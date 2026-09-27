"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!

·18·Sport
"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o‘tgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi chempionlikni muddatidan avval qo‘lga kiritdi.
  • Yakuniy hisobda 20 ochko to‘plagan jamoa, Hindistonning Vengriya bilan durangi va o‘zining Ukraina ustidan qozongan g‘alabasi evaziga shohsupaning eng yuqori cho‘qqisiga ko‘tarildi.

Samarqand mezbonligida o‘tgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi milliy sportimiz solnomasiga oltin harflar bilan muhrlandi. Musobaqaning hal qiluvchi so‘nggi 11-turida asosiy ta’qibchi Hindistonning Vengriya bilan 2:2 hisobida durang o‘ynab, 18 ochkoda to‘xtashi O‘zbekiston erkaklar terma jamoasining chempionligini muddatidan avval kafolatlagan edi. Biroq chempionlik shashtini susaytirmagan o‘zbek grossmeysterlari Ukraina jamoasini ham 2,5:1,5 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, jami ochkolari sonini 20 taga yetkazgan holda Olimpiada shohsupasining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi.

Tantanali yopilish marosimida erkaklar va ayollar o‘rtasidagi g‘oliblarga medallar topshirildi. Musobaqaning eng yorqin va hayajonli lahzalaridan biri sifatida O‘zbekiston peshqadami Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng kuchli shaxmatchisi deb topilib, yakka tartibdagi oltin medalni qabul qilib oldi. Shu tariqa, O‘zbekiston jamoaviy oltin bilan birga birinchi taxtadagi shaxsiy chempionlikni ham o‘z nomiga rasmiylashtirdi.

«20 ochko, Abdusattorovning oltini va shohsupa triumfi»: Tarixiy g‘alabaning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi yopilishi va taqdirlash marosimidan eng muhim rasmiy faktlar:

  • O‘zbekiston — mutlaq chempion: Terma jamoamiz so‘nggi turda Ukrainani 2,5:1,5 hisobida yengib, musobaqani 20 ochko bilan 1-o‘rinda yakunladi;

  • Muddatidan oldin kafolatlangan zafar: Hindistonning Vengriya bilan 2:2 hisobidagi durangi vakillarimiz oltin medalini muddatidan ilgari naqd qildi;

  • Nodirbek Abdusattorovning shaxsiy triumfi: Hamyurtimiz 1-taxtaning eng yaxshi shaxmatchisi sifatida alohida oltin medal bilan taqdirlandi;

  • Tantanali taqdirlash shohsupasi: Samarqanddagi sahnada dunyoning yetakchi shaxmat yulduzlari qatorida O‘zbekiston bayrog‘i eng baland nuqtada hilpiradi;

  • To‘rt yilda ikkinchi bor jahon toji: 2022 yil Chennaidagi oltin va 2024 yil Budapeshtdagi bronzadan so‘ng O‘zbekiston 2026 yilda yana jahon shaxmati cho‘qqisini zabt etdi.

46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: Jamoaviy va shaxsiy ko‘rsatkichlar qiyosi

Samarqand musobaqasining asosiy yakunlari tasnifi:

Musobaqa nominatsiyalari

G‘olib va sovrindorlar

Ko‘rsatkichlar va natija

Ahamiyati va tarixiy maqomi

Jamoaviy chempionlik (Erkaklar)

O‘ZBЕKISTON terma jamoasi

20 ochko (Mutlaq 1-o‘rin)

4 yil ichida ikkinchi Olimpiada oltini

Jamoaviy kumush medal

Hindiston milliy termasi

18 ochko (So‘nggi turda 2:2)

Olimpiadaning asosiy ta’qibchisi bo‘ldi

1-taxta shaxsiy ko‘rsatkichi

Nodirbek Abdusattorov

1-taxta bo‘yicha Oltin medal

Dunyoning birinchi raqamli taxta yetakchisi

So‘nggi tur to‘qnashuvi

O‘zbekiston — Ukraina

2,5 : 1,5

Chempionlikni mustahkamlagan g‘alaba

Taqdirlash marosimi arenasi

Samarqand xalqaro sahnasi

Oltin, kumush, bronza topshirildi

Global shaxmat olamining markaziga aylandi

Shaxmat ekspertizasi: Nega Nodirbekning 1-taxtadagi oltini beqiyos yutuq?

Xalqaro grossmeysterlar, FIDE tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:

  • «1-taxtaning og‘ir yuki»: Olimpiadada 1-taxtada o‘ynash eng qiyin vazifa hisoblanadi, chunki bu taxtada dunyoning eng kuchli grossmeysterlari, amaldagi va sobiq jahon chempionlari to‘qnash keladi; Nodirbek Abdusattorov ushbu bosimni yengib, shaxsiy hisobda 1-o‘rinni egallashi uning sayyoramizning eng kuchli shaxmatchilaridan biriga aylanganini isbotlaydi;

  • Yetakchilik va jamoani ergashtirish: Nodirbekning birinchi taxtadagi ishonchli, barqaror va yengilmas o‘yini Sindarov, Yakubboyev, Vohidov va Madaminovga xotirjam dona surish imkonini yaratdi;

  • Samarqanddagi tarixiy meros: O‘z yurtida, Samarqand zaminida nafaqat jamoaviy kubokni saqlab qolish, balki shaxsiy taxtalarda ham dunyo grandlarini ortda qoldirish o‘zbek shaxmatining «oltin davri» boshlanganidan dalolat beradi.

Sizningcha, Nodirbek Abdusattorovning 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb topilishi uni yaqin yillarda klassik shaxmat bo‘yicha jahon toji sohibiga aylantira oladimi? Samarqandda qo‘lga kiritilgan ushbu qo‘shaloq oltin g‘alaba sizda qanday tuyg‘ularni uyg‘otdi? Qutlov va dil so‘zlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning buyuk muvaffaqiyati tahlilini barcha vatandoshlar bilan g‘urur ila baham ko‘ring!

46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiNodirbek AbdusattorovSamarqandO‘zbekiston shaxmat terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjangO‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjang25 sentabr 13:39Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori23 sentabr 22:42AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!25 sentabr 20:30Xitoy devori quladi: O‘zbekiston shaxmatchilari 7-turda Xitoyni 3:1 hisobida taslim etdiXitoy devori quladi: O‘zbekiston shaxmatchilari 7-turda Xitoyni 3:1 hisobida taslim etdi23 sentabr 19:2346-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni23 sentabr 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi