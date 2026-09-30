Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu, bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan jiddiy mojaro sababli, Millatlar ligasi doirasidagi Daniyaga qarshi oʻyin oldidan Portugaliya terma jamoasining mashgʻulotlar lagerini tark etdi.
- Mojaro Norvegiyaga qarshi oʻyinda Ronaldu zaxirada qoldirilganidan soʻng boshlangan va murabbiy oʻz xatosini tan olgan boʻlsa-da, vaziyat keskinlashgan.
Marca va OneFootball nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, Krishtianu Ronaldu Millatlar ligasi doirasidagi Daniyaga qarshi oʻyin oldidan Portugaliya terma jamoasining Daniyadagi mashgʻulotlar lagerini sensatsion tarzda tark etdi. Ushbu kutilmagan holat bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan jiddiy mojaro ortidan yuzaga kelib, jamoa ichida keskin inqirozni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mojaroning boshlanishi Norvegiyaga qarshi kechgan va portugaliyaliklarning 2:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan soʻnggi uchrashuvga borib taqaladi. Ushbu bahsda hujumchi toʻliq 90 daqiqa davomida zaxirada qoldirilib, maydonga tushirilmadi. Uchrashuvdan soʻng tajribali futbolchi gʻazablangan holda darhol kiyinish xonasiga yoʻl olgan edi.
Murabbiyning xatosi va keskin vaziyatBosh murabbiy Jorje Jezush matbuot anjumanida vaziyatni yumshatishga urinib, oʻyindagi xatosini ochiq tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchini qizdirish (varm-ap) jarayonini boshqarishda xatolikka yoʻl qoʻyilgan va bu sardorning haqli noroziligiga sabab boʻlgan.
Jezush dastlab Ronaldu dastlabki ikki oʻyinda qatnashmasligi haqida kelishuv boʻlganini, biroq uchrashuv davomida uni asossiz ravishda badantarbiya qilishga chaqirgani vaziyatni keskinlashtirganini tan oldi. Shunga qaramay, murabbiy oʻz mavqeini qatʼiy saqlab qolishini va hech qanday oʻyinchi yoki rahbar uning qarorini oʻzgartira olmasligini taʼkidladi.
Favqulodda yigʻilish va soʻnggi qadamYuzaga kelgan tanglikni bartaraf etish maqsadida Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedro Proensa ham murabbiy, ham futbolchi bilan favqulodda uchrashuv oʻtkazdi. Garchi Jezush futbolchi mashgʻulotni rad etmaganini aytgan boʻlsa-da, voqea joyidan olingan maʼlumotlar boshqasini koʻrsatdi.
Krisis muzokaralariga qaramay, Krishtianu Ronaldu Parken stadionini qora rangdagi mashinada tark etdi. Manbalarga koʻra, uning shaxsiy samolyoti futbolchini Madridga olib ketish uchun Daniyaga yetib kelgan.
Endilikda Portugaliya terma jamoasi oʻzining afsonaviy sardorisiz Daniyaga qarshi bahs olib boradi. Ushbu erta ketish Krishtianuning xalqaro miqyosdagi shonli faoliyatiga nuqta qoʻyadimi yoki yoʻqmi, buni yaqin kunlar koʻrsatadi.
Izohlar 0
…