Xabi Alonso «Barselona» yetakchisi Fermin Lopesni «Chelsi»ga olib kelmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xabi Alonso «Barselona»ning 23 yoshli yarim himoyachisi Fermin Lopesni «Chelsi»ga olib kelmoqchi.
- Alonso futbolchining yuqori intensivlik, tezkorlik va jarima maydoniga yorib kirish kabi sifatlarini «Chelsi»ning yangi loyihasi uchun muhim deb biladi.
- «Barselona» esa Fermin Lopesni 120 million yevrodan kam bo‘lmagan narxda sotishga tayyor emas.
Londonning «Chelsi» klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoaning yarim himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun yana bir shov-shuvli transfer ustida bosh qotirmoqda. Ispaniyalik mutaxassis «Barselona»ning 23 yoshli iqtidorli yarim himoyachisi Fermin Lopesni shaxsan o‘z tarkibiga qo‘shib olish niyatida.
Ispaniyaning El Nacional nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, Alonso futbolchining o‘yin uslubini sinchkovlik bilan kuzatib borgan va uni o‘zining taktik sxemasi uchun «eng mos bo‘lak» deb topgan.
Nega aynan Fermin Lopes? Alonsoning taktik talablari
Londonliklar ustozi 23 yoshli ispaniyalik xavbekda zamonaviy Premer-liga futboli uchun zarur bo‘lgan barcha asosiy sifatlarni ko‘rmoqda:
Yuqori intensivlik: Futbolchining to‘xtovsiz pressing uyushtirishi va katta hajmdagi jismoniy ishni bajara olishi;
Tezkorlik va harakatchanlik: To‘pli va to‘psiz holatda maydonda tez harakat qilib, raqib chiziqlarini yorib o‘tish qobiliyati;
Jarima maydoniga yorib kirish mahorati: Ikkinchi tempda raqib jarima maydoniga kutilmaganda kirib borib, yakuniy zarbalarni yo‘llash va hujumlarni gol bilan yakunlash salohiyati.
Alonso ushbu sifatlar «Chelsi»ning yangi loyihasida yarim himoya markazini mutlaq yangi bosqichga olib chiqishiga ishonmoqda.
«Barselona» pozitsiyasi: 120 million yevrodan kam bo‘lmagan narx
Kataloniya grandi o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo‘lgan futbolchini osonlikcha qo‘yib yuborish niyatida emas. «Ko‘k-anorranglilar» rahbariyati Lopesni kelajak jamoasining muhim poydevorlaridan biri sifatida biladi:
Muzokaralar narxi: «Barselona» 120 million yevrodan kam bo‘lgan har qanday taklifni muhokama ham qilmaydi;
Yanada yuqori baho: Manbaning qo‘shimcha qilishicha, londonliklarning qiziqishi kuchaygan taqdirda kataloniyaliklar transfer narxini bundan ham yuqoriroq belgilashi mumkin.
«Chelsi»ning Fermin Lopesga bo‘lgan qiziqishi haqida avval ham xabarlar tarqalgan edi, biroq Xabi Alonsoning shaxsiy tashabbusi ushbu transfer dostonini transfer oynasining markaziy mavzularidan biriga aylantirishi kutilmoqda. Londonliklar bunday ulkan summani to‘lashga rozi bo‘ladimi yoki muqobil variantlarni izlaydimi — buni voqealarning keyingi rivoji ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…