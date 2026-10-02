Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu ketishi terma jamoaga taʼsir qilmaganini aytdi

·48·Sport
Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu ketishi terma jamoaga taʼsir qilmaganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasi Krishtianu Ronalduning jamoani tark etishiga qaramay, Daniya ustidan 4:2 hisobida gʻalaba qozondi.
  • Gonsalu Ramush oʻyindan soʻng jamoaning tashqi omillardan taʼsirlanmaganini va har bir uchrashuvda gʻalaba qozonish istagini taʼkidladi.
  • Ramush, shuningdek, yangi bosh murabbiy Xorxe Xesusning jamoaga aniq gʻoyalar va soddalashtirilgan vazifalar bilan yordam berayotganini qayd etdi.

Portugaliya terma jamoasi Daniya ustidan qozonilgan yirik gʻalabadan soʻng, Krishtianu Ronaldu sharafi bilan bogʻliq shov-shuvlarga qaramay, oʻz oldiga qoʻyilgan maqsadlar sari dadil odishda davom etmoqda. Goal.com xabar berishicha, UEFA Millatlar ligasi doirasida Kopengaxenda boʻlib oʻtgan bahsda Portugal – Daniya uchrashuvi 4:2 hisobida yakun topgan va bu natija jamoaning oʻz guruhidagi mavqeini yanada mustahkamlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin oldidan asosiy eʼtibor 41 yoshli sardor Krishtianu Ronaldu bilan bogʻliq kutilmagan voqealarga qaratilgandi. Manbaga koʻra, tajribali hujumchi ketma-ket ikkinchi oʻyinda zaxirada qoldirilishini bilgach, chorshanba kuni terma jamoa ixtiyorini tark etgan. Shunga qaramay, yuzaga kelgan keskin vaziyat va OAVdagi shov-shuvlar jamoaning oʻyinga boʻlgan diqqatini boʻla olmadi.

Maydondagi ishonchli oʻyin va Ramushning hissasi

Maydonda terma jamoa hujumini ajoyib tarzda boshqargan Gonsalu Ramush raqib darvozasiga gol kiritib, yana bir golga hammualliflik qildi. Uning oʻziga xos uslubdagi zarbasi va samarali harakatlari faxriy hujumchining yoʻqligini deyarli sezdirmadi. Ramush uchrashuvdan keyin RTP telekanaliga bergan intervyusida jamoa tashqi omillardan aziyat chekmaganini ochiq aytdi.

«Bu vaziyat bizga taʼsir qilmadi», – dedi hujumchi. «Tashqi muammolar bugungi oʻyinning muhimligiga soya sololmaydi. Biz har bir uchrashuvda gʻalaba qozonishni istaymiz va bugun aynan shu ishni bajardik». Oʻyin natijasi esa portugaliyaliklarning yangi bosh murabbiy Xorxe Xesus qoʻl ostidagi magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirishini taʼminladi.

Yangi murabbiy qoʻl ostidagi taktik oʻzgarishlar

Gonsalu Ramush jamoadagi ijobiy oʻzgarishlarni bosh murabbiyning taktik gʻoyalari va oʻyin uslubi bilan bogʻladi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi mutaxassis jamoaga aniqroq tushunchalarni singdirib, futbolchilarning maydondagi vazifalarini soddalashtirgan. Himoya va hujumdagi oʻzaro tushunish darajasi yuqori ekanligi oʻz samarasini bermoqda.

«Yangi murabbiy bizga juda koʻp yordam bermoqda», – deya qoʻshimcha qildi futbolchi. «Bizda aniq gʻoyalar bor, himoyada ham, hujumda ham har bir jamoadoshimiz qayerda turishini yaxshi bilamiz. Bunday uslubda oʻynash menga juda yoqadi, u mening xususiyatlarimga toʻla mos keladi». Raqib maydonida toʻpni qaytarib olish va xavfli vaziyatlar yaratish jamoaga gʻalaba olib kelayotgan asosiy omillardan biri boʻlmoqda.

Xorxe Xesus ham oʻyindan keyingi bayonotida jamoa ichidagi muhit sogʻlom ekanini taʼkidlab, yuzaga kelgan bahsli vaziyatlarga barham berdi. Natijada, Portugaliya terma jamoasi yangi bosqichga qadam qoʻyib, yulduz futbolchisiz ham muvaffaqiyatli harakat qila olishini amalda isbotlamoqda.

Gonsalu RamushKrishtianu RonalduPortugaliyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53Jorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydiJorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydiBugun 09:19Renato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdiRenato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdiBugun 11:10Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildi30 sentabr 22:58Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi30 sentabr 21:18Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi