh oʻzining shaxsiy koʻrsatkichlaridan koʻra jamoa manfaati ustunligini qayd etdi. Oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida 21 ta golli uzatma bilan rekord oʻrnatgan yarim himoyachi, terma jamoada ham xuddi shunday samaradorlik koʻrsatishga tayyor. U oʻz gollari hali oldinda ekanligiga va kerakli pallada jamoasiga yordam berishiga ishonadi.

Oʻzbekiston terma jamoasi bilan kechgan bahsda Portugaliya toʻliq ustunlik qildi. Beshta javobsiz gol urilgan oʻyinda maydon egalari oʻz darajalarini namoyish etishdi. Bu natija Portugaliya uchun guruh bosqichidagi muhim qadam boʻldi va tanqidchilarning ogʻzini yopishga xizmat qildi.

Yakunda Bruno Fernandesh Jahon chempionati kabi nufuzli turnirlarda har bir gol va assistning qiymati yuqori ekanini aytdi. Portugaliya terma jamoasi endi navbatdagi oʻyinlarga yuqori kayfiyatda tayyorgarlik koʻradi, Krishtianu Ronaldu esa oʻzining afsonaviy yoʻlini davom ettirib, yangi marralayotgan tanqidlarga maydondagi natijasi bilan javob berishda davom etmoqda.

Krishtianu RonalduBruno FernandeshPortugaliyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Bugun, 00:39O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?Bugun, 00:31Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiPortugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiBugun, 00:23Nuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiNuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiBugun, 00:17Entoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiEntoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiBugun, 00:14Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Kecha, 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...