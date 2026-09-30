Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdi

·39·Sport
Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu, bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan jiddiy mojaro sababli, Millatlar ligasi doirasidagi Daniyaga qarshi oʻyin oldidan Portugaliya terma jamoasining mashgʻulotlar lagerini tark etdi.
  • Mojaro Norvegiyaga qarshi oʻyinda Ronaldu zaxirada qoldirilganidan soʻng boshlangan va murabbiy oʻz xatosini tan olgan boʻlsa-da, vaziyat keskinlashgan.

Marca va OneFootball nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, Krishtianu Ronaldu Millatlar ligasi doirasidagi Daniyaga qarshi oʻyin oldidan Portugaliya terma jamoasining Daniyadagi mashgʻulotlar lagerini sensatsion tarzda tark etdi. Ushbu kutilmagan holat bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan jiddiy mojaro ortidan yuzaga kelib, jamoa ichida keskin inqirozni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mojaroning boshlanishi Norvegiyaga qarshi kechgan va portugaliyaliklarning 2:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan soʻnggi uchrashuvga borib taqaladi. Ushbu bahsda hujumchi toʻliq 90 daqiqa davomida zaxirada qoldirilib, maydonga tushirilmadi. Uchrashuvdan soʻng tajribali futbolchi gʻazablangan holda darhol kiyinish xonasiga yoʻl olgan edi.

Murabbiyning xatosi va keskin vaziyat

Bosh murabbiy Jorje Jezush matbuot anjumanida vaziyatni yumshatishga urinib, oʻyindagi xatosini ochiq tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchini qizdirish (varm-ap) jarayonini boshqarishda xatolikka yoʻl qoʻyilgan va bu sardorning haqli noroziligiga sabab boʻlgan.

Jezush dastlab Ronaldu dastlabki ikki oʻyinda qatnashmasligi haqida kelishuv boʻlganini, biroq uchrashuv davomida uni asossiz ravishda badantarbiya qilishga chaqirgani vaziyatni keskinlashtirganini tan oldi. Shunga qaramay, murabbiy oʻz mavqeini qatʼiy saqlab qolishini va hech qanday oʻyinchi yoki rahbar uning qarorini oʻzgartira olmasligini taʼkidladi.

Favqulodda yigʻilish va soʻnggi qadam

Yuzaga kelgan tanglikni bartaraf etish maqsadida Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedro Proensa ham murabbiy, ham futbolchi bilan favqulodda uchrashuv oʻtkazdi. Garchi Jezush futbolchi mashgʻulotni rad etmaganini aytgan boʻlsa-da, voqea joyidan olingan maʼlumotlar boshqasini koʻrsatdi.

Krisis muzokaralariga qaramay, Krishtianu Ronaldu Parken stadionini qora rangdagi mashinada tark etdi. Manbalarga koʻra, uning shaxsiy samolyoti futbolchini Madridga olib ketish uchun Daniyaga yetib kelgan.

Endilikda Portugaliya terma jamoasi oʻzining afsonaviy sardorisiz Daniyaga qarshi bahs olib boradi. Ushbu erta ketish Krishtianuning xalqaro miqyosdagi shonli faoliyatiga nuqta qoʻyadimi yoki yoʻqmi, buni yaqin kunlar koʻrsatadi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJorje JezushMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKecha 22:58Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiKecha 21:18Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53Millatlar ligasi: Portugaliya Norvegiyani magʻlub etdiMillatlar ligasi: Portugaliya Norvegiyani magʻlub etdi28 sentabr 02:19Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladi27 sentabr 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi