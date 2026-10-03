Taxmina Ikromovadan oltin! Gimnastikachimiz Osiyo o‘yinlarining 3 karra chempioni bo‘ldi
Yaponiyada o‘tayotgan Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida badiiy gimnastika bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasi yetakchisi Taxmina Ikromova haqiqiy benefis ko‘rsatdi. Iqtidorli sportchimiz yakkalik ko‘pkurash bahslarida tengsiz ekanini isbotlab, musobaqadagi navbatdagi oltin medalni yurtimiz hisobiga qo‘shib qo‘ydi.
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, Ikromova hal qiluvchi final chiqishlarida benuqson ijrosi bilan hakamlar va tomoshabinlarni hayratda qoldirdi.
112.950 ball: Barcha raqiblardan ustun
Yakkalik ko‘pkurash dasturining final bosqichida qit’aning eng kuchli gimnastikachilari orasida chiqish qilgan hamyurtimiz o‘z mahorati, nafosati va yuqori texnikasini to‘liq namoyish etdi:
Taxmina Ikromova final mashqlari yakuniga ko‘ra jami 112.950 ball jamg‘ardi.
Ushbu baland natija evaziga u asosiy raqiblarini ortda qoldirib, shohsupaning eng yuqori — 1-pog‘onasidan joy oldi va Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.
Tarixga muhrlangan muvaffaqiyat — 3 karra Osiyo o‘yinlari chempioni
Mazkur g‘alaba Taxmina Ikromova uchun shunchaki navbatdagi medal emas, balki katta tarixiy yutuq bo‘ldi:
Bu sportchimizning Osiyo o‘yinlari tarixidagi uchinchi oltin medali hisoblanadi.
Shu tariqa, Taxmina Ikromova Osiyo o‘yinlarining uch karra chempioni degan sharafli nomni mustahkamladi hamda qit’a badiiy gimnastikasidagi mutlaq yetakchiligini yana bir bor isbotladi.
Ushbu oltin medal O‘zbekiston delegatsiyasining umumjamoa medallar jadvalidagi pozitsiyasini yanada yaxshilashga katta hissa qo‘shdi.
Izohlar 0
…