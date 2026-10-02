Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu ketishi terma jamoaga taʼsir qilmaganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi Krishtianu Ronalduning jamoani tark etishiga qaramay, Daniya ustidan 4:2 hisobida gʻalaba qozondi.
- Gonsalu Ramush oʻyindan soʻng jamoaning tashqi omillardan taʼsirlanmaganini va har bir uchrashuvda gʻalaba qozonish istagini taʼkidladi.
- Ramush, shuningdek, yangi bosh murabbiy Xorxe Xesusning jamoaga aniq gʻoyalar va soddalashtirilgan vazifalar bilan yordam berayotganini qayd etdi.
Portugaliya terma jamoasi Daniya ustidan qozonilgan yirik gʻalabadan soʻng, Krishtianu Ronaldu sharafi bilan bogʻliq shov-shuvlarga qaramay, oʻz oldiga qoʻyilgan maqsadlar sari dadil odishda davom etmoqda. Goal.com xabar berishicha, UEFA Millatlar ligasi doirasida Kopengaxenda boʻlib oʻtgan bahsda Portugal – Daniya uchrashuvi 4:2 hisobida yakun topgan va bu natija jamoaning oʻz guruhidagi mavqeini yanada mustahkamlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin oldidan asosiy eʼtibor 41 yoshli sardor Krishtianu Ronaldu bilan bogʻliq kutilmagan voqealarga qaratilgandi. Manbaga koʻra, tajribali hujumchi ketma-ket ikkinchi oʻyinda zaxirada qoldirilishini bilgach, chorshanba kuni terma jamoa ixtiyorini tark etgan. Shunga qaramay, yuzaga kelgan keskin vaziyat va OAVdagi shov-shuvlar jamoaning oʻyinga boʻlgan diqqatini boʻla olmadi.
Maydondagi ishonchli oʻyin va Ramushning hissasiMaydonda terma jamoa hujumini ajoyib tarzda boshqargan Gonsalu Ramush raqib darvozasiga gol kiritib, yana bir golga hammualliflik qildi. Uning oʻziga xos uslubdagi zarbasi va samarali harakatlari faxriy hujumchining yoʻqligini deyarli sezdirmadi. Ramush uchrashuvdan keyin RTP telekanaliga bergan intervyusida jamoa tashqi omillardan aziyat chekmaganini ochiq aytdi.
«Bu vaziyat bizga taʼsir qilmadi», – dedi hujumchi. «Tashqi muammolar bugungi oʻyinning muhimligiga soya sololmaydi. Biz har bir uchrashuvda gʻalaba qozonishni istaymiz va bugun aynan shu ishni bajardik». Oʻyin natijasi esa portugaliyaliklarning yangi bosh murabbiy Xorxe Xesus qoʻl ostidagi magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirishini taʼminladi.
Yangi murabbiy qoʻl ostidagi taktik oʻzgarishlarGonsalu Ramush jamoadagi ijobiy oʻzgarishlarni bosh murabbiyning taktik gʻoyalari va oʻyin uslubi bilan bogʻladi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi mutaxassis jamoaga aniqroq tushunchalarni singdirib, futbolchilarning maydondagi vazifalarini soddalashtirgan. Himoya va hujumdagi oʻzaro tushunish darajasi yuqori ekanligi oʻz samarasini bermoqda.
«Yangi murabbiy bizga juda koʻp yordam bermoqda», – deya qoʻshimcha qildi futbolchi. «Bizda aniq gʻoyalar bor, himoyada ham, hujumda ham har bir jamoadoshimiz qayerda turishini yaxshi bilamiz. Bunday uslubda oʻynash menga juda yoqadi, u mening xususiyatlarimga toʻla mos keladi». Raqib maydonida toʻpni qaytarib olish va xavfli vaziyatlar yaratish jamoaga gʻalaba olib kelayotgan asosiy omillardan biri boʻlmoqda.
Xorxe Xesus ham oʻyindan keyingi bayonotida jamoa ichidagi muhit sogʻlom ekanini taʼkidlab, yuzaga kelgan bahsli vaziyatlarga barham berdi. Natijada, Portugaliya terma jamoasi yangi bosqichga qadam qoʻyib, yulduz futbolchisiz ham muvaffaqiyatli harakat qila olishini amalda isbotlamoqda.
Izohlar 0
…