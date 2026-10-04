Obyedinyonniy Osiyo Millatlar ligasi jahon chempionati saralashini oʻzgartiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo futbol konfederatsiyasi 2030-yildan boshlab har ikki yilda bir marta oʻtkaziladigan yangi Osiyo Millatlar ligasi turnirini tashkil etishni rejalashtirmoqda.
- Ushbu uch divizionli musobaqa FIFA Jahon chempionati va Osiyo kubogi saralash bosqichlari bilan integratsiya qilinadi, bu esa ikki yirik turnirga yoʻllanma olish yoʻllarini soddalashtiradi.
- Yangi format mavjud FIFA oynalaridan samarali foydalanishga moʻljallangan boʻlib, uchrashuvlarning yuqori sifatini taʼminlaydi.
Osiyo futbol konfederatsiyasi 2030-yildan boshlab har ikki yilda bir marta oʻtkaziladigan yangi Osiyo Millatlar ligasi turnirini tashkil etish rejasini eʼlon qildi. Ushbu uch diviziondan iborat musobaqa qitʼadagi raqobatbardosh boʻlmagan oʻrtoqlik oʻyinlarini almashtiribgina qolmay, FIFA Jahon chempionati va Osiyo kubogi saralash bosqichlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri qoʻlga kiritgan loyiha hujjatlariga koʻra, OFKga aʼzo 47 ta milliy assotsiatsiyani qamrab oluvchi uch bosqichli tizim taklif etilmoqda. Unga koʻra, birinchi va ikkita yuqori divizionda 18 tadan jamoa ishtirok etsa, uchinchi divizionda 11 ta terma jamoa qatnashadi. Yangi musobaqa ikki yirik turnirga yoʻllanma olish yoʻllarini sezilarli darajada soddalashtiradi.
Mutaxassislarning tahlil qilishicha, alohida mustaqil turnir tashkil etish gʻoyasi yuqori operatsion xarajatlar hamda taqvimning haddan tashqari tiqilinchligi sababli rad etilgan. Shu boisdan yangi format mavjud FIFA oynalaridan samarali foydalanishga moʻljallangan boʻlib, uchrashuvlarning yuqori sifatini taʼminlaydi.
Saralash tizimi va musobaqa formatiJahon chempionatiga moslashtirilgan mavsumlar 2032–2033-yillardan boshlanishi rejalashtirilgan. Ushbu bosqichda birinchi divizion jamoalari uyda va safarda oltitadan, jami 12 ta oʻyin oʻtkazadilar. Guruhda dastlabki oltita oʻrinni egallagan terma jamoalar toʻgʻridan-toʻgʻri Jahon chempionati yoʻllanmasini qoʻlga kiritadilar.
Shuningdek, yettinchi oʻrindan oʻninchi oʻringacha boʻlgan jamoalar qolgan qoʻshimcha oʻrinlar uchun oʻzaro davra tizimida pley-off bahslarini oʻtkazadilar. Har bir divizionda eng yuqori va eng quyi ikki oʻrinni egallagan jamoalar uchun avtomatik ravishda yuqoriga koʻtarilish hamda quyi divizionga tushish qoidasi amal qiladi.
Rasmiy munosabat va sinov bosqichiOFK bosh kotibi Datuk Seri Vindor Jon 2025-yil 21-dekabr kuni eʼlon qilingan rasmiy bayonotida ushbu oʻzgarishning strategik ahamiyatini alohida taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, FIFA oynalari davomida tuzilgan musobaqa platformasini joriy etish orqali doimiy ravishda yuqori sifatli oʻyinlar bilan taʼminlash koʻzda tutilgan va tijorat hamkorlari tomonidan ham bunday formatga qiziqish kuchaymoqda.
Tuzilmaviy oʻtish davrini silliq amalga oshirish maqsadida OFK 2028–2029-yillarda sinov tariqasidagi oʻtish turnirini oʻtkazishni taklif qilmoqda. Bunda jamoalarning divizionlarga taqsimlanishi FIFA reytingiga emas, balki dastlabki qoʻshma saralash oʻyinlari natijalariga asoslanadi, bu esa barcha assotsiatsiyalar uchun adolatli imkoniyat yaratadi.
Izohlar 0
…