Yevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Millatlar ligasining 1-turida Portugaliya Uelsni Joau Feliksning goli evaziga 1:0 hisobida mag‘lub etdi, ammo Krishtianu Ronaldu kiritgan gol VAR tomonidan bekor qilindi.
- Amsterdamda Niderlandiya va Germaniya o‘rtasidagi o‘yin 1:1 hisobida durang bilan yakunlandi, bunda Kodi Gakpo so‘nggi daqiqalarda hisobni tenglashtirdi.
- Erling Holand dubl qayd etgan Norvegiya esa Daniyani 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
UYEFA Millatlar ligasining yangi mavsumi 1-turi chinakam sensatsiyalar, kutilmagan burilishlar va dramalarga boy kechdi. Lissabonda o‘tgan shiddatli bahsda Portugaliya milliy terma jamoasi Uels ustidan 1:0 hisobida minimal g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv taqdirini 22-daqiqada Joau Feliks tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi; 59-daqiqada esa afsonaviy Krishtianu Ronaldu to‘p kiritib stadionni larzaga keltirgan bo‘lsa-da, hakamlar golni bekor qilishdi.
Qit’aning bosh markaziy bellashuvi Amsterdamda kechdi: Niderlandiya va Germaniya to‘qnashuvi oxirgi soniyalargacha intrigani saqlab turdi. 32-daqiqada Feliks Nmechaning goli nemislarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 90+2-daqiqada Kodi Gakpo muvozanatni tiklab, «uchar gollandlar»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi (1:1). Skandinaviyaning prinsipial derbisida esa Erling Holand boshchiligidagi Norvegiya Daniya ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabani nishonladi. Holandning dubli va Oskar Bobbning goli norvegiyaliklarga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.
Xo‘sh, Ronalduning bekor qilingan goli Portugaliyaning hujum chizig‘iga qanday ta’sir ko‘rsatdi, Germaniyaning g‘alabani qo‘ldan chiqarishiga nima sabab bo‘ldi va Holand milliy terma safidagi to‘purarlik rekordini qanday yangilamoqda?
«Feliksning marrasi, 90+2 dramasi va Skandinaviya derbisi»: 1-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Yevropa Millatlar ligasining ochilish turidan eng muhim fakt va natijalar:
Feliksdan g‘alaba to‘pi: Joau Feliks 22-daqiqada Uels darvozasini ishg‘ol qilib, portugallar uchun turnirdagi ilk g‘alabani ta’minladi;
Ronalduning hisobga olinmagan goli: 59-daqiqada 41 yoshli afsona darvoza to‘rini silkitdi, ammo VAR va hakam qarori bilan gol bekor qilindi;
Amsterdamdagi 90+2-daqiqa mo‘jizasi: Feliks Nmecha Germaniyani hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, Kodi Gakpo hakam qo‘shib bergan vaqtda muvozanatni tikladi (1:1);
Holanddan Skandinaviya derbisida dubl: Norvegiya yulduzi Daniya bilan 5 ta gol urilgan jangda (3:2) ikkita gol urib, jamoasiga g‘alaba keltirdi;
Top-jamoalarning qiyin boshlanishi: Germaniya, Niderlandiya, Portugaliya va Daniya kabi grandlar ilk turdayoq jiddiy qarshilikka duch kelishdi.
Millatlar ligasi 1-turi: Natijalar, gollar va tarkiblar qiyosiy tahlili
Qit’aning uch yirik bahsi bo‘yicha qayd etilgan rasmiy ma’lumotlar tasnifi:
Musobaqa juftligi
Yakuniy hisob
Gollar mualliflari
Muhim voqealar va asosiy qahramonlar
Portugaliya — Uels
1 : 0
Joau Feliks (22')
59-daqiqada Ronalduning goli bekor qilindi; 68-daqiqada Ronaldu o‘rniga Ramush tushdi
Niderlandiya — Germaniya
1 : 1
F. Nmecha (32') — K. Gakpo (90+2')
Oxirgi daqiqalardagi kambek; 30-daqiqada Xavers, 35-daqiqada Brobbi majburiy almashdi
Norvegiya — Daniya
3 : 2
O. Bobb (14'), E. Holand (18', 74') — Mikkel (25'), R. Hoylund (60')
Shiddatli derbi: Holand dubli va Hoylundning javob goli
Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Nega 1-tur favoritlar uchun sinovli kechdi?
Xalqaro futbol sharhlovchilari va ekspertlarning xulosalari:
Portugaliyadagi rotatsiya muammosi: Roberto Martines shogirdlari Uelsga qarshi to‘liq tashabbusga ega bo‘lgan bo‘lsa-da, yaratilgan vaziyatlardan foydalanish koeffitsiyenti pastligicha qoldi; Ronalduning bekor bo‘lgan goli va 68-daqiqada zaxiraga olinishi terma jamoa asta-sekin avlodlar almashinuvi davriga kirib borayotganini ko‘rsatmoqda;
Germaniyaning oxirgi daqiqalardagi charchog‘i: Nagelsmann jamoasi Musiala va Nmecha orqali markazda ustunlikni ushlab turdi, ammo 64-daqiqadagi rotatsiyalardan so‘ng mudofaada bo‘shliqlar paydo bo‘ldi; Ronald Kuman boshchiligidagi Niderlandiya esa Gakpo va zaxiradan qo‘shilgan kuchlar bilan bosimni oshirib, haqli durangga erishdi;
Holandning milliy termadagi bebaho vazni: Norvegiya Daniyadek tashkillashgan himoyaga ega jamoani Holandning sovuqqonligi va Bobb/Edegor tandemining ijodkorligi hisobiga mag‘lub etdi; Manchester Siti to‘purari milliy libosda ham to‘xtatib bo‘lmas kuch ekanini yana bir bor isbotladi;
Turnirning qiziqarli istiqboli: Ilk turdanoq guruhlarda murosasiz kurash boshlanishi Millatlar ligasining bu yilgi mavsumi har qachongidan keskin va oldindan aytib bo‘lmas ssenariylar ostida o‘tishini anglatadi.
Yevropaning top-termalari ilk turdanoq shiddatli to‘qnashuvlarga kirishib, muxlislarga haqiqiy futbol spektaklini taqdim etdi.
Sizningcha, Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasining asosiy tarkibidagi o‘rnini butun turnir davomida saqlab qola oladimi yoki yosh yulduzlarga yo‘l berish vaqti keldimi? Germaniya – Niderlandiya bahsidagi durang va Holandning dubliga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining katta kechasiga bag‘ishlangan ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…