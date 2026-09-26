Maurisio Pochettino AQSh termasidagi qizil kartochka mojarosidan afsusda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Maurisio Pochettino AQSh termasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizligiga Folarin Balogunning qizil kartochkasi va uning diskvalifikatsiyasini bekor qilish bo'yicha apellyatsiya sabab bo'lganini tan oldi.
- Uning fikricha, bu vaziyat futbolchilarni chalg'itib, jamoa muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatgan.
- Pochettino FIFA qaroriga siyosiy aralashuv bo'lgani va bu holat jamoaga ruhiy bosim o'tkazganini ta'kidladi.
AQSh milliy jamoasi bosh murabbiyi Maurisio Pochettino jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikka sabab boʻlgan bahsli vaziyat va Folarin Balogun diskvalifikatsiyasi atrofidagi shovqinlar jamoa muhitini butunlay oʻzgartirib yuborganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur holat futbolchilarning eʼtiborini chalgʻitib, hal qiluvchi bahs oldidan salbiy energiya keltirib chiqargan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Futbol de Primera telekanaliga bergan intervyusida Maurisio Pochettino Bosniya va Gersegovinaga qarshi kechgan 1/64 final uchrashuvida hujumchi Folarin Balogun qizil kartochka olgani va uning diskvalifikatsiyasi apellyatsiya orqali bekor qilingani jamoaga salbiy taʼsir koʻrsatganini maʼlum qildi. FIFAning bu qarori futbol olamida katta bahs-munozaralarga sabab boʻlgan edi.
Siyosiy mojarolar va FIFA qaroriMazkur apellyatsiya jarayoni vaqtida AQSh prezidenti Donald Tramp FIFA rahbari Janni Infantino bilan shaxsan muloqot qilgani va qarorga taʼsir koʻrsatgani haqida bayonot bergan edi. Oqibatda Xalqaro futbol federatsiyasi siyosiy neytrallikni buzganlikda ayblanib, qattiq tanqidlarga uchradi.
Ushbu siyosiy tus olgan voqealar fonida jamoa atrofida yuzaga kelgan axborot siyqasi va ortiqcha shovqin-suron futbolchilarga ruhiy bosim oʻtkazdi. Natijada AQSh terma jamoasi 1/8 finalda Belgiyaga qarshi kechgan muhim bahsda magʻlubiyatga uchrab, musobaqani tark etdi.
Pochettinoning tanishuvi va afsuslariFutbol olamida katta tajribaga ega boʻlgan sobiq Tottenxem ustozi mazkur jarayonga aralashmaganidan afsusdaligini yashirmedi. Uning fikricha, murabbiy sifatida vaziyatni nazoratga olib, yuzaga kelishi mumkin boʻlgan salbiy oqiblarning oldini olishi kerak edi.
Andres Cantor bilan suhbatda Maurisio Pochettino shunday dedi: "Bosniya bilan oʻyindan keyingi vaziyatga va barcha salbiy oqibatlarga aralashmaganimdan afsusdaman. Ehtimol, men bu qarorni qabul qilish jarayonida faolroq boʻlishim kerak edi".
Mutaxassisning taʼkidlashicha, qizil kartochkani bekor qilish boʻyicha apellyatsiya berish tashabbusida oʻzi qatnashmagan. Garchi yakunda ular haqsiz emasligi tan olingan boʻlsa-da, sodir boʻlgan voqealarning mohiyatini hech kim oxirigacha tushuna olmagan.
"Futbol odami sifatida men vaziyatning energiyasi qanday oʻzgarishini yaxshi tushunaman. Hammasi sodir boʻlgan ondayoq jamoa energiyasi oʻzgardi va keyingi oʻyin boshqa parametrlar ostida oʻtdi", deya qoʻshimcha qildi Pochettino.
Izohlar 0
…