Samu Aghehowa: «Jarohat tufayli JCh-2026 oʻyinlarini koʻrolmadim»

·21·Sport
Samu Aghehowa: «Jarohat tufayli JCh-2026 oʻyinlarini koʻrolmadim»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portu klubi hujumchisi Samu Aghehowa ogʻir tizzasarohati tufayli 223 kunlik tiklanish jarayonini boshdan kechirib, jahon chempionatidagi ishtirokini oʻtkazib yuborgan.
  • Ushbu jarohat uning milliy jamoadagi debyuti yaqinlashib kelgan bir paytda yuz bergan va bolalikdagi orzusini yoʻqqa chiqargan.
  • Aghehowa mundial oʻyinlarini tomosha qilish uning ruhiyatiga qattiq taʼsir qilganini, chunki har safar oʻyinni koʻrganda oʻzini oʻsha yerda tasavvur qilganini tan olgan.

Portu klubi hujumchisi Samu Aghehowa ogʻir tizzasarohati sababli Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtirokini oʻtkazib yuborgani va bu uning ruhiyatiga qanday taʼsir qilgani haqida ochilib gapirdi. 22 yoshli futbolchi tizza boʻgʻimi xochsimon boylamining uzilishi oqibatida 223 kunlik mashaqqatli tiklanish jarayonini boshdan kechirdi va bu uning mavsumdagi ajoyib sport formasiga toʻsatdan nuqta qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

El Larguero radioeshittirishiga bergan intervyusida futbolchi ushbu ogʻir sinov va uning ruhiy bosimi haqida atroflicha toʻxtalib oʻtdi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu jarohat uning Luis de la Fuente boshchiligidagi milliy jamoadagi debyuti yaqinlashib kelgan bir paytda yuz bergan va bolalikdagi ulkan orzusini yoʻqqa chiqargan.

Kabisa yillaridek choʻzilgan 223 kunlik tiklanish

Aghehowaning aytishicha, bu jarohat futbolchining nafaqat jismoniy, balki ruhiy holatiga ham juda qattiq zarba bergan. Shunga qaramay, u qiyin damlarni ortda qoldirib, yana yashil maydonga qaytganidan xursandligini yashirmadi. Portu tibbiy shtabi va yaqinlarining yordami bilan u bu qora kunlarni yengib oʻtishga muvaffaq boʻldi.

«Xudoga shukur, bu kabisa ortda qoldi. Eng muhimi, men yana oʻzimni futbolchi kabi his qilyapman», — dedi hujumchi. Uning soʻzlariga koʻra, Granada yoshlar jamoasida oʻynab yurgan kezlariyoq oldiga kelasi jahon chempionatida qatnashish maqsadini qoʻygan boʻlgan va bu marraga bunchalik yaqin kelib qolib, soʻng uni boy berish juda alamli boʻlgan.

Oʻyinlarni televizorda koʻra olmagan ruhiy azob

Hujumchi jarohat tufayli mundial oʻyinlarini umuman tomosha qila olmaganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Sevilyadagi uyining pastki qavatida onasi oʻyinni tomosha qilayotgan vaqtda, u yuqori qavatda oʻtirib teleekranga qaray olmagan. Chunki har safar oʻyinni koʻrganda oʻzini oʻsha yerda tasavvur qilgan va bu uning ruhiyatiga ogʻirlik qilgan.

Doʻstlarining birga oʻyin koʻrishga qilgan takliflarini ham dastlab rad etgan futbolchi vaqt oʻtibgina voqelikni qabul qila boshlaganini bildirdi. Portugaliyadagi bosqichga kelibgina u baholarni kuzatishni boshlagan, chunki undan ortiq oʻyinlardan qochib qutulishning iloji yoʻq edi.

Hozirda Samu Aghehowa barcha qiyinchiliklarni ortda qoldirib, oʻyin ritmini toʻliq tiklash va klubdagi oʻyinlariga eʼtibor qaratish niyatida. Portu safida oʻzining eng yaxshi fazilatlarini yana namoyish etishga shay turgan futbolchi uchun bu sinovlar katta tajriba boʻldi.

Samu AghehowaPortuIspaniya terma jamoasiJahon chempionatiFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Emer Laport Ispaniya safidagi zafarlar va terma jamoani oʻzgartirgani haqida gapirdiEmer Laport Ispaniya safidagi zafarlar va terma jamoani oʻzgartirgani haqida gapirdi29 sentabr 12:54Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiLamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdi22 sentabr 23:15Maurisio Pochettino AQSh termasidagi qizil kartochka mojarosidan afsusdaMaurisio Pochettino AQSh termasidagi qizil kartochka mojarosidan afsusda26 sentabr 11:34Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadiTomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi17 sentabr 12:39Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi9 sentabr 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi