Fermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdi

·5·Sport
Fermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fermin Lopes Ispaniya terma jamoasiga qaytganidan xursandligini bildirdi, chunki u yozda jarohat tufayli jahon chempionatini oʻtkazib yuborgan edi.
  • Barselona yarimhimoyachisi Sevilya ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng jamoaning La Ligadagi muvaffaqiyatli yurishini va Rafinyaning markaziy zonalarda oʻynab, xet-trik qayd etganini taʼkidladi.

Barselona yarimhimoyachisi Fermin Lopes Sevilya ustidan qozonilgan qiyin 3:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng oʻzining hissiyotlari va jamoaning La Liga mavsumidagi muvaffaqiyatli yurishi haqida fikr bildirdi. Ushbu uchrashuv kataloniyliklarning ichki chempionatdagi ajoyib boshqaruvini yanada mustahkamladi. Sanches Pischuan stadionida kechgan bahsdan keyin futbolchi nafaqat jamoaviy uch ochko, balki oʻzi uchun muhim boʻlgan shaxsiy natijaga erishganidan mamnunligini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, La Masia tarbiyalanuvchisi boʻlgan 23 yoshli yarimhimoyachi Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasining boʻlajak Millatlar ligasi oʻyinlari uchun tarkibiga chaqirildi. Bu chaqiruv yosh futbolchi uchun yozda jarohat tufayli jahon chempionatini oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgan ogʻir davrdan keyingi ulkan hissiy yutuq boʻldi. Fermin bu qiyinchiliklarni boshdan kechirish oson boʻlmaganini tan oldi.

"Terma jamoaga qaytganimdan juda xursandman. Jahon chempionatiga bora olmaganim men uchun juda ogʻir boʻlgandi. Mavsumni yaxshi boshladim va milliy jamoaga qaytganimdan baxtiyorman", deya taʼkidladi Fermin Lopes.

Rafinyaning taktik oʻzgarishi va xet-trik

Jamoaning Ispaniya termasidagi quvonchidan tashqari, Sevilya himoyasini parchalab tashlagan Rafinya kechaning asosiy qahramoniga aylandi. Braziliyalik futbolchi oʻyin davomida oʻzining odatiy qanot pozitsiyasidan koʻra markaziy zonalarda harakat qilib, Xans-Diter Flik qoʻl ostida yangi taktik qiyofaga ega boʻldi. Mazkur oʻzgarish kutilmagan va juda samarali natijalarni taqdim etdi.

Sobiq Lids Yunayted oʻyinchisi atigi yettita uchrashuvda 12 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va Pichichi sovrini uchun kurashda yaqqol peshqadamga aylandi. Fermin oʻz jamoadoshining yangi vazifalarga qanchalik tez moslashganini alohida eʼtirof etdi.

"Rafinya bizning kutilmagan toʻqqizinchi raqamimizga aylandi. Uning qilayotgan ishlari tahsinga sazovor. U juda yaxshi oʻyinchi va istalgan pozitsiyaga moslasha oladi. Biz unga pas uzatamiz, u esa gollarni uradi. Ilgari markaziy hujumchi sifatida oʻynamagan boʻlsa-da, hozir ajoyib statistikani qayd etmoqda", dedi Barselona yarimhimoyachisi.

Maydondagi yuqori intensivlik

Shuningdek, Fermin Lopes Sevilya maydonida oʻynash qiyin kechganini, raqib oʻz muxlislari qarshisida katta bosim oʻtkazganini taʼkidlab oʻtdi. U bosh murabbiyning aniq koʻrsatmalari jamoa oʻyiniga qanday taʼsir qilishini tushuntirib berdi. Jamoadan uchrashuv davomida yuqori intensivlikni saqlab qolish va toʻp yoʻqotilgandan soʻng darhol yuqori pressing uyushtirish talab etiladi.

"Sevilya oʻz stadionida bizga kuchli bosim oʻtkazdi, biroq Rafinyaning uchta goli hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Murabbiy bizdan har doim yuqori intensivlikda oʻynashni va toʻpni yoʻqotgach, zudlik bilan pressing qilishni talab qiladi", deya yakunladi Fermin.

Fermin LopesBarselonaIspaniya terma jamoasiRafinyaLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiTomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiBugun, 11:36«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!Bugun, 11:12«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqidaBugun, 11:09«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqida«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqidaBugun, 11:07UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!Bugun, 09:11Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Bugun, 09:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng