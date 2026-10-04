Xabi Alonso «Barselona» yetakchisi Fermin Lopesni «Chelsi»ga olib kelmoqchi

·26·Sport
Xabi Alonso «Barselona» yetakchisi Fermin Lopesni «Chelsi»ga olib kelmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xabi Alonso «Barselona»ning 23 yoshli yarim himoyachisi Fermin Lopesni «Chelsi»ga olib kelmoqchi.
  • Alonso futbolchining yuqori intensivlik, tezkorlik va jarima maydoniga yorib kirish kabi sifatlarini «Chelsi»ning yangi loyihasi uchun muhim deb biladi.
  • «Barselona» esa Fermin Lopesni 120 million yevrodan kam bo‘lmagan narxda sotishga tayyor emas.

Londonning «Chelsi» klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoaning yarim himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun yana bir shov-shuvli transfer ustida bosh qotirmoqda. Ispaniyalik mutaxassis «Barselona»ning 23 yoshli iqtidorli yarim himoyachisi Fermin Lopesni shaxsan o‘z tarkibiga qo‘shib olish niyatida.

Ispaniyaning El Nacional nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, Alonso futbolchining o‘yin uslubini sinchkovlik bilan kuzatib borgan va uni o‘zining taktik sxemasi uchun «eng mos bo‘lak» deb topgan.

Nega aynan Fermin Lopes? Alonsoning taktik talablari

Londonliklar ustozi 23 yoshli ispaniyalik xavbekda zamonaviy Premer-liga futboli uchun zarur bo‘lgan barcha asosiy sifatlarni ko‘rmoqda:

  • Yuqori intensivlik: Futbolchining to‘xtovsiz pressing uyushtirishi va katta hajmdagi jismoniy ishni bajara olishi;

  • Tezkorlik va harakatchanlik: To‘pli va to‘psiz holatda maydonda tez harakat qilib, raqib chiziqlarini yorib o‘tish qobiliyati;

  • Jarima maydoniga yorib kirish mahorati: Ikkinchi tempda raqib jarima maydoniga kutilmaganda kirib borib, yakuniy zarbalarni yo‘llash va hujumlarni gol bilan yakunlash salohiyati.

Alonso ushbu sifatlar «Chelsi»ning yangi loyihasida yarim himoya markazini mutlaq yangi bosqichga olib chiqishiga ishonmoqda.

«Barselona» pozitsiyasi: 120 million yevrodan kam bo‘lmagan narx

Kataloniya grandi o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo‘lgan futbolchini osonlikcha qo‘yib yuborish niyatida emas. «Ko‘k-anorranglilar» rahbariyati Lopesni kelajak jamoasining muhim poydevorlaridan biri sifatida biladi:

  • Muzokaralar narxi: «Barselona» 120 million yevrodan kam bo‘lgan har qanday taklifni muhokama ham qilmaydi;

  • Yanada yuqori baho: Manbaning qo‘shimcha qilishicha, londonliklarning qiziqishi kuchaygan taqdirda kataloniyaliklar transfer narxini bundan ham yuqoriroq belgilashi mumkin.

«Chelsi»ning Fermin Lopesga bo‘lgan qiziqishi haqida avval ham xabarlar tarqalgan edi, biroq Xabi Alonsoning shaxsiy tashabbusi ushbu transfer dostonini transfer oynasining markaziy mavzularidan biriga aylantirishi kutilmoqda. Londonliklar bunday ulkan summani to‘lashga rozi bo‘ladimi yoki muqobil variantlarni izlaydimi — buni voqealarning keyingi rivoji ko‘rsatadi.

Xabi AlonsoFermin LopesChelsiBarselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiFermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdi20 sentabr 12:51“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi30 sentabr 20:27“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi28 avgust 02:43Fermin Lopes Ronald Arauxoning ketishi va transfer mish-mishlari haqida gapirdiFermin Lopes Ronald Arauxoning ketishi va transfer mish-mishlari haqida gapirdi10 avgust 14:00Xabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiXabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydi12 sentabr 10:52Fermin Lopes: Hayotimdagi eng ogʻir yoz va psixologik yordamFermin Lopes: Hayotimdagi eng ogʻir yoz va psixologik yordam30 iyul 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi