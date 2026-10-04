Modrichning yurak dardlari: U o‘z maydonidagi 0:7 fojiasidan so‘ng nimalarni ochiqladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Millatlar ligasida Xorvatiya o‘z maydonida Angliyaga 0:7 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
- Xorvatiya sardori Luka Modrich 20 yillik faoliyatida ilk bor bunday uyatli mag‘lubiyatni boshdan kechirganini va muxlislardan uzr so‘raganini ta’kidladi.
- Modrich jamoa ichida bir-birini ayblamaslik va birdamlikni saqlash muhimligini ta’kidladi.
- Angliya safida Harri Keyn va Bukayo Saka dubl qayd etdi.
Yevropa Millatlar ligasining 3-turi jahon futboli ixlosmandlari uchun haqiqiy shok natijani taqdim etdi. Xorvatiya milliy jamoasi o‘z maydonida Angliya termasini qabul qilib, kutilmaganda 0:7 hisobidagi qaqshatqich va tarixiy mag‘lubiyatga uchradi.
Uchrashuv yakunlangach, xorvatlarning 41 yoshli sardori va afsonaviy yetakchisi Luka Modrich bahs natijasi hamda jamoasining maydondagi ojizligi bo‘yicha keskin va hissiyotlarga boy bayonot berdi.
«Mag‘lub bo‘lish mumkin, ammo bunday tarzda emas»
Xorvatiyaning mashhur Index nashri keltirgan ma’lumotga ko‘ra, Luka Modrich faoliyatidagi eng og‘ir tunlardan birini boshdan kechirganini yashirmadi va xalqaro maydondagi 20 yillik faoliyati davomida ilk bor bunday xijolatlikni his qilganini ta’kidladi:
«Hech qanday yakkakurashlar, tajovuzkorlik, kerakli fol va maydonda birdamlik bo‘lmadi. Men milliy jamoa libosida 20 yildan beri to‘p surib kelyapman va ochiq tan olishim kerak: ilk bor bahs yakunlanganidan keyin o‘zimdan uyalib ketdim.
Ha, mag‘lub bo‘lish mumkin — Angliya bizdan chindan ham yaxshiroq harakat qildi. Ammo bu tarzda oson taslim bo‘lish va yillar davomida qurilgan obro‘yingga putur yetkazish mutlaqo mumkin emas. Ilk bor o‘zimdan juda uyaldim va buning uchun barcha muxlislardan uzr so‘rayman».
«Bir-birimizni ayblamay, birdam bo‘lishimiz shart»
Shundoq ham og‘ir zarbani qabul qilib olgan sardor jamoaning ichki muhitini saqlab qolish va psixologik inqirozga tushib qolmaslik muhimligini uqtirdi:
Ichki nizolarga yo‘l yo‘q: Modrich yirik mag‘lubiyatdan so‘ng kiyim almashtirish xonasida futbolchilar bir-birini ayblamasligi va og‘ir damda har doimgidek jipslikni saqlashi shartligini bildirdi;
Noodatiy tuyg‘u: «Biz juda katta farq bilan boy berdik. Ammo bu uchrashuvdan keyingi ichki tuyg‘u tamomila boshqacha, bunday holatni hech qachon boshdan kechirmagan edim», — deya qo‘shimcha qildi u.
Angliyadan gollar shousi va vaziyat tafsiloti
Uchrashuv boshidan oxirigacha mehmonlarning to‘liq hukmronligi ostida kechdi. Inglizlar hujum chizig‘i xorvatlar mudofaasini chilparchin qilib tashladi:
Harri Keyn hamda Bukayo Saka raqib darvozasiga ikkitadan to‘p kiritib, dubl qayd etdi;
Jud Bellinghem, Entoni Gordon va yosh iqtidor Morgan Rojers hisobiga bittadan gol yozib qo‘yildi.
Ushbu yirik g‘alaba Angliya milliy jamoasining turnir jadvalidagi mavqeyini sezilarli darajada mustahkamladi. Xorvatiya termasi esa o‘z tarixidagi eng qora sahifalardan birini tezda unutib, navbatdagi rasmiy uchrashuvlarga ruhiy jihatdan qayta tiklanishi lozim bo‘ladi.
Izohlar 0
…