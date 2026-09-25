Yevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahlili

·33·Sport
Yevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Millatlar ligasining 1-turida Portugaliya Uelsni Joau Feliksning goli evaziga 1:0 hisobida mag‘lub etdi, ammo Krishtianu Ronaldu kiritgan gol VAR tomonidan bekor qilindi.
  • Amsterdamda Niderlandiya va Germaniya o‘rtasidagi o‘yin 1:1 hisobida durang bilan yakunlandi, bunda Kodi Gakpo so‘nggi daqiqalarda hisobni tenglashtirdi.
  • Erling Holand dubl qayd etgan Norvegiya esa Daniyani 3:2 hisobida mag‘lub etdi.

UYEFA Millatlar ligasining yangi mavsumi 1-turi chinakam sensatsiyalar, kutilmagan burilishlar va dramalarga boy kechdi. Lissabonda o‘tgan shiddatli bahsda Portugaliya milliy terma jamoasi Uels ustidan 1:0 hisobida minimal g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv taqdirini 22-daqiqada Joau Feliks tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi; 59-daqiqada esa afsonaviy Krishtianu Ronaldu to‘p kiritib stadionni larzaga keltirgan bo‘lsa-da, hakamlar golni bekor qilishdi.

Qit’aning bosh markaziy bellashuvi Amsterdamda kechdi: Niderlandiya va Germaniya to‘qnashuvi oxirgi soniyalargacha intrigani saqlab turdi. 32-daqiqada Feliks Nmechaning goli nemislarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 90+2-daqiqada Kodi Gakpo muvozanatni tiklab, «uchar gollandlar»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi (1:1). Skandinaviyaning prinsipial derbisida esa Erling Holand boshchiligidagi Norvegiya Daniya ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabani nishonladi. Holandning dubli va Oskar Bobbning goli norvegiyaliklarga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.

Xo‘sh, Ronalduning bekor qilingan goli Portugaliyaning hujum chizig‘iga qanday ta’sir ko‘rsatdi, Germaniyaning g‘alabani qo‘ldan chiqarishiga nima sabab bo‘ldi va Holand milliy terma safidagi to‘purarlik rekordini qanday yangilamoqda?

«Feliksning marrasi, 90+2 dramasi va Skandinaviya derbisi»: 1-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Yevropa Millatlar ligasining ochilish turidan eng muhim fakt va natijalar:

  • Feliksdan g‘alaba to‘pi: Joau Feliks 22-daqiqada Uels darvozasini ishg‘ol qilib, portugallar uchun turnirdagi ilk g‘alabani ta’minladi;

  • Ronalduning hisobga olinmagan goli: 59-daqiqada 41 yoshli afsona darvoza to‘rini silkitdi, ammo VAR va hakam qarori bilan gol bekor qilindi;

  • Amsterdamdagi 90+2-daqiqa mo‘jizasi: Feliks Nmecha Germaniyani hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, Kodi Gakpo hakam qo‘shib bergan vaqtda muvozanatni tikladi (1:1);

  • Holanddan Skandinaviya derbisida dubl: Norvegiya yulduzi Daniya bilan 5 ta gol urilgan jangda (3:2) ikkita gol urib, jamoasiga g‘alaba keltirdi;

  • Top-jamoalarning qiyin boshlanishi: Germaniya, Niderlandiya, Portugaliya va Daniya kabi grandlar ilk turdayoq jiddiy qarshilikka duch kelishdi.

Millatlar ligasi 1-turi: Natijalar, gollar va tarkiblar qiyosiy tahlili

Qit’aning uch yirik bahsi bo‘yicha qayd etilgan rasmiy ma’lumotlar tasnifi:

Musobaqa juftligi

Yakuniy hisob

Gollar mualliflari

Muhim voqealar va asosiy qahramonlar

Portugaliya — Uels

1 : 0

Joau Feliks (22')

59-daqiqada Ronalduning goli bekor qilindi; 68-daqiqada Ronaldu o‘rniga Ramush tushdi

Niderlandiya — Germaniya

1 : 1

F. Nmecha (32') — K. Gakpo (90+2')

Oxirgi daqiqalardagi kambek; 30-daqiqada Xavers, 35-daqiqada Brobbi majburiy almashdi

Norvegiya — Daniya

3 : 2

O. Bobb (14'), E. Holand (18', 74') — Mikkel (25'), R. Hoylund (60')

Shiddatli derbi: Holand dubli va Hoylundning javob goli

Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Nega 1-tur favoritlar uchun sinovli kechdi?

Xalqaro futbol sharhlovchilari va ekspertlarning xulosalari:

  • Portugaliyadagi rotatsiya muammosi: Roberto Martines shogirdlari Uelsga qarshi to‘liq tashabbusga ega bo‘lgan bo‘lsa-da, yaratilgan vaziyatlardan foydalanish koeffitsiyenti pastligicha qoldi; Ronalduning bekor bo‘lgan goli va 68-daqiqada zaxiraga olinishi terma jamoa asta-sekin avlodlar almashinuvi davriga kirib borayotganini ko‘rsatmoqda;

  • Germaniyaning oxirgi daqiqalardagi charchog‘i: Nagelsmann jamoasi Musiala va Nmecha orqali markazda ustunlikni ushlab turdi, ammo 64-daqiqadagi rotatsiyalardan so‘ng mudofaada bo‘shliqlar paydo bo‘ldi; Ronald Kuman boshchiligidagi Niderlandiya esa Gakpo va zaxiradan qo‘shilgan kuchlar bilan bosimni oshirib, haqli durangga erishdi;

  • Holandning milliy termadagi bebaho vazni: Norvegiya Daniyadek tashkillashgan himoyaga ega jamoani Holandning sovuqqonligi va Bobb/Edegor tandemining ijodkorligi hisobiga mag‘lub etdi; Manchester Siti to‘purari milliy libosda ham to‘xtatib bo‘lmas kuch ekanini yana bir bor isbotladi;

  • Turnirning qiziqarli istiqboli: Ilk turdanoq guruhlarda murosasiz kurash boshlanishi Millatlar ligasining bu yilgi mavsumi har qachongidan keskin va oldindan aytib bo‘lmas ssenariylar ostida o‘tishini anglatadi.

Yevropaning top-termalari ilk turdanoq shiddatli to‘qnashuvlarga kirishib, muxlislarga haqiqiy futbol spektaklini taqdim etdi.

Sizningcha, Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasining asosiy tarkibidagi o‘rnini butun turnir davomida saqlab qola oladimi yoki yosh yulduzlarga yo‘l berish vaqti keldimi? Germaniya – Niderlandiya bahsidagi durang va Holandning dubliga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining katta kechasiga bag‘ishlangan ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Portugaliya-UelsNiderlandiya-GermaniyaNorvegiya-DaniyaKrishtianu Ronaldu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladiKecha 06:08«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladiKecha 06:19WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...4 avgust 06:29Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...4 avgust 06:38Millatlar ligasi va Yevro saralashining inqilobiy formati taqdim etildiMillatlar ligasi va Yevro saralashining inqilobiy formati taqdim etildi21 may 00:37O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdi10 sentabr 07:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?