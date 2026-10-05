Ochiq e’tirof: Klopp 0:0 hisobidan keyin nega shogirdlaridan hayratda qolganini aytdi

·53·Sport
Ochiq e’tirof: Klopp 0:0 hisobidan keyin nega shogirdlaridan hayratda qolganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Yurgen Klopp Gretsiyaga qarshi golsiz durangdan so‘ng jamoaning o‘yinidan mamnunligini bildirdi.
  • Klopp shogirdlarining birinchi bo‘limda ko‘rsatgan dinamikasi va o‘yin sifatidan hayratda qolganini, chunki ular uning kutganlaridan ham oshib tushganini ta’kidladi.

Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Yurgen Klopp Millatlar ligasining 4-turi doirasida Saloniki shahrida Gretsiyaga qarshi kechgan bahsdan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uchrashuv golsiz durang (0:0) bilan yakunlangan bo‘lsa-da, germaniyalik tajribali mutaxassis maydonda namoyish etilgan o‘yin sifati va futbolchilarning ko‘rsatgan dinamikasidan hayratda ekanini yashirmadi.

Yozda Yulian Nagelsmann o‘rnini egallab, «Bundestim» boshqaruvini qo‘lga olgan Klopp qo‘l ostida nemislar guruh bosqichida 1 g‘alaba, 1 mag‘lubiyat va 2 durang qayd etdi. Biroq bosh murabbiy raqamlardan ko‘ra jamoaviy o‘sishga yuqori baho berdi.

«Birinchi bo‘limni bunday saviyada o‘tkazishimizga ishonmagandim»

UYEFA rasmiy saytining RTL telekanaliga tayanib xabar berishicha, Yurgen Klopp shogirdlarining Gretsiyaga qarshi harakatlarini to‘lqinlanib baholadi:

«Men juda mamnunman, chunki biz bu yo‘lni qayerdan boshlaganimizni yaxshi bilaman. Jamoamdan haqiqatan ham hayratdaman. Bu ko‘proq yoqimli hayrat — ular mening kutganlarimdan ham oshib tushishdi, aslo xafa bo‘lganim yo‘q!

To‘g‘risini aytsam, birinchi bo‘limni bunday yuksak darajada o‘tkazishga qodir ekanimizga avval ishonmagan bo‘lardim. Yigitlar ajoyib o‘yin namoyish etishdi — deyarli barcha jabhada eng yuqori saviyani ko‘rsatishdi. Faqat birgina jihat yetishmadi: vaziyatlardan unumli foydalanish va hujumning yakuniy nuqtasida yanada qulayroq pozitsiyada turgan jamoadoshlarni har doim ham ilg‘ay olmadik».

Ikki haftalik sinov va noyabrdagi yangi chaqiriq

Murabbiyning qayd etishicha, so‘nggi yig‘in yangi tarkib va taktikani shakllantirishda hal qiluvchi sinov davri bo‘ldi:

  • Kadrlar ko‘rigi: Ikki hafta davomida juda ko‘plab nomzodlar ko‘rib chiqildi va har bir futbolchi o‘z salohiyatini namoyish etib, tarkibdagi o‘rnini halol raqobatda isbotladi;

  • Ochiq eshiklar siyosati: Klopp jamoa kutilganidan yaxshiroq o‘yin ko‘rsata olishiga ishonishini va terma jamoa eshiklari barcha munosib nomzodlar uchun ochiq qolishini alohida ta’kidladi.

Nemis jamoasi Millatlar ligasidagi keyingi uchrashuvini 13 noyabr kuni safarda Serbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Mazkur bahs Yurgen Klopp loyihasining guruhdagi yakuniy o‘rnini belgilab berishi kutilmoqda.

Yurgen KloppNasionlar ligi 4-turGermaniya futbol jamoasiSaloniki
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik yosh sambochilar Jahon chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekistonlik yosh sambochilar Jahon chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritdiKecha 23:56Yurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durangYurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durang25 sentabr 12:08Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!28 sentabr 08:27Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?26 iyul 01:12Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"28 sentabr 22:16Klopp Germaniyadagi tarixiy ilk g‘alabasidan so‘ng kiyinish xonasidagi sirni ochdi!Klopp Germaniyadagi tarixiy ilk g‘alabasidan so‘ng kiyinish xonasidagi sirni ochdi!2 oktabr 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi