«Manchester Siti»da xavotir: Erling Holand Portugaliyaga qarshi o‘yinda jarohat oldi

·32·Sport
«Manchester Siti»da xavotir: Erling Holand Portugaliyaga qarshi o‘yinda jarohat oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Norvegiya terma jamoasining 26 yoshli hujumchisi Erling Holand Portugaliya bilan o‘yinda jarohat olib, maydonni tark etdi.
  • Bu holat «Manchester Siti» uchun katta tashvish uyg‘otmoqda, chunki klub 11 oktyabr kuni «Liverpul»ga qarshi muhim o‘yin o‘tkazadi.
  • Holandning jarohati qay darajada jiddiy ekani va tiklanish muddati tibbiy ko‘riklardan so‘ng aniqlanadi.

Yevropa Millatlar ligasi 4-turidan o‘rin olgan Portugaliya hamda Norvegiya o‘rtasidagi keskin to‘qnashuv «Manchester Siti» va skandinaviyaliklar muxlislari uchun jiddiy xavotir bilan yakunlandi. Norvegiya terma jamoasining 26 yoshli asosiy yulduzi Erling Holand uchrashuvning ikkinchi bo‘limida jarohat olib, maydonni muddatidan oldin tark etishga majbur bo‘ldi.

Ushbu yo‘qotish nafaqat Norvegiyaning o‘yindagi natijasiga, balki «shaharliklar»ning yaqin kunlardagi eng muhim uchrashuvlariga ham bevosita zarba berishi mumkin.

67-daqiqadagi ishora va Portugaliyaning g‘alaba to‘pi

Lissabonda kechgan uchrashuvda Holand portugaliyaliklar mudofaasi qurshovida qolib, gol ura olmadi:

  • Majburiy almashtirish: Ikkinchi bo‘lim o‘rtalarida 26 yoshli hujumchi o‘yinni davom ettira olmasligini zaxira o‘rindig‘iga qo‘l ishorasi bilan ma’lum qildi va 67-daqiqada o‘z o‘rnini Yyorgen Strand Larsenga bo‘shatib berdi;

  • O‘yin dinamikasining buzilishi: Holand maydonni tark etgan paytda hisob 1:1 ko‘rinishida edi (Norvegiya safidagi yagona golga himoyachi Kristoffer Ayer mualliflik qilgan);

  • Mag‘lubiyat goli: Hujumchi maydondan chiqib ketganidan so‘ng raqib bosimi kuchaydi va 79-daqiqada Portugaliya ikkinchi golni urib, 2:1 hisobida g‘alabani ilib ketdi.

Norvegiya tibbiy shtabi forvardning ahvoli bo‘yicha dastlabki ko‘rikni o‘tkazmoqda. Jarohatning qay darajada jiddiy ekani va tiklanish muddati batafsil tibbiy tekshiruvlardan so‘ng rasman e’lon qilinadi.

«Liverpul»ga qarshi supero‘yin arafasidagi katta tahlika

Holandning safdan chiqishi Pep Gvardiola shogirdlari uchun eng noqulay pallada yuz berdi:

  • Markaziy jang: Angliya Premer-ligasi taqvimiga ko‘ra, «Manchester Siti» 11 oktyabr kuni murosasiz raqibi «Liverpul»ga qarshi o‘ta muhim bahsda maydonga tushishi kerak;

  • Hujumdagi boshog‘rig‘i: Norvegiyalik to‘purarning ushbu grandlar to‘qnashuviga qadar safga qayta olish-olmasligi hozircha katta so‘roq ostida turibdi.

Agar tibbiy xulosalar kutilganidan jiddiyroq chiqsa, «Manchester Siti» chempionlik poygasidagi markaziy o‘yinda o‘zining asosiy gol mashinasisiz harakat qilishiga to‘g‘ri keladi.

Erling HolandManchester SitiNorvegiya terma jamoasiYevropa Millatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Modrichning yurak dardlari: U o‘z maydonidagi 0:7 fojiasidan so‘ng nimalarni ochiqladi?Modrichning yurak dardlari: U o‘z maydonidagi 0:7 fojiasidan so‘ng nimalarni ochiqladi?Kecha 21:34«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordiBugun 08:50Ekvadorda 469 kg kokain Holand surati tushirilgan paketlarda topildiEkvadorda 469 kg kokain Holand surati tushirilgan paketlarda topildiKecha 14:34Samolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdiSamolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdi3 oktabr 14:08Shov-shuv: Erling Holand kelajakda faqat bitta klub safida o‘ynamoqchi...Shov-shuv: Erling Holand kelajakda faqat bitta klub safida o‘ynamoqchi...3 oktabr 09:29«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi2 oktabr 10:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi