Emer Laport Ispaniya safidagi zafarlar va terma jamoani oʻzgartirgani haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Emer Laport Ispaniya terma jamoasi sharafini himoya qilishdan faxrlanishini sovrinlardan ko'ra ko'proq shaxsiy va oilaviy sabablar bilan bog'liqligini ta'kidladi.
- Uning fikricha, Ispaniya terma jamoasi bilan Jahon chempionati, Millatlar ligasi va Yevropa chempionatida g'alaba qozonishdan tashqari, o'zini to'laqonli Ispaniyaga tegishli his qiladi.
Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabasidan soʻng tajribali himoyachi Emer Laport oʻzining xalqaro faoliyati va bundan besh yil avval Fransiya terma jamoasidan Ispaniya foydasiga tanlov qilgani sabablari haqida fikr yuritdi. "Atletik" klubi safida toʻp suruvchi futbolchi "La Roja" sharafini himoya qilishdan faxrlanishi faqatgina qoʻlga kiritilgan sovrinlar bilan oʻlchanmasligini, bu qaror uning shaxsiy hayoti va oilaviy rishtalari bilan chambarchas bogʻliqligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishiga koʻra, sobiq Manchester Siti himoyachisi 2021-yilning may oyida futbol fuqaroligini rasman oʻzgartirgandan beri Ispaniya terma jamoasining asosiy tayanch ustuniga aylandi. Mario Suaresning "El camino de Mario" koʻrsatuvida soʻzga chiqqan futbolchi shunday dedi: "Jahon chempionati, Millatlar ligasi va Yevropa chempionatida gʻalaba qozondik... agar bularning hech biri sodir boʻlmaganida ham, men oʻzimni xuddi shunday faxr tuygʻusini his qilgan boʻlardim. Rafiqam, oilam va farzandlarim shu yerdan. Men oʻzimni toʻlaqonli Ispaniyaga tegishli deb bilaman".
Naturalizatsiya jarayoni va Fransiyadagi vaziyatLaportning Ispaniya terma jamoasiga oʻtish jarayoni oson kechmagani va dastlab maʼlum sabablarga koʻra choʻzilib ketgani maʼlum qilindi. Biroq keyinchalik tomonlar yana muzokaralarni boshlab, Ispaniya tomoni unga boʻlgan qiziqishini jiddiy bildirgan. Futbolchi bu noyob imkoniyatni qoʻldan boy berib boʻlmasligini tushunib etgan.
Ushbu qarorga qadar Emer Laport Fransiya yoshlar terma jamoalarida sardor sifatida harakat qilgan edi. Biroq asosiy terma jamoa ustozi Didye Desham uning xizmatlaridan umuman foydalanmagach, himoyachi keskin qadam tashlashga majbur boʻldi. U oʻzining Fransiyadagi ildizlari va vatanparvarlik tuygʻularini hurmat qilishini, biroq murabbiyning unga eʼtiborsizligi va Bilbaodagi "Atletik" klubi unga bergan imkoniyatlar bu oʻzgarishni muqarrar qilganini tan oldi.
Jahon chempionining kelgusi rejalariHozirda 32 yoshni qarshi olgan himoyachi Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasining muhim qismigacha ulgʻaygan. Jamoa Millatlar ligasi doirasida Uembli stadionida Angliyaga qarshi kechgan murosasiz va 3:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda Laport maydonda toʻliq 90 daqiqa harakat qildi.
Amaldagi jahon chempionlari oʻzlarining ijobiy seriyasini davom ettirish maqsadida Sevilya shahrida Xorvatiya terma jamoasiga qarshi navbatdagi muhim uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Laport esa Ispaniya safida yangi zafarlar quchish uchun bor kuchini berishga tayyor ekanini koʻrsatmoqda.
Izohlar 0
…