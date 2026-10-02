Renato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdi

·3·Sport
Renato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdi

Portugaliya terma jamoasi Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi kechgan o'yinda muhim g'alabani qo'lga kiritgan bo'lsa-da, uchrashuvdan keyingi asosiy e'tibor jamoa ichidagi kutilmagan mojaro va uning ortidan yuzaga kelgan sukutga qaratildi. Portugaliya futbol federatsiyasi rasmiylari himoyachi Renato Veygaga jamoa sardori Krishtianu Ronaldu bilan bog'liq vaziyat yuzasidan ommaviy axborot vositalariga izoh berishni qat'iyan taqiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kopengagendagi bahsda 4:2 hisobida zafar quchgan portugaliyaliklar chorak finaldagi alamli mag'lubiyat xotirasini yuvib tashlashga muvaffaq bo'lishdi. Biroq faxriy hujumchining bosh murabbiy Xorxe Xesus bilan kelishmovchiliklar ortidan lagerdan chiqib ketishi jamoa kiyinish xonasidagi muhitni keskinlashtirib yubordi. Ma'lum bo'lishicha, 41 yoshli hujumchi yana zaxirada qoldirilganidan norozi bo'lib, o'yindan atigi 24 soat oldin qarorgohni tark etgan.

O'yindan so'ng arzonlashgan zona (mixed-zone) vakillari bilan muloqot qilgan markaziy himoyachi Renato Veyga dastlab jamoaning umumiy o'yini haqida to'xtaldi. Ruben Diashning sherigiga aylangan yosh futbolchi raqib maydonidagi qiyin g'alabani yuqori baholadi: «Bu juda og'ir maydonda va qiyin raqibga qarshi mukammal jamoaviy o'yin bo'ldi», deya ta'kidladi u.

Matbuot uchun qat'iy taqiq va Veyganing javobi

Biroq jurnalistlarning Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaro haqidagi tinimsiz savollari himoyachini qiyin ahvoldan solib qo'ydi. Federatsiya matbuot xizmati xodimiga ko'z tashlab olgan futbolchi vaziyatni ochiqlashga haqqi yo'qligini tushuntirdi. «Men Krishtianu Ronalduga juda yaqinman va u menga qanday qadrli ekanini yaxshi biladi, ammo bu mavzuda gapirish taqiqlangani haqida ko'rsatma olganman», deya tan oldi u muxbirlarga murojaat qilib.

Shunga qaramay, yangi murabbiylar shtabi qo'l ostida dastlabki uchta o'yinning barchasida to'liq maydonda harakat qilgan 2003 yilda tug'ilgan himoyachi milliy jamoadagi vazifasiga sodiqligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Portugaliya sharafini himoya qilish har bir futbolchi uchun eng ulug'vor imtiyoz bo'lib, u har safar maydonga tushganda bor kuchini berishga tayyor.

Xorxe Xesus boshqaruvidagi taktika bosqichma-bosqich o'z samarasini berayotganini qayd etgan Veyga jamoa oldinga qarab qadam tashlayotganini qo'shimcha qildi. Terma jamoa endilikda xalqaro tanaffusdagi so'nggi o'yinga diqqat qaratmoqda, ammo kiyinish xonasidagi bu keskinlik jamoaning kelgusi uchrashuvlariga qanday ta'sir qilishi futbol jamoatchiligida katta qiziqish uyg'otmoqda.

Renato VeygaKrishtianu RonalduPortugaliyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildi30 sentabr 22:58Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi30 sentabr 21:18Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladi27 sentabr 18:36Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdiXorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdi25 sentabr 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi