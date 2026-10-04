O‘zbekistonlik yosh sambochilar Jahon chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritdi
Gretsiyaning Saloniki shahrida sambo bo‘yicha yoshlar, o‘smirlar va kadetlar o‘rtasidagi nufuzli Jahon chempionati qizg‘in davom etmoqda. Dunyoning eng kuchli yosh sambochilari jamlangan ushbu musobaqada O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi a’zolari muvaffaqiyatli ishtirok etib, musobaqaning dastlabki kunlaridanoq yuqori natijalarni qayd etdi.
Kecha yoshlar toifasida kechgan murosasiz bellashuvlar yakuniga ko‘ra, hamyurtlarimiz 1 ta oltin, 1 ta kumush hamda 3 ta bronza — jami 5 ta medalga sazovor bo‘lishdi.
Islom Abduzokirov — qit’adan oshgan mahorat va jahon oltini
Kunning eng yorqin natijasini iste’dodli polvonimiz Islom Abduzokirov qayd etdi. U barcha bosqichlardagi raqiblarini ishonchli tarzda mag‘lub etib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi va O‘zbekiston terma jamoasi hisobiga mazkur jahon chempionatining ilk oltin medalini taqdim etdi.
Yana bir umidli sportchimiz Ozodbek Atoyev keskin va teng kurashlar ostida kechgan final bahsiga qadar yetib borib, musobaqaning kumush medalini rasmiylashtirdi.
Jangovar sambo va sovrindorlar safi
Jamoamiz g‘aznasiga bronza medallarni taqdim etgan sportchilarimiz orasida jangovar sambo ustalarining ham salmoqli hissasi bor:
Oltin medal: Islom Abduzokirov;
Kumush medal: Ozodbek Atoyev;
Bronza medallar:
Asadbek Matyoqubov;
Baxtjan Mamutov (jangovar sambo);
Doniyor Mo‘minov (jangovar sambo).
Endi navbat kadetlarga: Kurash davom etadi
Saloniki shahrida kechayotgan dunyo birinchiligida murosasiz bahslar to‘xtab qolmaydi. Bugun musobaqa doirasida kadetlar o‘rtasidagi saralash va hal qiluvchi bahslarga start beriladi.
O‘zbekistonlik yosh umid egalarining dastlabki kundagi bunday yorqin natijasi bugungi bahslarda gilamga chiquvchi kadetlar terma jamoasi uchun ham muhim ruhiy va psixologik turtki bo‘lishi shubhasiz.
Izohlar 0
…