Obyedinyonniy Osiyo Millatlar ligasi jahon chempionati saralashini oʻzgartiradi

·60·Sport
Obyedinyonniy Osiyo Millatlar ligasi jahon chempionati saralashini oʻzgartiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo futbol konfederatsiyasi 2030-yildan boshlab har ikki yilda bir marta oʻtkaziladigan yangi Osiyo Millatlar ligasi turnirini tashkil etishni rejalashtirmoqda.
  • Ushbu uch divizionli musobaqa FIFA Jahon chempionati va Osiyo kubogi saralash bosqichlari bilan integratsiya qilinadi, bu esa ikki yirik turnirga yoʻllanma olish yoʻllarini soddalashtiradi.
  • Yangi format mavjud FIFA oynalaridan samarali foydalanishga moʻljallangan boʻlib, uchrashuvlarning yuqori sifatini taʼminlaydi.

Osiyo futbol konfederatsiyasi 2030-yildan boshlab har ikki yilda bir marta oʻtkaziladigan yangi Osiyo Millatlar ligasi turnirini tashkil etish rejasini eʼlon qildi. Ushbu uch diviziondan iborat musobaqa qitʼadagi raqobatbardosh boʻlmagan oʻrtoqlik oʻyinlarini almashtiribgina qolmay, FIFA Jahon chempionati va Osiyo kubogi saralash bosqichlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri qoʻlga kiritgan loyiha hujjatlariga koʻra, OFKga aʼzo 47 ta milliy assotsiatsiyani qamrab oluvchi uch bosqichli tizim taklif etilmoqda. Unga koʻra, birinchi va ikkita yuqori divizionda 18 tadan jamoa ishtirok etsa, uchinchi divizionda 11 ta terma jamoa qatnashadi. Yangi musobaqa ikki yirik turnirga yoʻllanma olish yoʻllarini sezilarli darajada soddalashtiradi.

Mutaxassislarning tahlil qilishicha, alohida mustaqil turnir tashkil etish gʻoyasi yuqori operatsion xarajatlar hamda taqvimning haddan tashqari tiqilinchligi sababli rad etilgan. Shu boisdan yangi format mavjud FIFA oynalaridan samarali foydalanishga moʻljallangan boʻlib, uchrashuvlarning yuqori sifatini taʼminlaydi.

Saralash tizimi va musobaqa formati

Jahon chempionatiga moslashtirilgan mavsumlar 2032–2033-yillardan boshlanishi rejalashtirilgan. Ushbu bosqichda birinchi divizion jamoalari uyda va safarda oltitadan, jami 12 ta oʻyin oʻtkazadilar. Guruhda dastlabki oltita oʻrinni egallagan terma jamoalar toʻgʻridan-toʻgʻri Jahon chempionati yoʻllanmasini qoʻlga kiritadilar.

Shuningdek, yettinchi oʻrindan oʻninchi oʻringacha boʻlgan jamoalar qolgan qoʻshimcha oʻrinlar uchun oʻzaro davra tizimida pley-off bahslarini oʻtkazadilar. Har bir divizionda eng yuqori va eng quyi ikki oʻrinni egallagan jamoalar uchun avtomatik ravishda yuqoriga koʻtarilish hamda quyi divizionga tushish qoidasi amal qiladi.

Rasmiy munosabat va sinov bosqichi

OFK bosh kotibi Datuk Seri Vindor Jon 2025-yil 21-dekabr kuni eʼlon qilingan rasmiy bayonotida ushbu oʻzgarishning strategik ahamiyatini alohida taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, FIFA oynalari davomida tuzilgan musobaqa platformasini joriy etish orqali doimiy ravishda yuqori sifatli oʻyinlar bilan taʼminlash koʻzda tutilgan va tijorat hamkorlari tomonidan ham bunday formatga qiziqish kuchaymoqda.

Tuzilmaviy oʻtish davrini silliq amalga oshirish maqsadida OFK 2028–2029-yillarda sinov tariqasidagi oʻtish turnirini oʻtkazishni taklif qilmoqda. Bunda jamoalarning divizionlarga taqsimlanishi FIFA reytingiga emas, balki dastlabki qoʻshma saralash oʻyinlari natijalariga asoslanadi, bu esa barcha assotsiatsiyalar uchun adolatli imkoniyat yaratadi.

Osiyo Millatlar ligasiOFKJahon chempionatiOsiyo kubogiFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samu Aghehowa: «Jarohat tufayli JCh-2026 oʻyinlarini koʻrolmadim»Samu Aghehowa: «Jarohat tufayli JCh-2026 oʻyinlarini koʻrolmadim»1 oktabr 12:58Emer Laport Ispaniya safidagi zafarlar va terma jamoani oʻzgartirgani haqida gapirdiEmer Laport Ispaniya safidagi zafarlar va terma jamoani oʻzgartirgani haqida gapirdi29 sentabr 12:54Maurisio Pochettino AQSh termasidagi qizil kartochka mojarosidan afsusdaMaurisio Pochettino AQSh termasidagi qizil kartochka mojarosidan afsusda26 sentabr 11:34Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadiTomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi17 sentabr 12:39Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiFIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdi1 avgust 05:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi