"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi chempionlikni muddatidan avval qo‘lga kiritdi.
- Yakuniy hisobda 20 ochko to‘plagan jamoa, Hindistonning Vengriya bilan durangi va o‘zining Ukraina ustidan qozongan g‘alabasi evaziga shohsupaning eng yuqori cho‘qqisiga ko‘tarildi.
Samarqand mezbonligida o‘tgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi milliy sportimiz solnomasiga oltin harflar bilan muhrlandi. Musobaqaning hal qiluvchi so‘nggi 11-turida asosiy ta’qibchi Hindistonning Vengriya bilan 2:2 hisobida durang o‘ynab, 18 ochkoda to‘xtashi O‘zbekiston erkaklar terma jamoasining chempionligini muddatidan avval kafolatlagan edi. Biroq chempionlik shashtini susaytirmagan o‘zbek grossmeysterlari Ukraina jamoasini ham 2,5:1,5 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, jami ochkolari sonini 20 taga yetkazgan holda Olimpiada shohsupasining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi.
Tantanali yopilish marosimida erkaklar va ayollar o‘rtasidagi g‘oliblarga medallar topshirildi. Musobaqaning eng yorqin va hayajonli lahzalaridan biri sifatida O‘zbekiston peshqadami Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng kuchli shaxmatchisi deb topilib, yakka tartibdagi oltin medalni qabul qilib oldi. Shu tariqa, O‘zbekiston jamoaviy oltin bilan birga birinchi taxtadagi shaxsiy chempionlikni ham o‘z nomiga rasmiylashtirdi.
«20 ochko, Abdusattorovning oltini va shohsupa triumfi»: Tarixiy g‘alabaning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi yopilishi va taqdirlash marosimidan eng muhim rasmiy faktlar:
O‘zbekiston — mutlaq chempion: Terma jamoamiz so‘nggi turda Ukrainani 2,5:1,5 hisobida yengib, musobaqani 20 ochko bilan 1-o‘rinda yakunladi;
Muddatidan oldin kafolatlangan zafar: Hindistonning Vengriya bilan 2:2 hisobidagi durangi vakillarimiz oltin medalini muddatidan ilgari naqd qildi;
Nodirbek Abdusattorovning shaxsiy triumfi: Hamyurtimiz 1-taxtaning eng yaxshi shaxmatchisi sifatida alohida oltin medal bilan taqdirlandi;
Tantanali taqdirlash shohsupasi: Samarqanddagi sahnada dunyoning yetakchi shaxmat yulduzlari qatorida O‘zbekiston bayrog‘i eng baland nuqtada hilpiradi;
To‘rt yilda ikkinchi bor jahon toji: 2022 yil Chennaidagi oltin va 2024 yil Budapeshtdagi bronzadan so‘ng O‘zbekiston 2026 yilda yana jahon shaxmati cho‘qqisini zabt etdi.
46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: Jamoaviy va shaxsiy ko‘rsatkichlar qiyosi
Samarqand musobaqasining asosiy yakunlari tasnifi:
Musobaqa nominatsiyalari
G‘olib va sovrindorlar
Ko‘rsatkichlar va natija
Ahamiyati va tarixiy maqomi
Jamoaviy chempionlik (Erkaklar)
O‘ZBЕKISTON terma jamoasi
20 ochko (Mutlaq 1-o‘rin)
4 yil ichida ikkinchi Olimpiada oltini
Jamoaviy kumush medal
Hindiston milliy termasi
18 ochko (So‘nggi turda 2:2)
Olimpiadaning asosiy ta’qibchisi bo‘ldi
1-taxta shaxsiy ko‘rsatkichi
Nodirbek Abdusattorov
1-taxta bo‘yicha Oltin medal
Dunyoning birinchi raqamli taxta yetakchisi
So‘nggi tur to‘qnashuvi
O‘zbekiston — Ukraina
2,5 : 1,5
Chempionlikni mustahkamlagan g‘alaba
Taqdirlash marosimi arenasi
Samarqand xalqaro sahnasi
Oltin, kumush, bronza topshirildi
Global shaxmat olamining markaziga aylandi
Shaxmat ekspertizasi: Nega Nodirbekning 1-taxtadagi oltini beqiyos yutuq?
Xalqaro grossmeysterlar, FIDE tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:
«1-taxtaning og‘ir yuki»: Olimpiadada 1-taxtada o‘ynash eng qiyin vazifa hisoblanadi, chunki bu taxtada dunyoning eng kuchli grossmeysterlari, amaldagi va sobiq jahon chempionlari to‘qnash keladi; Nodirbek Abdusattorov ushbu bosimni yengib, shaxsiy hisobda 1-o‘rinni egallashi uning sayyoramizning eng kuchli shaxmatchilaridan biriga aylanganini isbotlaydi;
Yetakchilik va jamoani ergashtirish: Nodirbekning birinchi taxtadagi ishonchli, barqaror va yengilmas o‘yini Sindarov, Yakubboyev, Vohidov va Madaminovga xotirjam dona surish imkonini yaratdi;
Samarqanddagi tarixiy meros: O‘z yurtida, Samarqand zaminida nafaqat jamoaviy kubokni saqlab qolish, balki shaxsiy taxtalarda ham dunyo grandlarini ortda qoldirish o‘zbek shaxmatining «oltin davri» boshlanganidan dalolat beradi.
Sizningcha, Nodirbek Abdusattorovning 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb topilishi uni yaqin yillarda klassik shaxmat bo‘yicha jahon toji sohibiga aylantira oladimi? Samarqandda qo‘lga kiritilgan ushbu qo‘shaloq oltin g‘alaba sizda qanday tuyg‘ularni uyg‘otdi? Qutlov va dil so‘zlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning buyuk muvaffaqiyati tahlilini barcha vatandoshlar bilan g‘urur ila baham ko‘ring!
Izohlar 0
…