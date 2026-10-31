Alonso «Manchester Yunayted»ni taslim etdi: «Chelsi»ning g‘alabasini ta’minlagan 3 yulduz
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xabi Alonso boshchiligidagi «Chelsi»
- Angliya Premer-ligasi doirasida «Manchester Yunayted»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvda 8,5 ball bilan eng yuqori baholangan Morgan Rodjers, Romeo Lavia va Uesli Fofana londonliklar g‘alabasining asosiy ijodkorlari bo‘lishdi.
- Ushbu mag‘lubiyat manchesterliklar bosh murabbiyi Maykl Kerrikning jamoadagi kelajagini yanada katta so‘roq ostida qoldirdi.
Angliya Premer-ligasining markaziy qarama-qarshiliklaridan birida Xabi Alonso boshchiligidagi «Chelsi» o‘z maydonida «Manchester Yunayted»ni qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi. Ushbu mag‘lubiyat manchesterliklar bosh murabbiyi Maykl Kerrik uchun jiddiy zarba bo‘ldi — uning jamoadagi kelajagi yanada katta so‘roq ostida qolmoqda.
Xo‘sh, londonliklar safida g‘alabaning asosiy kaliti bo‘lgan futbolchilar kimlar? «Yevro-futbol» nashri uchrashuv taqdirini hal qilgan va eng yuqori baho (8,5) olgan 3 nafar asosiy yulduz o‘yinini alohida ajratib ko‘rsatdi.
1. Morgan Rodjers (8,5 ball) — shedevr gol va hal qiluvchi kreativ
Rodjersning kiritgan to‘pi uchrashuvning haqiqiy bezagiga aylandi:
Besh himoyachi ojiz qolgan soniyalar: U maydon markazidan boshlab to‘pni egallab, tezlikda «MYU» darvozasi tomon yugurib bordi. Ortidan quvib kelgan besh nafar mankunianlik o‘yinchi ham unga yeta olmadi va hujum nozik, aniq zarba bilan yakunlandi;
Kreativ ko‘rsatkich: Rodjers jamoadoshlari uchun 3 ta xavfli, hal qiluvchi uzatmani amalga oshirdi;
Martinesga qarshi psixologik bosim: Tezkor dribling yordamida argentinalik himoyachi Lisandro Martinesni aldab o‘tdi va raqibning sariq kartochka olishiga sababchi bo‘ldi.
2. Romeo Lavia (8,5 ball) — maydon markazidagi devor
Yarimhimoya chizig‘ida to‘liq ustunlikni ta’minlagan belgiyalik tayanch yarimhimoyachisi raqib yetakchilarining harakatini to‘liq falajlab qo‘ydi:
Golli pressing: Aynan Lavia Brayan Mbemodan to‘pni olib qo‘yib, Rodjersning goli bilan yakunlangan hujumga pas berdi;
Brunu Fernandesh nazorat ostida: U «Manchester Yunayted» sardori Brunu Fernandeshni deyarli 90 daqiqa davomida qat’iy nazoratda ushlab, uning o‘yin tashkil qilishiga yo‘l qo‘ymadi;
Kuchli statistika: 5 marta to‘pni tortib olish, 4 marta to‘pni qaytarish (perexvat) hamda 9 ta yakkakurashning 7 tasida mutlaq g‘alaba.
3. Uesli Fofana (8,5 ball) — mudofaa yetakchisi va ishlangan penalti
Fofana nafaqat o‘z jarima maydonchasidagi mustahkamlikni ta’minladi, balki hujumda ham hal qiluvchi rol o‘ynadi:
Perexvatlar bo‘yicha eng yaxshisi: Raqib uzatmalarini o‘qish bo‘yicha rekord qayd etib, 5 marta to‘p yo‘nalishini qaytardi;
Hujumdagi xavf: Standart vaziyatlarda raqibni muntazam tahlikada ushlab turdi, burchak zarbalaridan birida Martines ustidan havoda ustun keldi;
Nuqta qo‘ygan qaror: Fofana raqibni jarima maydonida qo‘pollik ishlatishga majbur qilib, penalti ishladi va o‘yin intrigasiga batamom nuqta qo‘yilishida bevosita ishtirok etdi.
Xabi Alonso tizimi kuchli raqiblar bilan bahsda o‘z samarasini namoyish etishda davom etmoqda, Maykl Kerrik va uning jamoasi esa zudlik bilan muammolarga yechim topishga majbur.
Izohlar 0
…