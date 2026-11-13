Uemblidagi shiddatli bahs: Angliya Xorvatiyani mag‘lub etib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Millatlar ligasining 5-turida Angliya terma jamoasi o‘z maydonida Xorvatiya ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvda Morgan Rojers va Xarri Keyn mezbonlar safida gol urgan bo‘lsa, xorvatiyaliklardan Suchich javob to‘pini kiritdi.
- Mazkur g‘alabadan so‘ng 12 ochkoga ega bo‘lgan Angliya guruhda ikkinchi o‘rinni mustahkamlab oldi.
Yevropa Millatlar ligasi 5-tur uchrashuvlari qizg‘in pallaga kirdi. Muxlislarning diqqat markazida bo‘lgan markaziy bahslardan birida Angliya milliy jamoasi o‘z maydonida Xorvatiyani qabul qildi. Yuqori temp va kurashlarga boy o‘tgan murosasiz o‘yinda mezbonlar raqibini 2:1 hisobida taslim etdi.
Rojersning goli va Keynning aniq penaltisi
Uchrashuvni faol boshlagan angliyaliklar birinchi bo‘lim o‘rtalarida o‘z ustunliklarini golga aylantirishdi. O‘yinning 24-daqiqasida hujumkor yarim himoyachi Morgan Rojers hisobni ochdi (1:0).
Ikkinchi bo‘lim boshida xorvatiyaliklar faollashib, 59-daqiqada Suchichning aniq zarbasi evaziga muvozanatni tiklashdi (1:1). Biroq oradan ko‘p o‘tmay, 64-daqiqada sardor Xarri Keyn penaltidan unumli foydalanib, Angliyani yana oldinga olib chiqdi va o‘yin taqdirini hal qildi (2:1).
O‘yin statistikasi va tafsilotlar
Ma’lumotlar
Yakuniy hisob
Angliya — Xorvatiya 2:1
Gollar mualliflari
Morgan Rojers (24), Xarri Keyn (64 penalti) — Suchich (59)
Turnirdagi holat
Angliya 12 ochko bilan 2-o‘rinda, Xorvatiya 3 ochko bilan 3-pog‘onada
Maydondagi asosiy tarkiblar
Angliya: Jordan Pikford, Lyuis Holl, Jarell Kuansa, Den Byorn, Trent Aleksander-Arnold (Ben Uayt, 78), Deklan Rays (Jeyms Garner, 78), Elliot Anderson, Jud Bellinghem, Entoni Gordon (Rio Ngumoa, 77), Xarri Keyn, Morgan Rojers.
Xorvatiya: Dominik Livakovich, Yosip Stanishich, Luka Vushkovich, Yoshko Gvardiol, Karlo Smolchich, Mateo Kovachich, Nikola Vlashich, Martin Baturina, Suchich (Mario Pashalich, 70), Yosip Mishich (Luka Modrich, 76), Frano Matanovich (Ante Budimir, 70).
Shu tariqa, ushbu muhim g‘alabadan keyin Angliya milliy jamoasi o‘z ochkolari sonini 12 taga yetkazib, guruhda mustahkam 2-o‘rinni egallab turibdi.
Sizningcha, Angliya terma jamoasining tarkibdagi yosh va tajribali o‘yinchilar uyg‘unligi ularga turnirda yuqori natijalarga erishishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…