O‘zbekistonlik yosh sambochilar Jahon chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritdi

·1·Sport
O‘zbekistonlik yosh sambochilar Jahon chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritdi

Gretsiyaning Saloniki shahrida sambo bo‘yicha yoshlar, o‘smirlar va kadetlar o‘rtasidagi nufuzli Jahon chempionati qizg‘in davom etmoqda. Dunyoning eng kuchli yosh sambochilari jamlangan ushbu musobaqada O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi a’zolari muvaffaqiyatli ishtirok etib, musobaqaning dastlabki kunlaridanoq yuqori natijalarni qayd etdi.

Kecha yoshlar toifasida kechgan murosasiz bellashuvlar yakuniga ko‘ra, hamyurtlarimiz 1 ta oltin, 1 ta kumush hamda 3 ta bronza — jami 5 ta medalga sazovor bo‘lishdi.

Islom Abduzokirov — qit’adan oshgan mahorat va jahon oltini

Kunning eng yorqin natijasini iste’dodli polvonimiz Islom Abduzokirov qayd etdi. U barcha bosqichlardagi raqiblarini ishonchli tarzda mag‘lub etib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi va O‘zbekiston terma jamoasi hisobiga mazkur jahon chempionatining ilk oltin medalini taqdim etdi.

Yana bir umidli sportchimiz Ozodbek Atoyev keskin va teng kurashlar ostida kechgan final bahsiga qadar yetib borib, musobaqaning kumush medalini rasmiylashtirdi.

Jangovar sambo va sovrindorlar safi

Jamoamiz g‘aznasiga bronza medallarni taqdim etgan sportchilarimiz orasida jangovar sambo ustalarining ham salmoqli hissasi bor:

  • Oltin medal: Islom Abduzokirov;

  • Kumush medal: Ozodbek Atoyev;

  • Bronza medallar:

    • Asadbek Matyoqubov;

    • Baxtjan Mamutov (jangovar sambo);

    • Doniyor Mo‘minov (jangovar sambo).

Endi navbat kadetlarga: Kurash davom etadi

Saloniki shahrida kechayotgan dunyo birinchiligida murosasiz bahslar to‘xtab qolmaydi. Bugun musobaqa doirasida kadetlar o‘rtasidagi saralash va hal qiluvchi bahslarga start beriladi.

O‘zbekistonlik yosh umid egalarining dastlabki kundagi bunday yorqin natijasi bugungi bahslarda gilamga chiquvchi kadetlar terma jamoasi uchun ham muhim ruhiy va psixologik turtki bo‘lishi shubhasiz.

Jahon chempionatiSalonikiO‘zbekiston yoshlar terma jamoasiIslom Abduzokirov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarO‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar29 sentabr 17:04Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiPokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldi28 sentabr 14:57Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi30 sentabr 19:43FIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildiFIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildi3 oktabr 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi