Arda Gulerning supergoli yordam bermadi: Belgiya Turkiyani safarda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Millatlar ligasi doirasida o‘tgan bahsda Belgiya terma jamoasi safarda Turkiyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvning 20-daqiqasida Arda Guler hisobni ochgan bo‘lsa-da, Kevin de Bryuyne va Charlz de Ketelare kiritgan gollar mehmonlarga irodali g‘alaba keltirdi.
- Ushbu natijadan so‘ng Belgiya 9 ochko bilan guruhda 2-o‘ringa ko‘tarildi, Turkiya esa ochkosiz holda 4-pog‘onada qoldi.
Yevropa Millatlar ligasi 5-tur uchrashuvlari qizg‘in pallaga kirdi. Muxlislarning e’tiborida bo‘lgan markaziy bahslardan birida Turkiya milliy jamoasi o‘z maydonida Belgiya terma jamoasini qabul qildi. Shiddatli va gollarga boy o‘tgan murosasiz to‘qnashuvda mehmonlar raqib irodasini sindirib, 2:1 hisobidagi irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Gulerning shedevr goli va belgiyaliklarning javobi
Uchrashuvni faol boshlagan maydon egalari birinchi bo‘lim o‘rtalarida hisobni ochishdi. Turkiya terma jamoasining yoqimtoy yulduzi Arda Guler 20-daqiqada ajoyib va hayratlanarli supergol urib, stadionni «larzaga keltirdi» (1:0).
Biroq belgiyaliklar bunga javob berish uchun ko‘p vaqt yo‘qotishmadi. Tajribali yulduzlar o‘yin taqdirini qisqa fursatda o‘z foizlariga o‘zgartirib yuborishdi:
27-daqiqa: Jamoa sardori Kevin de Bryuyne muvozanatni tikladi (1:1).
30-daqiqa: Charlz de Ketelare raqib darvozasini yana bir bor ishg‘ol qilib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi (1:2).
O‘yin statistikasi va tafsilotlar
Ma’lumotlar
Yakuniy hisob
Turkiya — Belgiya 1:2
Gollar mualliflari
Arda Guler (20) — Kevin de Bryuyne (27), Charlz de Ketelare (30)
Turniردagi holat
Belgiya 9 ochko bilan 2-o‘rinda, Turkiya ochkosiz 4-pog‘onada
Tarkiblar va zaxiradan maydonga tushganlar
Turkiya: Ug‘urjon Chaqir, Merix Demiral, Samet Kabak, Ferdi Kadio‘g‘li, Mert Muldur (Zeki Chelik, 70), Ismoil Yuksek, Hoqon Chalxono‘g‘li (Orko‘n Kyokchyu, 58 sur’ati), Salix Oygun, Kenan Yilmaz (Jan Uzun, 80), Arda Guler, Enes Unal (Emre Gul, 58).
Belgiya: Senne Lammens, Timoti Kastan, Brendon Mehele, Xoel Ngoy, Maksim de Kyoyper, Kevin de Bryuyne (Leandro Trossar, 69), Nikolas Raskin (Xans Vanaken, 90+3), Yuri Tilemans, Diyego Moreyra (Dodi Lukebakio, 68), Charlz de Ketelare, Jeremi Doku (Stenli Godts, 80).
Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar
Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng belgiyaliklar o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, A guruhida 2-o‘ringa ko‘tarilib olishdi. Turkiya terma jamoasi esa hozircha birorta ham ochko to‘plamagan holda guruhda 4-pog‘onani band etib turibdi.
Sizningcha, Arda Gulerning supergolidan keyin Turkiya terma jamoasi ustunlikni nega saqlab qololmadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…