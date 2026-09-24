«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘tkirbek Jo‘rayev dastakli ot mashqida 14.733 ball to‘plab, Osiyo o‘yinlarining oltin medalini qo‘lga kiritdi.
- Ushbu natija uni musobaqaning mutlaq chempioniga aylantirdi va O‘zbekiston sport delegatsiyasining medallar g‘aznasini boyitdi.
- Jo‘rayevning g‘alabasi o‘zbek sport gimnastikasining qit’a elitasidagi o‘rnini yanada mustahkamladi.
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida davom etayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi olamshumul muvaffaqiyatni tantana qildi. Sport gimnastikasi bo‘yicha milliy terma jamoamiz a’zosi, mahoratli sportchimiz O‘tkirbek Jo‘rayev qit’aning eng murakkab va nozik snaryadlaridan biri hisoblangan dastakli ot mashqi finalida tengsiz mahorat ko‘rsatib, musobaqaning oltin medaliga sazovor bo‘ldi! Final bahsida hakamlar hay’ati hamyurtimizning murakkab elementlarga boy, o‘ta aniq va mukammal ijro etilgan mashqini yuksak baholab, unga 14.733 ball taqdim etdi.
Ushbu fantastik natija raqiblarning hech biriga yetib olish imkonini bermadi va O‘tkirbek Jo‘rayevni Osiyo o‘yinlarining mutlaq chempioniga aylantirdi. Mazkur oltin medal O‘zbekiston sport delegatsiyasining «Aichi-Nagoya-2026» musobaqasidagi medallar g‘aznasini yana bir oliy darajadagi bosh sovrin bilan boyitdi hamda gimnastika maktabimizning qit’a elitasidagi o‘rnini yanada yuqoriga ko‘tardi. Eslatib o‘tamiz, ayni kunlarda Yaponiya maydonlarida sportning turli yo‘nalishlarida o‘zbekistonlik atletlar shohsupaning eng yuqori pog‘onalari uchun shiddatli kurashlarni davom ettirmoqda.
Xo‘sh, Jo‘rayevning 14.733 ballik ko‘rsatkichi jahon gimnastikasi standartlarida qanday vaznga ega, ushbu g‘alaba milliy gimnastikamizga qanday yangi nafas bag‘ishlaydi va Nagoyadagi medallar sakrashi delegatsiyamizga qanday yangi imkoniyatlar ochmoqda?
«14.733 ball, dastakli ot va oltin marra»: Tarixiy g‘alabaning 5 ta asosiy nuqtasi
O‘tkirbek Jo‘rayevning «Aichi-Nagoya-2026» musobaqasidagi g‘alabasidan muhim fakt va ko‘rsatkichlar:
Dastakli ot mashqida oltin medal: O‘tkirbek Jo‘rayev gimnastikaning eng murakkab yo‘nalishida barcha qit’a grandlarini ortda qoldirib, 1-o‘rinni egalladi;
Hakamlardan rekord 14.733 ball: Sportchimizning harakatlari, elementlar murakkabligi va ijro tozaligi hakamlar tomonidan yuqori 14.733 ball bilan baholandi;
Osiyo o‘yinlari chempioni unvoni: Hamyurtimiz o‘zining mutlaq ustunligini isbotlab, rasman XX Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi;
O‘zbek sport gimnastikasining yangi yutug‘i: Ushbu oltin medal O‘zbekiston sport gimnastikasining qit’a miqyosidagi eng yirik va salmoqli yutuqlaridan biri sifatida tarixga kirdi;
Delegatsiya hisobidagi oliy sifat: Mazkur zafar O‘zbekiston termasining umumjamoa medallar jadvalidagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qildi.
«Aichi-Nagoya-2026»: Dastakli ot mashqi finali va Jo‘rayev natijasining tahlili
Sportchimizning ko‘rsatkichlari, dastur murakkabligi va final parametri taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
O‘tkirbek Jo‘rayev (O‘zbekiston)
Finaldagi boshqa raqobatchilar
Sport yo‘nalishi va snaryad
Sport gimnastikasi: Dastakli ot mashqi
Dastakli ot mashqi finalchilari
Hakamlar tomonidan berilgan ball
14.733 ball (Mutlaq eng yuqori ko‘rsatkich)
14.733 dan past baholar
Qo‘lga kiritilgan medal
OLTIN MЕDAL (1-o‘rin)
Kumush va bronza medallari
Elementlar ijrosi va tozalik
Mukammal muvozanat, murakkab aylanishlar va aniq qo‘nish
Kichik xatoliklar va ball yo‘qotishlar
Sport unvoni va maqomi
XX Osiyo o‘yinlari chempioni
Osiyo o‘yinlari sovrindorlari
Delegatsiyaga qo‘shilgan hissa
O‘zbekiston hisobiga navbatdagi qimmatli oltin
—
Gimnastika ekspertizasi va tahlil: Nega 14.733 ball va dastakli ot snaryadidagi oltin muhim?
Xalqaro sport sharhlovchilari va gimnastika bo‘yicha yetakchi mutaxassislarning xulosalari:
«Dastakli ot» — eng injiq snaryad: Sport gimnastikasida dastakli ot sportchidan millimetrlik muvozanat, kuchli yelka-qo‘l mushaklari va mutlaq psixologik konsentratsiya talab qiladi; ushbu snaryadda eng kichik xato ham yiqilish yoki ballning keskin pasayishiga olib keladi; Jo‘rayevning bunday bosim ostida benuqson mashq bajarishi uning jahon darajasidagi sovuqqonligini ko‘rsatdi;
14.733 ballning xalqaro qiymati: Zamonaviy gimnastika baholash tizimida 14.7 balldan yuqori natija qayd etish — sportchining nafaqat qit’ada, balki jahon chempionatlari va Olimpiya o‘yinlarida ham medallar shohsupasiga asosiy da’vogar ekanini bildiradi;
Xitoy va Yaponiya gegemoniyasini sindirish: Sport gimnastikasida an’anaviy tarzda Yaponiya va Xitoy sportchilari dunyoda tengsiz hisoblanadi; ularning o‘z uyida, Yaponiya zaminida ushbu oltin medalni tortib olish — o‘zbek gimnastikasi tarixidagi buyuk sakrashdir;
Olimpiya siklidagi porloq istiqbol: Ushbu g‘alaba O‘tkirbek Jo‘rayevning kelgusi yozgi Olimpiya o‘yinlari litsenziyalari va medallar uchun da’vogarlik imkoniyatlarini keskin oshirib, milliy jamoamiz zaxirasini mustahkamlaydi.
Yaponiya sport arenalarida O‘zbekiston madhiyasini baralla yangratgan O‘tkirbek Jo‘rayev mamlakatimiz sporti solnomasiga yana bir shonli sahifa yozdi.
Sizningcha, O‘tkirbek Jo‘rayevning 14.733 ball bilan Osiyo o‘yinlarida erishgan ushbu yorqin g‘alabasi sport gimnastikasi bo‘yicha kelgusi Olimpiya o‘yinlarida ham oltin medalga aylana oladimi? Gimnastlarimizning mezbon Yaponiya va Xitoy kabi gigantlarni ortda qoldirishiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringiz va chempionimizga yo‘llangan tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘urur bag‘ishlovchi ushbu maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…