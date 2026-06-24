Krishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabati
Portugaliya terma jamoasi JCH-2026 saralash bosqichi doirasida Oʻzbekiston ustidan 5:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Mazkur bahs nafaqat yirik hisob, balki jamoa sardori Krishtianu Ronaldu tomonidan oʻrnatilgan yangi rekord bilan ham futbol olami diqqat markazida boʻldi. Uzoq kutilgan gollardan soʻng, portugaliyaliklar yetakchisi yana bir bor oʻzining yuqori darajadagi mahoratini isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning 6-daqiqasidayoq hisobni ochgan Krishtianu Ronaldu, tanaffusga qadar dubl qayd etishga muvaffaq boʻldi. Bu gollar orqali u erkaklar futboli tarixida oltita turli Jahon chempionatlarida gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Avvalgi oʻyinda Kongo DR bilan qayd etilgan nursiz durangdan soʻng, sardorning bu samaradorligi jamoa uchun oʻta muhim ahamiyat kasb etdi.
Manchester Yunayted yarim himoyachisi Bruno Fernandesh oʻyindan soʻng bergan intervyusida sardorning gollari jamoadagi ruhiy holatni yaxshilaganini taʼkidladi. Fernandeshning soʻzlariga koʻra, Ronaldu atrofidagi tanqidlarga qaramay, u hamon jamoaning hujumdagi asosiy quroli boʻlib qolmoqda. Bruno uchinchi golga assistentlik qilib, gʻalabaga munosib hissa qoʻshdi.
Sardorning qaytishi va yangi rekord"Sardorimizning gol urishi biz uchun juda muhim edi. U hujumdagi eng ishonchli oʻyinchimiz va uning muvaffaqiyatidan barchamiz xursandmiz", — deya taʼkidladi Fernandesh. Uning fikricha, Ronalduning maydondagi harakati jamoadoshlariga qoʻshimcha ishonch bagʻishlaydi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu gʻalaba Portugaliyaning turnir jadvalidagi holatini sezilarli darajada mustahkamlagan.
Bruno Fernandesh oʻzining shaxsiy koʻrsatkichlaridan koʻra jamoa manfaati ustunligini qayd etdi. Oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida 21 ta golli uzatma bilan rekord oʻrnatgan yarim himoyachi, terma jamoada ham xuddi shunday samaradorlik koʻrsatishga tayyor. U oʻz gollari hali oldinda ekanligiga va kerakli pallada jamoasiga yordam berishiga ishonadi.
Oʻzbekiston terma jamoasi bilan kechgan bahsda Portugaliya toʻliq ustunlik qildi. Beshta javobsiz gol urilgan oʻyinda maydon egalari oʻz darajalarini namoyish etishdi. Bu natija Portugaliya uchun guruh bosqichidagi muhim qadam boʻldi va tanqidchilarning ogʻzini yopishga xizmat qildi.
Yakunda Bruno Fernandesh Jahon chempionati kabi nufuzli turnirlarda har bir gol va assistning qiymati yuqori ekanini aytdi. Portugaliya terma jamoasi endi navbatdagi oʻyinlarga yuqori kayfiyatda tayyorgarlik koʻradi, Krishtianu Ronaldu esa oʻzining afsonaviy yoʻlini davom ettirib, yangi marralayotgan tanqidlarga maydondagi natijasi bilan javob berishda davom etmoqda.
…