Ochiq e’tirof: Klopp 0:0 hisobidan keyin nega shogirdlaridan hayratda qolganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Yurgen Klopp Gretsiyaga qarshi golsiz durangdan so‘ng jamoaning o‘yinidan mamnunligini bildirdi.
- Klopp shogirdlarining birinchi bo‘limda ko‘rsatgan dinamikasi va o‘yin sifatidan hayratda qolganini, chunki ular uning kutganlaridan ham oshib tushganini ta’kidladi.
Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Yurgen Klopp Millatlar ligasining 4-turi doirasida Saloniki shahrida Gretsiyaga qarshi kechgan bahsdan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uchrashuv golsiz durang (0:0) bilan yakunlangan bo‘lsa-da, germaniyalik tajribali mutaxassis maydonda namoyish etilgan o‘yin sifati va futbolchilarning ko‘rsatgan dinamikasidan hayratda ekanini yashirmadi.
Yozda Yulian Nagelsmann o‘rnini egallab, «Bundestim» boshqaruvini qo‘lga olgan Klopp qo‘l ostida nemislar guruh bosqichida 1 g‘alaba, 1 mag‘lubiyat va 2 durang qayd etdi. Biroq bosh murabbiy raqamlardan ko‘ra jamoaviy o‘sishga yuqori baho berdi.
«Birinchi bo‘limni bunday saviyada o‘tkazishimizga ishonmagandim»
UYEFA rasmiy saytining RTL telekanaliga tayanib xabar berishicha, Yurgen Klopp shogirdlarining Gretsiyaga qarshi harakatlarini to‘lqinlanib baholadi:
«Men juda mamnunman, chunki biz bu yo‘lni qayerdan boshlaganimizni yaxshi bilaman. Jamoamdan haqiqatan ham hayratdaman. Bu ko‘proq yoqimli hayrat — ular mening kutganlarimdan ham oshib tushishdi, aslo xafa bo‘lganim yo‘q!
To‘g‘risini aytsam, birinchi bo‘limni bunday yuksak darajada o‘tkazishga qodir ekanimizga avval ishonmagan bo‘lardim. Yigitlar ajoyib o‘yin namoyish etishdi — deyarli barcha jabhada eng yuqori saviyani ko‘rsatishdi. Faqat birgina jihat yetishmadi: vaziyatlardan unumli foydalanish va hujumning yakuniy nuqtasida yanada qulayroq pozitsiyada turgan jamoadoshlarni har doim ham ilg‘ay olmadik».
Ikki haftalik sinov va noyabrdagi yangi chaqiriq
Murabbiyning qayd etishicha, so‘nggi yig‘in yangi tarkib va taktikani shakllantirishda hal qiluvchi sinov davri bo‘ldi:
Kadrlar ko‘rigi: Ikki hafta davomida juda ko‘plab nomzodlar ko‘rib chiqildi va har bir futbolchi o‘z salohiyatini namoyish etib, tarkibdagi o‘rnini halol raqobatda isbotladi;
Ochiq eshiklar siyosati: Klopp jamoa kutilganidan yaxshiroq o‘yin ko‘rsata olishiga ishonishini va terma jamoa eshiklari barcha munosib nomzodlar uchun ochiq qolishini alohida ta’kidladi.
Nemis jamoasi Millatlar ligasidagi keyingi uchrashuvini 13 noyabr kuni safarda Serbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Mazkur bahs Yurgen Klopp loyihasining guruhdagi yakuniy o‘rnini belgilab berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…