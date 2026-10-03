Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 bronza medal uchun bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)

·56·Sport
Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 bronza medal uchun bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining futbol bo‘yicha 3-o‘rin uchun kechgan bahsida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Xitoyga qarshi maydonga tushib, asosiy vaqt 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
  • Penaltilar seriyasida esa Xitoy U-23 termasi 4:3 hisobida ustun kelib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi musobaqani 4-o‘rin bilan yakunladi.

Yaponiyada o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarining futbol bo‘yicha 3-o‘rin uchun kechgan bahsi haqiqiy dramatik kurashga aylandi. Ravshan Haydarov boshchiligidagi O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi bronza medallari uchun Xitoyga qarshi maydonga tushdi.

Shiddatli va gollarga boy kechgan asosiy vaqt 2:2 hisobidagi durang bilan yakun topdi. G‘olib nomini aniqlab bergan penaltilar seriyasida esa omad xitoylik futbolchilarga kulib boqdi — 3:4.

So‘nggi daqiqadagi kambek va penaltilar seriyasi

Uchrashuv dastlab raqibning faolligi bilan boshlandi:

  • 13-daqiqada Xitoy safida Hetoo hisobni ochdi — 1:0.

  • 43-daqiqada hamyurtlarimizdan Bahromov muvozanatni tiklab, tanaffusga durang bilan chiqib ketishni ta’minladi — 1:1.

  • Ikkinchi bo‘lim boshida, 53-daqiqada Yudong xitoyliklarni yana oldinga olib chiqdi — 2:1.

  • Bahsning asosiy vaqti tugab borayotgan bir paytda, 90-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Shodiboyev qahramonlik ko‘rsatib, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi.

Biroq asablar jangiga aylangan penaltilar seriyasida Xitoy U-23 termasi 4:3 hisobida ustun kelib, Osiyo o‘yinlarining bronza medaliga ega chiqdi. O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi esa musobaqani 4-o‘rin bilan yakunladi.

Osiyo o‘yinlari. 3-o‘rin uchun bahs protokoli

Xitoy U-23 — O‘zbekiston U-23 2:2 (pen. ser. — 4:3)

Gollar: Hetoo (13), Yudong (53) — Bahromov (43), Shodiboyev (90).

  • O‘zbekiston U-23 tarkibi: 21. Muratbayev, 2. Xamidov, 3. Murtazoyev, 4. Rizaqulov, 7. Bahromov, 10. O‘rinboyev (sardor), 11. Jumayev, 13. To‘lqunbekov, 14. Fayzullayev, 17. Abdurahmonov, 19. Karimov.

  • Zaxira: Murkayev, Xushvaqtov, Xayrullayev, Saidov, Rustamov, Abdunazarov, Reyimov, O‘rmonjonov, Abdullayev, Ibraimov, Shodiboyev.

Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston U-23Ravshan HaydarovXitoy U-23
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston yarimfinalda Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi: Murosasiz kuchli to‘rtlik...O‘zbekiston yarimfinalda Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi: Murosasiz kuchli to‘rtlik...27 sentabr 18:41O‘zbekiston U-23 Saudiya Arabistonini yirik hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqdiO‘zbekiston U-23 Saudiya Arabistonini yirik hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqdi25 sentabr 12:01Alamli yarimfinal: O‘zbekiston U-23 penaltilar seriyasida Yaponiyaga yutqazib qo‘ydi (8:9)Alamli yarimfinal: O‘zbekiston U-23 penaltilar seriyasida Yaponiyaga yutqazib qo‘ydi (8:9)30 sentabr 18:29Osiyo o‘yinlari yarimfinali: O‘zbekiston tezkor gol bilan Yaponiyani yutmoqda (video)Osiyo o‘yinlari yarimfinali: O‘zbekiston tezkor gol bilan Yaponiyani yutmoqda (video)30 sentabr 15:55Ravshan Haydarov Saudiya Arabistonini 3:0 hisobida taslim etgach ochiq gapirdiRavshan Haydarov Saudiya Arabistonini 3:0 hisobida taslim etgach ochiq gapirdi25 sentabr 17:35Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariRavshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlari14 sentabr 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi