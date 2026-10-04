Modrichning yurak dardlari: U o‘z maydonidagi 0:7 fojiasidan so‘ng nimalarni ochiqladi?

·37·Sport
Modrichning yurak dardlari: U o‘z maydonidagi 0:7 fojiasidan so‘ng nimalarni ochiqladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Millatlar ligasida Xorvatiya o‘z maydonida Angliyaga 0:7 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
  • Xorvatiya sardori Luka Modrich 20 yillik faoliyatida ilk bor bunday uyatli mag‘lubiyatni boshdan kechirganini va muxlislardan uzr so‘raganini ta’kidladi.
  • Modrich jamoa ichida bir-birini ayblamaslik va birdamlikni saqlash muhimligini ta’kidladi.
  • Angliya safida Harri Keyn va Bukayo Saka dubl qayd etdi.

Yevropa Millatlar ligasining 3-turi jahon futboli ixlosmandlari uchun haqiqiy shok natijani taqdim etdi. Xorvatiya milliy jamoasi o‘z maydonida Angliya termasini qabul qilib, kutilmaganda 0:7 hisobidagi qaqshatqich va tarixiy mag‘lubiyatga uchradi.

Uchrashuv yakunlangach, xorvatlarning 41 yoshli sardori va afsonaviy yetakchisi Luka Modrich bahs natijasi hamda jamoasining maydondagi ojizligi bo‘yicha keskin va hissiyotlarga boy bayonot berdi.

«Mag‘lub bo‘lish mumkin, ammo bunday tarzda emas»

Xorvatiyaning mashhur Index nashri keltirgan ma’lumotga ko‘ra, Luka Modrich faoliyatidagi eng og‘ir tunlardan birini boshdan kechirganini yashirmadi va xalqaro maydondagi 20 yillik faoliyati davomida ilk bor bunday xijolatlikni his qilganini ta’kidladi:

«Hech qanday yakkakurashlar, tajovuzkorlik, kerakli fol va maydonda birdamlik bo‘lmadi. Men milliy jamoa libosida 20 yildan beri to‘p surib kelyapman va ochiq tan olishim kerak: ilk bor bahs yakunlanganidan keyin o‘zimdan uyalib ketdim.

Ha, mag‘lub bo‘lish mumkin — Angliya bizdan chindan ham yaxshiroq harakat qildi. Ammo bu tarzda oson taslim bo‘lish va yillar davomida qurilgan obro‘yingga putur yetkazish mutlaqo mumkin emas. Ilk bor o‘zimdan juda uyaldim va buning uchun barcha muxlislardan uzr so‘rayman».

«Bir-birimizni ayblamay, birdam bo‘lishimiz shart»

Shundoq ham og‘ir zarbani qabul qilib olgan sardor jamoaning ichki muhitini saqlab qolish va psixologik inqirozga tushib qolmaslik muhimligini uqtirdi:

  • Ichki nizolarga yo‘l yo‘q: Modrich yirik mag‘lubiyatdan so‘ng kiyim almashtirish xonasida futbolchilar bir-birini ayblamasligi va og‘ir damda har doimgidek jipslikni saqlashi shartligini bildirdi;

  • Noodatiy tuyg‘u: «Biz juda katta farq bilan boy berdik. Ammo bu uchrashuvdan keyingi ichki tuyg‘u tamomila boshqacha, bunday holatni hech qachon boshdan kechirmagan edim», — deya qo‘shimcha qildi u.

Angliyadan gollar shousi va vaziyat tafsiloti

Uchrashuv boshidan oxirigacha mehmonlarning to‘liq hukmronligi ostida kechdi. Inglizlar hujum chizig‘i xorvatlar mudofaasini chilparchin qilib tashladi:

  • Harri Keyn hamda Bukayo Saka raqib darvozasiga ikkitadan to‘p kiritib, dubl qayd etdi;

  • Jud Bellinghem, Entoni Gordon va yosh iqtidor Morgan Rojers hisobiga bittadan gol yozib qo‘yildi.

Ushbu yirik g‘alaba Angliya milliy jamoasining turnir jadvalidagi mavqeyini sezilarli darajada mustahkamladi. Xorvatiya termasi esa o‘z tarixidagi eng qora sahifalardan birini tezda unutib, navbatdagi rasmiy uchrashuvlarga ruhiy jihatdan qayta tiklanishi lozim bo‘ladi.

Yevropa Millatlar ligasiLuka ModrichXorvatiya terma jamoasiAngliya terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Londondagi 5 ta golli triller: Ispaniya Angliyani 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi!Londondagi 5 ta golli triller: Ispaniya Angliyani 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi!27 sentabr 07:35Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?15 sentabr 15:4040 yoshida ham «Milan» ishonchini qozondi: Modrich yangi bitim tuzdi40 yoshida ham «Milan» ishonchini qozondi: Modrich yangi bitim tuzdi23 iyul 18:22Hakan Chalhanoglu: Luka Modrichning hazillari va Chempionatdagi rejalarHakan Chalhanoglu: Luka Modrichning hazillari va Chempionatdagi rejalar8 avgust 13:31Milliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorMilliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyor15 sentabr 18:41Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiLuka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladi23 iyul 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi