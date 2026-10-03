Taxmina Ikromovadan oltin! Gimnastikachimiz Osiyo o‘yinlarining 3 karra chempioni bo‘ldi

·53·Sport
Taxmina Ikromovadan oltin! Gimnastikachimiz Osiyo o‘yinlarining 3 karra chempioni bo‘ldi

Yaponiyada o‘tayotgan Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida badiiy gimnastika bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasi yetakchisi Taxmina Ikromova haqiqiy benefis ko‘rsatdi. Iqtidorli sportchimiz yakkalik ko‘pkurash bahslarida tengsiz ekanini isbotlab, musobaqadagi navbatdagi oltin medalni yurtimiz hisobiga qo‘shib qo‘ydi.

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, Ikromova hal qiluvchi final chiqishlarida benuqson ijrosi bilan hakamlar va tomoshabinlarni hayratda qoldirdi.

112.950 ball: Barcha raqiblardan ustun

Yakkalik ko‘pkurash dasturining final bosqichida qit’aning eng kuchli gimnastikachilari orasida chiqish qilgan hamyurtimiz o‘z mahorati, nafosati va yuqori texnikasini to‘liq namoyish etdi:

  • Taxmina Ikromova final mashqlari yakuniga ko‘ra jami 112.950 ball jamg‘ardi.

  • Ushbu baland natija evaziga u asosiy raqiblarini ortda qoldirib, shohsupaning eng yuqori — 1-pog‘onasidan joy oldi va Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.

Tarixga muhrlangan muvaffaqiyat — 3 karra Osiyo o‘yinlari chempioni

Mazkur g‘alaba Taxmina Ikromova uchun shunchaki navbatdagi medal emas, balki katta tarixiy yutuq bo‘ldi:

  • Bu sportchimizning Osiyo o‘yinlari tarixidagi uchinchi oltin medali hisoblanadi.

  • Shu tariqa, Taxmina Ikromova Osiyo o‘yinlarining uch karra chempioni degan sharafli nomni mustahkamladi hamda qit’a badiiy gimnastikasidagi mutlaq yetakchiligini yana bir bor isbotladi.

Ushbu oltin medal O‘zbekiston delegatsiyasining umumjamoa medallar jadvalidagi pozitsiyasini yanada yaxshilashga katta hissa qo‘shdi.

Taxmina IkromovaAichi-Nagoya-2026Badiiy gimnastikaOsiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladiAkbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladi29 sentabr 12:09O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalidaO‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalida28 sentabr 17:14Axror Ziyodullayev Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiAxror Ziyodullayev Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldi28 sentabr 15:00Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiPokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldi28 sentabr 14:57O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldiO‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldi27 sentabr 16:23Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalari27 sentabr 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi