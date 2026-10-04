Osiyo o‘yinlarida keskin burilish: Hindiston O‘zbekistonni quvib o‘tdimi?

·5·Sport
Osiyo o‘yinlarida keskin burilish: Hindiston O‘zbekistonni quvib o‘tdimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlari-2026 da umumjamoa medallar jadvalida O‘zbekiston to‘rtinchi o‘rindan beshinchi o‘ringa tushib, Hindiston oltin medallar soni bo‘yicha tenglashib, kumush medallar farqi bilan vaqtincha oldinga o‘tib oldi.
  • Hindiston 21 ta oltin, 27 ta kumush va 37 ta bronza bilan to‘rtinchi, O‘zbekiston esa 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza bilan beshinchi o‘rinni egalladi.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida yakuniy pallaga kirgan Osiyo o‘yinlari-2026 da umumjamoa medallar jadvalida jiddiy o‘zgarish yuz berdi. Musobaqaning 14-kuni yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi umumjamoa hisobida to‘rtinchi pog‘onadan beshinchi o‘ringa tushdi.

Hindiston delegatsiyasi oltin medallar soni bo‘yicha hamyurtlarimizga yetib olib, kumush medallar farqi evaziga vaqtincha oldinga o‘tib oldi.

Medallar kurashi: Hindiston qanday qilib oldinga chiqdi?

14-kunlik bellashuvlardan so‘ng ikki davlat hisobida oltin medallar tengligi kuzatilmoqda:

  • O‘zbekiston: Jami 70 ta medal — 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza (5-o‘rin).

  • Hindiston: Jami 85 ta medal — 21 ta oltin, 27 ta kumush va 37 ta bronza (4-o‘rin).

Osiyo o‘yinlari reglamentiga muvofiq, oltin medallar teng bo‘lgan holatda kumush medallar ko‘rsatkichi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi. Hindistonda kumushlar soni ikkitaga ko‘p bo‘lgani sababli ular to‘rtinchi pog‘onaga ko‘tarildi.

3 oktyabr qahramonlari: Delegatsiyamiz hisobiga 5 ta yangi medal

Kun davomida o‘zbekistonlik atletlar shohsupaga 5 bor ko‘tarilib, delegatsiyamiz g‘aznasini boyitdi:

  • Oltin medal: Badiiy gimnastika bo‘yicha yakkalik ko‘pkurash bahslarida 112,950 ball jamg‘argan Taxmina Ikromova barcha raqiblarini ortda qoldirib, Osiyo o‘yinlarining uch karra chempioniga aylandi.

  • Kumush medallar: Erkin kurash bo‘yicha 97 kg gacha vazn toifasida Sherzod Poyonov hamda taekvondo WT bahslarida (+80 kg) Marat Mavlonov kumush medallarni rasmiylashtirdi.

  • Bronza medallar: Taekvondochi Svetlana Saidova (+67 kg) va aralash jamoaviy bahslarda Janubiy Koreyani 4:2 hisobida yenggan dzyudo terma jamoasi bronza medali sohibiga aylandi.

Osiyo o‘yinlari 4 oktyabr kuni rasman yakunlanadi va so‘nggi musobaqa kunida to‘rtinchi o‘rin uchun yakuniy kurash kechadi.

Osiyo o‘yinlari-2026Taxmina IkromovaSherzod PoyonovO‘zbekiston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sherzod Poyonov Osiyo o‘yinlarida kumush medalga sazovor bo‘ldiSherzod Poyonov Osiyo o‘yinlarida kumush medalga sazovor bo‘ldiKecha 17:40Taxmina Ikromovadan oltin! Gimnastikachimiz Osiyo o‘yinlarining 3 karra chempioni bo‘ldiTaxmina Ikromovadan oltin! Gimnastikachimiz Osiyo o‘yinlarining 3 karra chempioni bo‘ldiKecha 13:45O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida to‘rtta medal oldiO‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida to‘rtta medal oldi26 may 12:23Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:10Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalari22 sentabr 01:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi