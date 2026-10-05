«Manchester Siti»da xavotir: Erling Holand Portugaliyaga qarshi o‘yinda jarohat oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Norvegiya terma jamoasining 26 yoshli hujumchisi Erling Holand Portugaliya bilan o‘yinda jarohat olib, maydonni tark etdi.
- Bu holat «Manchester Siti» uchun katta tashvish uyg‘otmoqda, chunki klub 11 oktyabr kuni «Liverpul»ga qarshi muhim o‘yin o‘tkazadi.
- Holandning jarohati qay darajada jiddiy ekani va tiklanish muddati tibbiy ko‘riklardan so‘ng aniqlanadi.
Yevropa Millatlar ligasi 4-turidan o‘rin olgan Portugaliya hamda Norvegiya o‘rtasidagi keskin to‘qnashuv «Manchester Siti» va skandinaviyaliklar muxlislari uchun jiddiy xavotir bilan yakunlandi. Norvegiya terma jamoasining 26 yoshli asosiy yulduzi Erling Holand uchrashuvning ikkinchi bo‘limida jarohat olib, maydonni muddatidan oldin tark etishga majbur bo‘ldi.
Ushbu yo‘qotish nafaqat Norvegiyaning o‘yindagi natijasiga, balki «shaharliklar»ning yaqin kunlardagi eng muhim uchrashuvlariga ham bevosita zarba berishi mumkin.
67-daqiqadagi ishora va Portugaliyaning g‘alaba to‘pi
Lissabonda kechgan uchrashuvda Holand portugaliyaliklar mudofaasi qurshovida qolib, gol ura olmadi:
Majburiy almashtirish: Ikkinchi bo‘lim o‘rtalarida 26 yoshli hujumchi o‘yinni davom ettira olmasligini zaxira o‘rindig‘iga qo‘l ishorasi bilan ma’lum qildi va 67-daqiqada o‘z o‘rnini Yyorgen Strand Larsenga bo‘shatib berdi;
O‘yin dinamikasining buzilishi: Holand maydonni tark etgan paytda hisob 1:1 ko‘rinishida edi (Norvegiya safidagi yagona golga himoyachi Kristoffer Ayer mualliflik qilgan);
Mag‘lubiyat goli: Hujumchi maydondan chiqib ketganidan so‘ng raqib bosimi kuchaydi va 79-daqiqada Portugaliya ikkinchi golni urib, 2:1 hisobida g‘alabani ilib ketdi.
Norvegiya tibbiy shtabi forvardning ahvoli bo‘yicha dastlabki ko‘rikni o‘tkazmoqda. Jarohatning qay darajada jiddiy ekani va tiklanish muddati batafsil tibbiy tekshiruvlardan so‘ng rasman e’lon qilinadi.
«Liverpul»ga qarshi supero‘yin arafasidagi katta tahlika
Holandning safdan chiqishi Pep Gvardiola shogirdlari uchun eng noqulay pallada yuz berdi:
Markaziy jang: Angliya Premer-ligasi taqvimiga ko‘ra, «Manchester Siti» 11 oktyabr kuni murosasiz raqibi «Liverpul»ga qarshi o‘ta muhim bahsda maydonga tushishi kerak;
Hujumdagi boshog‘rig‘i: Norvegiyalik to‘purarning ushbu grandlar to‘qnashuviga qadar safga qayta olish-olmasligi hozircha katta so‘roq ostida turibdi.
Agar tibbiy xulosalar kutilganidan jiddiyroq chiqsa, «Manchester Siti» chempionlik poygasidagi markaziy o‘yinda o‘zining asosiy gol mashinasisiz harakat qilishiga to‘g‘ri keladi.
Izohlar 0
…