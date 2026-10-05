Osiyo o‘yinlarida janjal: Xitoylik sharhlovchi o‘zbekistonlik mutaxassisni ayblab chiqdi

·82·Sport
Osiyo o‘yinlarida janjal: Xitoylik sharhlovchi o‘zbekistonlik mutaxassisni ayblab chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarida bronza medali uchun kechgan bahsda Xitoy U-23 jamoasi O‘zbekiston U-23ni penaltilar seriyasida mag‘lub etdi.
  • O‘yin yakunida xitoylik sharhlovchi Dun Lu ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekiston terma jamoasi vakili xitoylik hujumchi Chjan Yuningni bo‘g‘ib olganini da’vo qildi.
  • Chjan Yuning hakamlardan adolat topa olmagani va bosh hakam vaziyatga aralashmaslikni ma’qul ko‘rgani aytiladi.

Osiyo o‘yinlarining erkaklar futboli dasturidan o‘rin olgan bronza medallari uchun kechgan murosasiz bahs yakunida katta janjal yuzaga keldi. Musobaqaning uchinchi o‘rni uchun kechgan dramatik to‘qnashuvda Xitoy U-23 terma jamoasi penaltilar seriyasida O‘zbekiston U-23 vakillarini mag‘lub etib, sovrinli o‘rinni ilib ketdi.

Biroq final hushtagi chalingandan so‘ng yashil maydonda yuz bergan ehtirosli to‘qnashuv ikki mamlakat futbol jamoatchiligi orasida jiddiy muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Xitoylik taniqli sport sharhlovchisi va blogeri Dun Lu ijtimoiy tarmoqlarda videolavha e’lon qilib, o‘yindan so‘ng O‘zbekiston terma jamoasi vakillaridan biri xitoylik hujumchi Chjan Yuningga jismoniy tajovuz qilganini da’vo qildi.

«U meni bo‘g‘ib oldi»: Xitoylik sharhlovchining da’vosi

Dun Lu tarqatgan videolavhada uchrashuv yakunlangach, ikki jamoa o‘rtasida yuzaga kelgan ommaviy kelishmovchilik tafsilotlariga to‘xtalgan:

«O‘yindan so‘ng O‘zbekiston delegatsiyasining bir xodimi kelib, to‘g‘ridan to‘g‘ri Chjan Yuningning bo‘ynidan bo‘g‘ib oldi. Bu endi haqiqiy haddan oshish edi!

Chjan avvaliga unga keskin javob qaytarishga chog‘landi, ammo baxtga qarshi vaziyatni tushunib, oxirgi soniyada o‘zini bosib qoldi. Shundan so‘ng ikki tomon futbolchilari va murabbiylar shtabi o‘rtasida katta ommaviy tortishuv boshlanib ketdi. Chjan bo‘ynini ko‘rsatib, atrofdagilarga “u meni bo‘g‘ib oldi” deya norozilik bildirdi va arz qilish uchun darhol hakamni izlab yo‘l oldi».

Hakamning e’tiborsizligi va sahna ortidagi norozilik

Xitoylik jurnalistning qayd etishicha, jarohat yetkazilganini da’vo qilgan hujumchi hakamlar guruhidan ham adolat topa olmagan:

  • Xato manzil: Chjan Yuning dastlab hakamlik libosida turgan boshqa bir rasmiy shaxsning yoniga borib shikoyat qilgan, biroq u bosh hakam emasligi ma’lum bo‘lgan;

  • Bosh hakamning reaksiyasi: Futbolchi haqiqiy bosh hakamni topib, bo‘ynidagi izlarni ko‘rsatgan va holatni tushuntirgan bo‘lsa-da, referi maydondagi ortiqcha keskinlik va muammolardan qochish uchun vaziyatga aralashmaslikni ma’qul ko‘rgan hamda o‘yinchiga maydonni tark etishni buyurgan;

  • Norozilik davomi: Hakamdan hech qanday chora ko‘rilmaganini ko‘rgan xitoylik futbolchi O‘zbekiston terma jamoasi vakillari tomon e’tiroz bildirishda davom etgan.

Dun Lu o‘z chiqishini ochiqdan-ochiq ig‘voli ohangda: «Nima bo‘lgan taqdirda ham g‘alaba bizniki bo‘ldi. Kimga qanchalik og‘ir va alamli bo‘lganini esa mag‘lublarning o‘zlari yaxshi bilishadi», — deya yakunlagan.

Mazkur mojaroli vaziyat bo‘yicha Osiyo Olimpiya kengashi (OSA) yoki OFK tartib-intizom qo‘mitasi tomonidan rasmiy tekshiruv boshlanishi va tashkiliy choralar ko‘rilishi hozircha ochiq qolmoqda.

Osiyo OlimpiyaUzbekiston U-23Xitoy U-23Dun Lu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 bronza medal uchun bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 bronza medal uchun bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)3 oktabr 13:40Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:10Humoyun Sultonov yana bronza oldi: Tennischimiz tarixiy natijani takrorladiHumoyun Sultonov yana bronza oldi: Tennischimiz tarixiy natijani takrorladi2 oktabr 12:10«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:28Anvar Anvarov Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi28 sentabr 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi