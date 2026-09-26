Maurisio Pochettino AQSh termasidagi qizil kartochka mojarosidan afsusda

·10·Sport
Maurisio Pochettino AQSh termasidagi qizil kartochka mojarosidan afsusda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Maurisio Pochettino AQSh termasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizligiga Folarin Balogunning qizil kartochkasi va uning diskvalifikatsiyasini bekor qilish bo'yicha apellyatsiya sabab bo'lganini tan oldi.
  • Uning fikricha, bu vaziyat futbolchilarni chalg'itib, jamoa muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatgan.
  • Pochettino FIFA qaroriga siyosiy aralashuv bo'lgani va bu holat jamoaga ruhiy bosim o'tkazganini ta'kidladi.

AQSh milliy jamoasi bosh murabbiyi Maurisio Pochettino jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikka sabab boʻlgan bahsli vaziyat va Folarin Balogun diskvalifikatsiyasi atrofidagi shovqinlar jamoa muhitini butunlay oʻzgartirib yuborganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur holat futbolchilarning eʼtiborini chalgʻitib, hal qiluvchi bahs oldidan salbiy energiya keltirib chiqargan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Futbol de Primera telekanaliga bergan intervyusida Maurisio Pochettino Bosniya va Gersegovinaga qarshi kechgan 1/64 final uchrashuvida hujumchi Folarin Balogun qizil kartochka olgani va uning diskvalifikatsiyasi apellyatsiya orqali bekor qilingani jamoaga salbiy taʼsir koʻrsatganini maʼlum qildi. FIFAning bu qarori futbol olamida katta bahs-munozaralarga sabab boʻlgan edi.

Siyosiy mojarolar va FIFA qarori

Mazkur apellyatsiya jarayoni vaqtida AQSh prezidenti Donald Tramp FIFA rahbari Janni Infantino bilan shaxsan muloqot qilgani va qarorga taʼsir koʻrsatgani haqida bayonot bergan edi. Oqibatda Xalqaro futbol federatsiyasi siyosiy neytrallikni buzganlikda ayblanib, qattiq tanqidlarga uchradi.

Ushbu siyosiy tus olgan voqealar fonida jamoa atrofida yuzaga kelgan axborot siyqasi va ortiqcha shovqin-suron futbolchilarga ruhiy bosim oʻtkazdi. Natijada AQSh terma jamoasi 1/8 finalda Belgiyaga qarshi kechgan muhim bahsda magʻlubiyatga uchrab, musobaqani tark etdi.

Pochettinoning tanishuvi va afsuslari

Futbol olamida katta tajribaga ega boʻlgan sobiq Tottenxem ustozi mazkur jarayonga aralashmaganidan afsusdaligini yashirmedi. Uning fikricha, murabbiy sifatida vaziyatni nazoratga olib, yuzaga kelishi mumkin boʻlgan salbiy oqiblarning oldini olishi kerak edi.

Andres Cantor bilan suhbatda Maurisio Pochettino shunday dedi: "Bosniya bilan oʻyindan keyingi vaziyatga va barcha salbiy oqibatlarga aralashmaganimdan afsusdaman. Ehtimol, men bu qarorni qabul qilish jarayonida faolroq boʻlishim kerak edi".

Mutaxassisning taʼkidlashicha, qizil kartochkani bekor qilish boʻyicha apellyatsiya berish tashabbusida oʻzi qatnashmagan. Garchi yakunda ular haqsiz emasligi tan olingan boʻlsa-da, sodir boʻlgan voqealarning mohiyatini hech kim oxirigacha tushuna olmagan.

"Futbol odami sifatida men vaziyatning energiyasi qanday oʻzgarishini yaxshi tushunaman. Hammasi sodir boʻlgan ondayoq jamoa energiyasi oʻzgardi va keyingi oʻyin boshqa parametrlar ostida oʻtdi", deya qoʻshimcha qildi Pochettino.

Maurisio PochettinoFolarin BalogunAQSh termasiJahon chempionatifutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maurisio Pochettino 2030 yilgacha AQSh milliy jamoasida qoladiMaurisio Pochettino 2030 yilgacha AQSh milliy jamoasida qoladiKecha 03:18Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiDebbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildi17 sentabr 21:17Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadiTomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi17 sentabr 12:39Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11Tottenxem Folarin Balogun transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiTottenxem Folarin Balogun transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi12 avgust 00:50Tramp aralashgan mojaro: Norvegiya FIFAga shikoyat qilmoqchiTramp aralashgan mojaro: Norvegiya FIFAga shikoyat qilmoqchi23 iyul 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?