Alonso «Manchester Yunayted»ni taslim etdi: «Chelsi»ning g‘alabasini ta’minlagan 3 yulduz

·69·Sport
Alonso «Manchester Yunayted»ni taslim etdi: «Chelsi»ning g‘alabasini ta’minlagan 3 yulduz
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xabi Alonso boshchiligidagi «Chelsi»
  • Angliya Premer-ligasi doirasida «Manchester Yunayted»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvda 8,5 ball bilan eng yuqori baholangan Morgan Rodjers, Romeo Lavia va Uesli Fofana londonliklar g‘alabasining asosiy ijodkorlari bo‘lishdi.
  • Ushbu mag‘lubiyat manchesterliklar bosh murabbiyi Maykl Kerrikning jamoadagi kelajagini yanada katta so‘roq ostida qoldirdi.

Angliya Premer-ligasining markaziy qarama-qarshiliklaridan birida Xabi Alonso boshchiligidagi «Chelsi» o‘z maydonida «Manchester Yunayted»ni qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi. Ushbu mag‘lubiyat manchesterliklar bosh murabbiyi Maykl Kerrik uchun jiddiy zarba bo‘ldi — uning jamoadagi kelajagi yanada katta so‘roq ostida qolmoqda.

Xo‘sh, londonliklar safida g‘alabaning asosiy kaliti bo‘lgan futbolchilar kimlar? «Yevro-futbol» nashri uchrashuv taqdirini hal qilgan va eng yuqori baho (8,5) olgan 3 nafar asosiy yulduz o‘yinini alohida ajratib ko‘rsatdi.

1. Morgan Rodjers (8,5 ball) — shedevr gol va hal qiluvchi kreativ

Rodjersning kiritgan to‘pi uchrashuvning haqiqiy bezagiga aylandi:

  • Besh himoyachi ojiz qolgan soniyalar: U maydon markazidan boshlab to‘pni egallab, tezlikda «MYU» darvozasi tomon yugurib bordi. Ortidan quvib kelgan besh nafar mankunianlik o‘yinchi ham unga yeta olmadi va hujum nozik, aniq zarba bilan yakunlandi;

  • Kreativ ko‘rsatkich: Rodjers jamoadoshlari uchun 3 ta xavfli, hal qiluvchi uzatmani amalga oshirdi;

  • Martinesga qarshi psixologik bosim: Tezkor dribling yordamida argentinalik himoyachi Lisandro Martinesni aldab o‘tdi va raqibning sariq kartochka olishiga sababchi bo‘ldi.

2. Romeo Lavia (8,5 ball) — maydon markazidagi devor

Yarimhimoya chizig‘ida to‘liq ustunlikni ta’minlagan belgiyalik tayanch yarimhimoyachisi raqib yetakchilarining harakatini to‘liq falajlab qo‘ydi:

  • Golli pressing: Aynan Lavia Brayan Mbemodan to‘pni olib qo‘yib, Rodjersning goli bilan yakunlangan hujumga pas berdi;

  • Brunu Fernandesh nazorat ostida: U «Manchester Yunayted» sardori Brunu Fernandeshni deyarli 90 daqiqa davomida qat’iy nazoratda ushlab, uning o‘yin tashkil qilishiga yo‘l qo‘ymadi;

  • Kuchli statistika: 5 marta to‘pni tortib olish, 4 marta to‘pni qaytarish (perexvat) hamda 9 ta yakkakurashning 7 tasida mutlaq g‘alaba.

3. Uesli Fofana (8,5 ball) — mudofaa yetakchisi va ishlangan penalti

Fofana nafaqat o‘z jarima maydonchasidagi mustahkamlikni ta’minladi, balki hujumda ham hal qiluvchi rol o‘ynadi:

  • Perexvatlar bo‘yicha eng yaxshisi: Raqib uzatmalarini o‘qish bo‘yicha rekord qayd etib, 5 marta to‘p yo‘nalishini qaytardi;

  • Hujumdagi xavf: Standart vaziyatlarda raqibni muntazam tahlikada ushlab turdi, burchak zarbalaridan birida Martines ustidan havoda ustun keldi;

  • Nuqta qo‘ygan qaror: Fofana raqibni jarima maydonida qo‘pollik ishlatishga majbur qilib, penalti ishladi va o‘yin intrigasiga batamom nuqta qo‘yilishida bevosita ishtirok etdi.

Xabi Alonso tizimi kuchli raqiblar bilan bahsda o‘z samarasini namoyish etishda davom etmoqda, Maykl Kerrik va uning jamoasi esa zudlik bilan muammolarga yechim topishga majbur.

Angliya Premer-ligasiChelsiManchester YunaytedXabi Alonso
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Estevaoning benefisi: Xabi Alonso «Chelsi»ning yangi yulduziga yuqori baho berdiEstevaoning benefisi: Xabi Alonso «Chelsi»ning yangi yulduziga yuqori baho berdiBugun 23:07Maykl Kerrik «Chelsi»dan uchralgan mag‘lubiyat va «MYU»ning 16-o‘ringa qulashini izohladiMaykl Kerrik «Chelsi»dan uchralgan mag‘lubiyat va «MYU»ning 16-o‘ringa qulashini izohladiBugun 22:28Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?29 oktabr 14:12Kerrikni “iste’foga boshlagan”lar: «Chelsi»ga qarshi o‘yinda kimlar eng past baho oldi?Kerrikni “iste’foga boshlagan”lar: «Chelsi»ga qarshi o‘yinda kimlar eng past baho oldi?Bugun 22:24Chelsi — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnChelsi — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnBugun 16:18Chelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildiChelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildi20 avgust 02:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi