Emer Laport Ispaniya safidagi zafarlar va terma jamoani oʻzgartirgani haqida gapirdi

·11·Sport
Emer Laport Ispaniya safidagi zafarlar va terma jamoani oʻzgartirgani haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Emer Laport Ispaniya terma jamoasi sharafini himoya qilishdan faxrlanishini sovrinlardan ko'ra ko'proq shaxsiy va oilaviy sabablar bilan bog'liqligini ta'kidladi.
  • Uning fikricha, Ispaniya terma jamoasi bilan Jahon chempionati, Millatlar ligasi va Yevropa chempionatida g'alaba qozonishdan tashqari, o'zini to'laqonli Ispaniyaga tegishli his qiladi.

Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabasidan soʻng tajribali himoyachi Emer Laport oʻzining xalqaro faoliyati va bundan besh yil avval Fransiya terma jamoasidan Ispaniya foydasiga tanlov qilgani sabablari haqida fikr yuritdi. "Atletik" klubi safida toʻp suruvchi futbolchi "La Roja" sharafini himoya qilishdan faxrlanishi faqatgina qoʻlga kiritilgan sovrinlar bilan oʻlchanmasligini, bu qaror uning shaxsiy hayoti va oilaviy rishtalari bilan chambarchas bogʻliqligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishiga koʻra, sobiq Manchester Siti himoyachisi 2021-yilning may oyida futbol fuqaroligini rasman oʻzgartirgandan beri Ispaniya terma jamoasining asosiy tayanch ustuniga aylandi. Mario Suaresning "El camino de Mario" koʻrsatuvida soʻzga chiqqan futbolchi shunday dedi: "Jahon chempionati, Millatlar ligasi va Yevropa chempionatida gʻalaba qozondik... agar bularning hech biri sodir boʻlmaganida ham, men oʻzimni xuddi shunday faxr tuygʻusini his qilgan boʻlardim. Rafiqam, oilam va farzandlarim shu yerdan. Men oʻzimni toʻlaqonli Ispaniyaga tegishli deb bilaman".

Naturalizatsiya jarayoni va Fransiyadagi vaziyat

Laportning Ispaniya terma jamoasiga oʻtish jarayoni oson kechmagani va dastlab maʼlum sabablarga koʻra choʻzilib ketgani maʼlum qilindi. Biroq keyinchalik tomonlar yana muzokaralarni boshlab, Ispaniya tomoni unga boʻlgan qiziqishini jiddiy bildirgan. Futbolchi bu noyob imkoniyatni qoʻldan boy berib boʻlmasligini tushunib etgan.

Ushbu qarorga qadar Emer Laport Fransiya yoshlar terma jamoalarida sardor sifatida harakat qilgan edi. Biroq asosiy terma jamoa ustozi Didye Desham uning xizmatlaridan umuman foydalanmagach, himoyachi keskin qadam tashlashga majbur boʻldi. U oʻzining Fransiyadagi ildizlari va vatanparvarlik tuygʻularini hurmat qilishini, biroq murabbiyning unga eʼtiborsizligi va Bilbaodagi "Atletik" klubi unga bergan imkoniyatlar bu oʻzgarishni muqarrar qilganini tan oldi.

Jahon chempionining kelgusi rejalari

Hozirda 32 yoshni qarshi olgan himoyachi Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasining muhim qismigacha ulgʻaygan. Jamoa Millatlar ligasi doirasida Uembli stadionida Angliyaga qarshi kechgan murosasiz va 3:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda Laport maydonda toʻliq 90 daqiqa harakat qildi.

Amaldagi jahon chempionlari oʻzlarining ijobiy seriyasini davom ettirish maqsadida Sevilya shahrida Xorvatiya terma jamoasiga qarshi navbatdagi muhim uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Laport esa Ispaniya safida yangi zafarlar quchish uchun bor kuchini berishga tayyor ekanini koʻrsatmoqda.

Emer LaportIspaniya terma jamoasiJahon chempionatiFutbol yangiliklariTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiLamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdi22 sentabr 23:15Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31Maurisio Pochettino AQSh termasidagi qizil kartochka mojarosidan afsusdaMaurisio Pochettino AQSh termasidagi qizil kartochka mojarosidan afsusda26 sentabr 11:34Krishtianu Ronaldu "An-Nasr" klubini sotib olishdan voz kechdimi?Krishtianu Ronaldu "An-Nasr" klubini sotib olishdan voz kechdimi?18 sentabr 02:56Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadiTomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi17 sentabr 12:39Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi