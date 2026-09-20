Fermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fermin Lopes Ispaniya terma jamoasiga qaytganidan xursandligini bildirdi, chunki u yozda jarohat tufayli jahon chempionatini oʻtkazib yuborgan edi.
- Barselona yarimhimoyachisi Sevilya ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng jamoaning La Ligadagi muvaffaqiyatli yurishini va Rafinyaning markaziy zonalarda oʻynab, xet-trik qayd etganini taʼkidladi.
Barselona yarimhimoyachisi Fermin Lopes Sevilya ustidan qozonilgan qiyin 3:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng oʻzining hissiyotlari va jamoaning La Liga mavsumidagi muvaffaqiyatli yurishi haqida fikr bildirdi. Ushbu uchrashuv kataloniyliklarning ichki chempionatdagi ajoyib boshqaruvini yanada mustahkamladi. Sanches Pischuan stadionida kechgan bahsdan keyin futbolchi nafaqat jamoaviy uch ochko, balki oʻzi uchun muhim boʻlgan shaxsiy natijaga erishganidan mamnunligini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, La Masia tarbiyalanuvchisi boʻlgan 23 yoshli yarimhimoyachi Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasining boʻlajak Millatlar ligasi oʻyinlari uchun tarkibiga chaqirildi. Bu chaqiruv yosh futbolchi uchun yozda jarohat tufayli jahon chempionatini oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgan ogʻir davrdan keyingi ulkan hissiy yutuq boʻldi. Fermin bu qiyinchiliklarni boshdan kechirish oson boʻlmaganini tan oldi.
"Terma jamoaga qaytganimdan juda xursandman. Jahon chempionatiga bora olmaganim men uchun juda ogʻir boʻlgandi. Mavsumni yaxshi boshladim va milliy jamoaga qaytganimdan baxtiyorman", deya taʼkidladi Fermin Lopes.
Rafinyaning taktik oʻzgarishi va xet-trikJamoaning Ispaniya termasidagi quvonchidan tashqari, Sevilya himoyasini parchalab tashlagan Rafinya kechaning asosiy qahramoniga aylandi. Braziliyalik futbolchi oʻyin davomida oʻzining odatiy qanot pozitsiyasidan koʻra markaziy zonalarda harakat qilib, Xans-Diter Flik qoʻl ostida yangi taktik qiyofaga ega boʻldi. Mazkur oʻzgarish kutilmagan va juda samarali natijalarni taqdim etdi.
Sobiq Lids Yunayted oʻyinchisi atigi yettita uchrashuvda 12 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va Pichichi sovrini uchun kurashda yaqqol peshqadamga aylandi. Fermin oʻz jamoadoshining yangi vazifalarga qanchalik tez moslashganini alohida eʼtirof etdi.
"Rafinya bizning kutilmagan toʻqqizinchi raqamimizga aylandi. Uning qilayotgan ishlari tahsinga sazovor. U juda yaxshi oʻyinchi va istalgan pozitsiyaga moslasha oladi. Biz unga pas uzatamiz, u esa gollarni uradi. Ilgari markaziy hujumchi sifatida oʻynamagan boʻlsa-da, hozir ajoyib statistikani qayd etmoqda", dedi Barselona yarimhimoyachisi.
Maydondagi yuqori intensivlikShuningdek, Fermin Lopes Sevilya maydonida oʻynash qiyin kechganini, raqib oʻz muxlislari qarshisida katta bosim oʻtkazganini taʼkidlab oʻtdi. U bosh murabbiyning aniq koʻrsatmalari jamoa oʻyiniga qanday taʼsir qilishini tushuntirib berdi. Jamoadan uchrashuv davomida yuqori intensivlikni saqlab qolish va toʻp yoʻqotilgandan soʻng darhol yuqori pressing uyushtirish talab etiladi.
"Sevilya oʻz stadionida bizga kuchli bosim oʻtkazdi, biroq Rafinyaning uchta goli hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Murabbiy bizdan har doim yuqori intensivlikda oʻynashni va toʻpni yoʻqotgach, zudlik bilan pressing qilishni talab qiladi", deya yakunladi Fermin.
Izohlar 0
…