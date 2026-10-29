Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Liga kubogining 1/8 finalida «Chelsi» jamoasi «Liverpul»ga qarshi kechgan bahsda penaltilar seriyasida 6:5 hisobida mag'lub bo'lib, musobaqani tark etdi.
- Bosh murabbiy Xabi Alonso shogirdlarining «Enfild»dagi o'yinini yuqori baholab, jamoa endi bor e'tiborini Premer-ligaga qaratishini ma'lum qildi.
Angliya Liga kubogining 1/8 final markaziy qarama-qarshiligi «Enfild» stadionida haqiqiy kubok trillerini taqdim etdi. Xabi Alonso boshchiligidagi «Chelsi» safarda «Liverpul»ga qarshi kechgan murosasiz bahsda musobaqa bilan xayrlashdi.
Asosiy vaqti 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan o‘yinda g‘olib 11 metrlik jarima zarbalari seriyasida aniqlandi. Murosasiz kechgan seriyada mersisaydliklar 6:5 hisobida ustunlikka erishib, chorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Uchrashuvdan so‘ng «ko‘klar» ustozi Xabi Alonso matbuotga intervyu berib, bahs va jamoasining o‘yini haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Xabi Alonso: «Penaltilar lotereyasida har doim kimdir jabr ko‘rgandek tuyuladi»
«Chelsi» bosh murabbiyi BBC nashriga bergan intervyusida shogirdlari «Enfild»dek qiyin maydonda munosib qarshilik ko‘rsatganini alohida ta’kidladi:
Penaltilar va adolat tushunchasi: «Har safar bahs taqdiri penaltilar seriyasida hal bo‘lsa, kimdir musobaqadan chiqib ketishni adolatsizlik deb hisoblaydi. Har ikki tomon ham juda yaxshi kurashdi. Penaltilar seriyasi esa istalgan natija yuz berishi mumkinligini anglatadi», — dedi mutaxassis;
O‘yin dinamikasi va teng kurash: «Futbolchilar “Enfild”da raqobatbardosh bo‘lish uchun yetarlicha yaxshi saviya namoyish etishdi. Penalti tufayli gol o‘tkazib yubordik, shundan keyin hisob 1:1 bo‘ldi. Umuman olganda, ikki jamoa ham teng o‘ynadi», — deya qo‘shimcha qildi u;
Mayk Pendersning ishonchli harakatlari: Alonso o‘z darvozabonining o‘yiniga ham yuqori baho berdi. Jamoa oldinda ko‘plab xavfli vaziyatlar yarata olmagan bo‘lsa-da, Penders muhim pallalarda barqaror seyvlar amalga oshirib, londonliklarni o‘yinda saqlab turdi;
E’tibor APLga qaratiladi: «Bu futbol va bu bizning ishimizning bir qismi. Endi asosiy e’tiborimiz Premer-ligaga qaratilgan. Tiklanish uchun vaqtimiz oz, chunki shanba kuni erta boshlanadigan uchrashuvimiz bor. Shu bois tezda keyingi bahsga diqqatni jamlashimiz shart».
«Liverpul»ning keyingi raqibi ma’lum
Murakkab sinovdan o‘tgan «Liverpul» turnirdagi yurishini davom ettiradi:
Chorak finaldagi to‘qnashuv: Mersisaydliklar keyingi bosqichda «Aston Villa»ni yirik hisobda turnirdan chiqarib yuborgan «Bornmut» klubi bilan kuch sinashadi;
O‘yinlar taqvimi: Angliya Liga kubogi chorak final bahslari 14 dekabrdan boshlanadigan hafta davomida o‘tkazilishi belgilangan.
Kubokdagi muvaffaqiyatsizlikka qaramay, «Enfild»dagi saviyali o‘yin Xabi Alonso jamoasining milliy chempionatdagi kelgusi muhim bahslar oldidan kuchli raqobatbardoshligini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…