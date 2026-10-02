Renato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdi
Portugaliya terma jamoasi Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi kechgan o'yinda muhim g'alabani qo'lga kiritgan bo'lsa-da, uchrashuvdan keyingi asosiy e'tibor jamoa ichidagi kutilmagan mojaro va uning ortidan yuzaga kelgan sukutga qaratildi. Portugaliya futbol federatsiyasi rasmiylari himoyachi Renato Veygaga jamoa sardori Krishtianu Ronaldu bilan bog'liq vaziyat yuzasidan ommaviy axborot vositalariga izoh berishni qat'iyan taqiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kopengagendagi bahsda 4:2 hisobida zafar quchgan portugaliyaliklar chorak finaldagi alamli mag'lubiyat xotirasini yuvib tashlashga muvaffaq bo'lishdi. Biroq faxriy hujumchining bosh murabbiy Xorxe Xesus bilan kelishmovchiliklar ortidan lagerdan chiqib ketishi jamoa kiyinish xonasidagi muhitni keskinlashtirib yubordi. Ma'lum bo'lishicha, 41 yoshli hujumchi yana zaxirada qoldirilganidan norozi bo'lib, o'yindan atigi 24 soat oldin qarorgohni tark etgan.
O'yindan so'ng arzonlashgan zona (mixed-zone) vakillari bilan muloqot qilgan markaziy himoyachi Renato Veyga dastlab jamoaning umumiy o'yini haqida to'xtaldi. Ruben Diashning sherigiga aylangan yosh futbolchi raqib maydonidagi qiyin g'alabani yuqori baholadi: «Bu juda og'ir maydonda va qiyin raqibga qarshi mukammal jamoaviy o'yin bo'ldi», deya ta'kidladi u.
Matbuot uchun qat'iy taqiq va Veyganing javobiBiroq jurnalistlarning Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaro haqidagi tinimsiz savollari himoyachini qiyin ahvoldan solib qo'ydi. Federatsiya matbuot xizmati xodimiga ko'z tashlab olgan futbolchi vaziyatni ochiqlashga haqqi yo'qligini tushuntirdi. «Men Krishtianu Ronalduga juda yaqinman va u menga qanday qadrli ekanini yaxshi biladi, ammo bu mavzuda gapirish taqiqlangani haqida ko'rsatma olganman», deya tan oldi u muxbirlarga murojaat qilib.
Shunga qaramay, yangi murabbiylar shtabi qo'l ostida dastlabki uchta o'yinning barchasida to'liq maydonda harakat qilgan 2003 yilda tug'ilgan himoyachi milliy jamoadagi vazifasiga sodiqligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Portugaliya sharafini himoya qilish har bir futbolchi uchun eng ulug'vor imtiyoz bo'lib, u har safar maydonga tushganda bor kuchini berishga tayyor.
Xorxe Xesus boshqaruvidagi taktika bosqichma-bosqich o'z samarasini berayotganini qayd etgan Veyga jamoa oldinga qarab qadam tashlayotganini qo'shimcha qildi. Terma jamoa endilikda xalqaro tanaffusdagi so'nggi o'yinga diqqat qaratmoqda, ammo kiyinish xonasidagi bu keskinlik jamoaning kelgusi uchrashuvlariga qanday ta'sir qilishi futbol jamoatchiligida katta qiziqish uyg'otmoqda.
Izohlar 0
…