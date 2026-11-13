Arda Gulerning supergoli yordam bermadi: Belgiya Turkiyani safarda mag‘lub etdi

1 daqiqa o'qish60
Arda Gulerning supergoli yordam bermadi: Belgiya Turkiyani safarda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Millatlar ligasi doirasida o‘tgan bahsda Belgiya terma jamoasi safarda Turkiyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvning 20-daqiqasida Arda Guler hisobni ochgan bo‘lsa-da, Kevin de Bryuyne va Charlz de Ketelare kiritgan gollar mehmonlarga irodali g‘alaba keltirdi.
  • Ushbu natijadan so‘ng Belgiya 9 ochko bilan guruhda 2-o‘ringa ko‘tarildi, Turkiya esa ochkosiz holda 4-pog‘onada qoldi.

Yevropa Millatlar ligasi 5-tur uchrashuvlari qizg‘in pallaga kirdi. Muxlislarning e’tiborida bo‘lgan markaziy bahslardan birida Turkiya milliy jamoasi o‘z maydonida Belgiya terma jamoasini qabul qildi. Shiddatli va gollarga boy o‘tgan murosasiz to‘qnashuvda mehmonlar raqib irodasini sindirib, 2:1 hisobidagi irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Gulerning shedevr goli va belgiyaliklarning javobi

Uchrashuvni faol boshlagan maydon egalari birinchi bo‘lim o‘rtalarida hisobni ochishdi. Turkiya terma jamoasining yoqimtoy yulduzi Arda Guler 20-daqiqada ajoyib va hayratlanarli supergol urib, stadionni «larzaga keltirdi» (1:0).

Biroq belgiyaliklar bunga javob berish uchun ko‘p vaqt yo‘qotishmadi. Tajribali yulduzlar o‘yin taqdirini qisqa fursatda o‘z foizlariga o‘zgartirib yuborishdi:

  • 27-daqiqa: Jamoa sardori Kevin de Bryuyne muvozanatni tikladi (1:1).

  • 30-daqiqa: Charlz de Ketelare raqib darvozasini yana bir bor ishg‘ol qilib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi (1:2).

O‘yin statistikasi va tafsilotlar

Ma’lumotlar

Yakuniy hisob

Turkiya — Belgiya 1:2

Gollar mualliflari

Arda Guler (20) — Kevin de Bryuyne (27), Charlz de Ketelare (30)

Turniردagi holat

Belgiya 9 ochko bilan 2-o‘rinda, Turkiya ochkosiz 4-pog‘onada

Tarkiblar va zaxiradan maydonga tushganlar

  • Turkiya: Ug‘urjon Chaqir, Merix Demiral, Samet Kabak, Ferdi Kadio‘g‘li, Mert Muldur (Zeki Chelik, 70), Ismoil Yuksek, Hoqon Chalxono‘g‘li (Orko‘n Kyokchyu, 58 sur’ati), Salix Oygun, Kenan Yilmaz (Jan Uzun, 80), Arda Guler, Enes Unal (Emre Gul, 58).

  • Belgiya: Senne Lammens, Timoti Kastan, Brendon Mehele, Xoel Ngoy, Maksim de Kyoyper, Kevin de Bryuyne (Leandro Trossar, 69), Nikolas Raskin (Xans Vanaken, 90+3), Yuri Tilemans, Diyego Moreyra (Dodi Lukebakio, 68), Charlz de Ketelare, Jeremi Doku (Stenli Godts, 80).

Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar

Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng belgiyaliklar o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, A guruhida 2-o‘ringa ko‘tarilib olishdi. Turkiya terma jamoasi esa hozircha birorta ham ochko to‘plamagan holda guruhda 4-pog‘onani band etib turibdi.

Sizningcha, Arda Gulerning supergolidan keyin Turkiya terma jamoasi ustunlikni nega saqlab qololmadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari