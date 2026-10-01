Samu Aghehowa: «Jarohat tufayli JCh-2026 oʻyinlarini koʻrolmadim»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portu klubi hujumchisi Samu Aghehowa ogʻir tizzasarohati tufayli 223 kunlik tiklanish jarayonini boshdan kechirib, jahon chempionatidagi ishtirokini oʻtkazib yuborgan.
- Ushbu jarohat uning milliy jamoadagi debyuti yaqinlashib kelgan bir paytda yuz bergan va bolalikdagi orzusini yoʻqqa chiqargan.
- Aghehowa mundial oʻyinlarini tomosha qilish uning ruhiyatiga qattiq taʼsir qilganini, chunki har safar oʻyinni koʻrganda oʻzini oʻsha yerda tasavvur qilganini tan olgan.
Portu klubi hujumchisi Samu Aghehowa ogʻir tizzasarohati sababli Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtirokini oʻtkazib yuborgani va bu uning ruhiyatiga qanday taʼsir qilgani haqida ochilib gapirdi. 22 yoshli futbolchi tizza boʻgʻimi xochsimon boylamining uzilishi oqibatida 223 kunlik mashaqqatli tiklanish jarayonini boshdan kechirdi va bu uning mavsumdagi ajoyib sport formasiga toʻsatdan nuqta qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
El Larguero radioeshittirishiga bergan intervyusida futbolchi ushbu ogʻir sinov va uning ruhiy bosimi haqida atroflicha toʻxtalib oʻtdi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu jarohat uning Luis de la Fuente boshchiligidagi milliy jamoadagi debyuti yaqinlashib kelgan bir paytda yuz bergan va bolalikdagi ulkan orzusini yoʻqqa chiqargan.
Kabisa yillaridek choʻzilgan 223 kunlik tiklanishAghehowaning aytishicha, bu jarohat futbolchining nafaqat jismoniy, balki ruhiy holatiga ham juda qattiq zarba bergan. Shunga qaramay, u qiyin damlarni ortda qoldirib, yana yashil maydonga qaytganidan xursandligini yashirmadi. Portu tibbiy shtabi va yaqinlarining yordami bilan u bu qora kunlarni yengib oʻtishga muvaffaq boʻldi.
«Xudoga shukur, bu kabisa ortda qoldi. Eng muhimi, men yana oʻzimni futbolchi kabi his qilyapman», — dedi hujumchi. Uning soʻzlariga koʻra, Granada yoshlar jamoasida oʻynab yurgan kezlariyoq oldiga kelasi jahon chempionatida qatnashish maqsadini qoʻygan boʻlgan va bu marraga bunchalik yaqin kelib qolib, soʻng uni boy berish juda alamli boʻlgan.
Oʻyinlarni televizorda koʻra olmagan ruhiy azobHujumchi jarohat tufayli mundial oʻyinlarini umuman tomosha qila olmaganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Sevilyadagi uyining pastki qavatida onasi oʻyinni tomosha qilayotgan vaqtda, u yuqori qavatda oʻtirib teleekranga qaray olmagan. Chunki har safar oʻyinni koʻrganda oʻzini oʻsha yerda tasavvur qilgan va bu uning ruhiyatiga ogʻirlik qilgan.
Doʻstlarining birga oʻyin koʻrishga qilgan takliflarini ham dastlab rad etgan futbolchi vaqt oʻtibgina voqelikni qabul qila boshlaganini bildirdi. Portugaliyadagi bosqichga kelibgina u baholarni kuzatishni boshlagan, chunki undan ortiq oʻyinlardan qochib qutulishning iloji yoʻq edi.
Hozirda Samu Aghehowa barcha qiyinchiliklarni ortda qoldirib, oʻyin ritmini toʻliq tiklash va klubdagi oʻyinlariga eʼtibor qaratish niyatida. Portu safida oʻzining eng yaxshi fazilatlarini yana namoyish etishga shay turgan futbolchi uchun bu sinovlar katta tajriba boʻldi.
Izohlar 0
…