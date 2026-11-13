Uemblidagi shiddatli bahs: Angliya Xorvatiyani mag‘lub etib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi

1 daqiqa o'qish66
Uemblidagi shiddatli bahs: Angliya Xorvatiyani mag‘lub etib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Millatlar ligasining 5-turida Angliya terma jamoasi o‘z maydonida Xorvatiya ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uchrashuvda Morgan Rojers va Xarri Keyn mezbonlar safida gol urgan bo‘lsa, xorvatiyaliklardan Suchich javob to‘pini kiritdi.
  • Mazkur g‘alabadan so‘ng 12 ochkoga ega bo‘lgan Angliya guruhda ikkinchi o‘rinni mustahkamlab oldi.

Yevropa Millatlar ligasi 5-tur uchrashuvlari qizg‘in pallaga kirdi. Muxlislarning diqqat markazida bo‘lgan markaziy bahslardan birida Angliya milliy jamoasi o‘z maydonida Xorvatiyani qabul qildi. Yuqori temp va kurashlarga boy o‘tgan murosasiz o‘yinda mezbonlar raqibini 2:1 hisobida taslim etdi.

Rojersning goli va Keynning aniq penaltisi

Uchrashuvni faol boshlagan angliyaliklar birinchi bo‘lim o‘rtalarida o‘z ustunliklarini golga aylantirishdi. O‘yinning 24-daqiqasida hujumkor yarim himoyachi Morgan Rojers hisobni ochdi (1:0).

Ikkinchi bo‘lim boshida xorvatiyaliklar faollashib, 59-daqiqada Suchichning aniq zarbasi evaziga muvozanatni tiklashdi (1:1). Biroq oradan ko‘p o‘tmay, 64-daqiqada sardor Xarri Keyn penaltidan unumli foydalanib, Angliyani yana oldinga olib chiqdi va o‘yin taqdirini hal qildi (2:1).

O‘yin statistikasi va tafsilotlar

Ma’lumotlar

Yakuniy hisob

Angliya — Xorvatiya 2:1

Gollar mualliflari

Morgan Rojers (24), Xarri Keyn (64 penalti) — Suchich (59)

Turnirdagi holat

Angliya 12 ochko bilan 2-o‘rinda, Xorvatiya 3 ochko bilan 3-pog‘onada

Maydondagi asosiy tarkiblar

  • Angliya: Jordan Pikford, Lyuis Holl, Jarell Kuansa, Den Byorn, Trent Aleksander-Arnold (Ben Uayt, 78), Deklan Rays (Jeyms Garner, 78), Elliot Anderson, Jud Bellinghem, Entoni Gordon (Rio Ngumoa, 77), Xarri Keyn, Morgan Rojers.

  • Xorvatiya: Dominik Livakovich, Yosip Stanishich, Luka Vushkovich, Yoshko Gvardiol, Karlo Smolchich, Mateo Kovachich, Nikola Vlashich, Martin Baturina, Suchich (Mario Pashalich, 70), Yosip Mishich (Luka Modrich, 76), Frano Matanovich (Ante Budimir, 70).

Shu tariqa, ushbu muhim g‘alabadan keyin Angliya milliy jamoasi o‘z ochkolari sonini 12 taga yetkazib, guruhda mustahkam 2-o‘rinni egallab turibdi.

Sizningcha, Angliya terma jamoasining tarkibdagi yosh va tajribali o‘yinchilar uyg‘unligi ularga turnirda yuqori natijalarga erishishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari