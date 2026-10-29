Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?

·46·Sport
Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Liga kubogining 1/8 finalida «Chelsi» jamoasi «Liverpul»ga qarshi kechgan bahsda penaltilar seriyasida 6:5 hisobida mag'lub bo'lib, musobaqani tark etdi.
  • Bosh murabbiy Xabi Alonso shogirdlarining «Enfild»dagi o'yinini yuqori baholab, jamoa endi bor e'tiborini Premer-ligaga qaratishini ma'lum qildi.

Angliya Liga kubogining 1/8 final markaziy qarama-qarshiligi «Enfild» stadionida haqiqiy kubok trillerini taqdim etdi. Xabi Alonso boshchiligidagi «Chelsi» safarda «Liverpul»ga qarshi kechgan murosasiz bahsda musobaqa bilan xayrlashdi.

Asosiy vaqti 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan o‘yinda g‘olib 11 metrlik jarima zarbalari seriyasida aniqlandi. Murosasiz kechgan seriyada mersisaydliklar 6:5 hisobida ustunlikka erishib, chorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Uchrashuvdan so‘ng «ko‘klar» ustozi Xabi Alonso matbuotga intervyu berib, bahs va jamoasining o‘yini haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Xabi Alonso: «Penaltilar lotereyasida har doim kimdir jabr ko‘rgandek tuyuladi»

«Chelsi» bosh murabbiyi BBC nashriga bergan intervyusida shogirdlari «Enfild»dek qiyin maydonda munosib qarshilik ko‘rsatganini alohida ta’kidladi:

  • Penaltilar va adolat tushunchasi: «Har safar bahs taqdiri penaltilar seriyasida hal bo‘lsa, kimdir musobaqadan chiqib ketishni adolatsizlik deb hisoblaydi. Har ikki tomon ham juda yaxshi kurashdi. Penaltilar seriyasi esa istalgan natija yuz berishi mumkinligini anglatadi», — dedi mutaxassis;

  • O‘yin dinamikasi va teng kurash: «Futbolchilar “Enfild”da raqobatbardosh bo‘lish uchun yetarlicha yaxshi saviya namoyish etishdi. Penalti tufayli gol o‘tkazib yubordik, shundan keyin hisob 1:1 bo‘ldi. Umuman olganda, ikki jamoa ham teng o‘ynadi», — deya qo‘shimcha qildi u;

  • Mayk Pendersning ishonchli harakatlari: Alonso o‘z darvozabonining o‘yiniga ham yuqori baho berdi. Jamoa oldinda ko‘plab xavfli vaziyatlar yarata olmagan bo‘lsa-da, Penders muhim pallalarda barqaror seyvlar amalga oshirib, londonliklarni o‘yinda saqlab turdi;

  • E’tibor APLga qaratiladi: «Bu futbol va bu bizning ishimizning bir qismi. Endi asosiy e’tiborimiz Premer-ligaga qaratilgan. Tiklanish uchun vaqtimiz oz, chunki shanba kuni erta boshlanadigan uchrashuvimiz bor. Shu bois tezda keyingi bahsga diqqatni jamlashimiz shart».

«Liverpul»ning keyingi raqibi ma’lum

Murakkab sinovdan o‘tgan «Liverpul» turnirdagi yurishini davom ettiradi:

  • Chorak finaldagi to‘qnashuv: Mersisaydliklar keyingi bosqichda «Aston Villa»ni yirik hisobda turnirdan chiqarib yuborgan «Bornmut» klubi bilan kuch sinashadi;

  • O‘yinlar taqvimi: Angliya Liga kubogi chorak final bahslari 14 dekabrdan boshlanadigan hafta davomida o‘tkazilishi belgilangan.

Kubokdagi muvaffaqiyatsizlikka qaramay, «Enfild»dagi saviyali o‘yin Xabi Alonso jamoasining milliy chempionatdagi kelgusi muhim bahslar oldidan kuchli raqobatbardoshligini yana bir bor isbotladi.

Angliya Liga kubogiLiverpulChelsiXabi Alonso
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Penaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordiPenaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordiBugun 07:55Angliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiAngliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiBugun 08:09Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiEttixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiBugun 07:51Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?Kecha 09:13Angliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdiAngliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdiKecha 06:549 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi10 sentabr 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi