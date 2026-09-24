Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining akademik eshkak eshish dasturida O‘zbekiston sporti tarixiga oltin harflar bilan bitiluvchi navbatdagi ulug‘vor triumf qayd etildi. O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, yengil vaznli sportchilar o‘rtasidagi juftlik (Lm2x) dasturining final poygasida yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli eshkak eshuvchilarimiz — Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev mutlaq ustunlik bilan marraga birinchi bo‘lib yetib keldi hamda delegatsiyamiz hisobiga qimmatli oltin medalni yozib qo‘ydi.
Ushbu zafarning ahamiyati shundaki, mazkur yengilmas duet joriy yilda bo‘lib o‘tgan jahon chempionatida ham tengsiz deb topilib, sayyora chempionligini tantana qilgan edi. Nagoya suv havzasida kechgan shiddatli poygada Nurmatov va Safaraliyev tandemi o‘z maqomini bexato oqlab, qit’aning barcha nomdor grandlarini ortda qoldirdi va jahon chempionligi unvoni yoniga XX Osiyo o‘yinlari chempionligi tojini ham munosib qo‘shib qo‘ydi. O‘zbek eshkak eshuvchilarining bu tarixiy g‘alabasi delegatsiyamizning oltin medallar jamg‘armasini yanada salmoqli qilib, umumjamoa reytingida yuqori pog‘onalarga dadil ildamlashida beqiyos kuch bag‘ishladi.
Xo‘sh, Nurmatov va Safaraliyevning Lm2x dasturidagi mutlaq gegemonligi ortida qanday mashaqqatli mehnat yotibdi, ushbu g‘alaba O‘zbekistonning suv sportidagi mavqeini qanday mustahkamlaydi va oldinda sportchilarimizni qanday yangi rekordlar kutmoqda?
«Jahon tojidan Osiyo chempionligigacha»: Nagoyadagi oltin marraning 5 ta asosiy nuqtasi
Milliy olimpiya qo‘mitasi e’lon qilgan shonli g‘alabadan eng muhim fakt va tafsilotlar:
Osiyo o‘yinlarining navbatdagi oltin medali: Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev final poygasida barcha raqiblaridan tezroq harakat qilib, bosh sovringa ega chiqdi;
Dunyo va qit’a chempioni unvonining birlashishi: Shu yil jahon chempionatida oltin yutgan sportchilarimiz Osiyo o‘yinlarida ham chempion bo‘lib, o‘z vaznining mutlaq yetakchisi ekanini isbotladi;
Lm2x dasturidagi taktik mahorat: Yengil vaznli juftliklar poygasida atletlarimiz sinxron harakat va yuqori tezlik bobida mukammal ko‘rsatkich namoyish etishdi;
Delegatsiya hisobidagi muhim oltin: O‘zbekiston terma jamoasining «Aichi-Nagoya-2026» medallar jadvalidagi sifat ko‘rsatkichi yana bir pog‘onaga ko‘tarildi;
O‘zbek suv sporti maktabining tan olinishi: XX Osiyo o‘yinlarida akademik va kanoe bo‘yicha erishilayotgan ketma-ket oltinlar milliy maktabimizning global elitaga chiqqanini tasdiqladi.
«Aichi-Nagoya-2026»: Lm2x final bahsi va chempionlarning ko‘rsatkichlari tahlili
Sportchilarimizning sport maqomi, yo‘nalishi va natijasi bo‘yicha tahliliy ko‘rsatkichlar:
Mezonlar va yo‘nalishlar
O‘zbekiston vakillari (Nurmatov / Safaraliyev)
Qit’aning boshqa raqobatchilari
Sport turi va dastur
Akademik eshkak eshish: Lm2x (Yengil vaznli erkaklar juftligi)
Lm2x dasturi finalchilari
Sportchilarning maqomi
Amaldagi jahon chempionlari va endilikda Osiyo o‘yinlari chempionlari
Qit’a va mintaqa chempionatlari sovrindorlari
Final poygasidagi o‘rni
1-o‘rin (OLTIN MЕDAL)
2- va 3-o‘rinlar (kumush va bronza)
Taktik harakat va sinxronlik
Poyga boshidan marragacha to‘liq yetakchilik va rekord finish
Quvib yetishga urinish va qarshilik ko‘rsatish
Delegatsiya jadvaliga hissasi
O‘zbekiston g‘aznasiga navbatdagi oliy darajadagi oltin medal
—
Kelgusi Olimpiya istiqboli
Parij va Los-Anjeles o‘yinlari uchun asosiy favorit maqomi
Xalqaro reyting ochkolari uchun kurash
Sport ekspertizasi va tahlil: Nega Nurmatov va Safaraliyev tandemi jahon elitasida fenomen sanalmoqda?
Xalqaro sport tahlilchilari va milliy murabbiylar shtabining xulosalari:
«Bir yilda ikkita bosh cho‘qqi»: Bir kalendar yilining o‘zida ham jahon chempionatida, ham qit’a Osiyo o‘yinlarida tengsiz bo‘lish sportchidan jismoniy formani eng yuqori nuqtada uzoq vaqt ushlab turishni talab etadi; Shahzod va Sobirjonning bu barqarorligi ularning jahon darajasidagi professionalizmini ko‘rsatadi;
Lm2x formatining nozik xususiyatlari: Yengil vaznlilar bahsida og‘irlik qat’iy nazorat qilinadi, bunda sportchining har bir gramm mushak massasi portlovchi kuch va tezlikka ishlashi kerak; vakillarimiz qayd etgan tezlik qit’a miqyosida tengsiz deb topildi;
Suv sportidagi «oltin to‘lqin»: Shohsanam Sherzodovaning kanoedagi oltinidan so‘ng Nurmatov va Safaraliyevning akademik dasturdagi bu muvaffaqiyati O‘zbekistonning Nagoyadagi medallar sifatini keskin oshirib, delegatsiyamizni kuchlilar safida mustahkamlamoqda;
Kelgusi Olimpiya rejalari: Jahon va Osiyo chempionligini birdek naqd qilgan bu juftlik kelgusi yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham mamlakatimizning asosiy medal umidlaridan biri sifatida rasman e’tirof etilmoqda.
Yaponiya suvlarida porlagan Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev milliy sport tariximizga navbatdagi yorqin va unutilmas sahifani yozib qo‘ydi.
Sizningcha, bir yil ichida ham jahon, ham Osiyo o‘yinlari chempionligini qo‘lga kiritgan Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev kelgusi yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham oltin medalni bo‘ysundira oladimi? Eshkak eshuvchilarimizning «Aichi-Nagoya-2026»dagi medallar seriyasiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringiz va qahramonlarimizga yo‘llangan iliq tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu g‘olibona reportajni barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…