Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi

·3·Sport
Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining akademik eshkak eshish dasturida O‘zbekiston sporti tarixiga oltin harflar bilan bitiluvchi navbatdagi ulug‘vor triumf qayd etildi. O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, yengil vaznli sportchilar o‘rtasidagi juftlik (Lm2x) dasturining final poygasida yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli eshkak eshuvchilarimiz — Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev mutlaq ustunlik bilan marraga birinchi bo‘lib yetib keldi hamda delegatsiyamiz hisobiga qimmatli oltin medalni yozib qo‘ydi.

Ushbu zafarning ahamiyati shundaki, mazkur yengilmas duet joriy yilda bo‘lib o‘tgan jahon chempionatida ham tengsiz deb topilib, sayyora chempionligini tantana qilgan edi. Nagoya suv havzasida kechgan shiddatli poygada Nurmatov va Safaraliyev tandemi o‘z maqomini bexato oqlab, qit’aning barcha nomdor grandlarini ortda qoldirdi va jahon chempionligi unvoni yoniga XX Osiyo o‘yinlari chempionligi tojini ham munosib qo‘shib qo‘ydi. O‘zbek eshkak eshuvchilarining bu tarixiy g‘alabasi delegatsiyamizning oltin medallar jamg‘armasini yanada salmoqli qilib, umumjamoa reytingida yuqori pog‘onalarga dadil ildamlashida beqiyos kuch bag‘ishladi.

Xo‘sh, Nurmatov va Safaraliyevning Lm2x dasturidagi mutlaq gegemonligi ortida qanday mashaqqatli mehnat yotibdi, ushbu g‘alaba O‘zbekistonning suv sportidagi mavqeini qanday mustahkamlaydi va oldinda sportchilarimizni qanday yangi rekordlar kutmoqda?

«Jahon tojidan Osiyo chempionligigacha»: Nagoyadagi oltin marraning 5 ta asosiy nuqtasi

Milliy olimpiya qo‘mitasi e’lon qilgan shonli g‘alabadan eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • Osiyo o‘yinlarining navbatdagi oltin medali: Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev final poygasida barcha raqiblaridan tezroq harakat qilib, bosh sovringa ega chiqdi;

  • Dunyo va qit’a chempioni unvonining birlashishi: Shu yil jahon chempionatida oltin yutgan sportchilarimiz Osiyo o‘yinlarida ham chempion bo‘lib, o‘z vaznining mutlaq yetakchisi ekanini isbotladi;

  • Lm2x dasturidagi taktik mahorat: Yengil vaznli juftliklar poygasida atletlarimiz sinxron harakat va yuqori tezlik bobida mukammal ko‘rsatkich namoyish etishdi;

  • Delegatsiya hisobidagi muhim oltin: O‘zbekiston terma jamoasining «Aichi-Nagoya-2026» medallar jadvalidagi sifat ko‘rsatkichi yana bir pog‘onaga ko‘tarildi;

  • O‘zbek suv sporti maktabining tan olinishi: XX Osiyo o‘yinlarida akademik va kanoe bo‘yicha erishilayotgan ketma-ket oltinlar milliy maktabimizning global elitaga chiqqanini tasdiqladi.

«Aichi-Nagoya-2026»: Lm2x final bahsi va chempionlarning ko‘rsatkichlari tahlili

Sportchilarimizning sport maqomi, yo‘nalishi va natijasi bo‘yicha tahliliy ko‘rsatkichlar:

Mezonlar va yo‘nalishlar

O‘zbekiston vakillari (Nurmatov / Safaraliyev)

Qit’aning boshqa raqobatchilari

Sport turi va dastur

Akademik eshkak eshish: Lm2x (Yengil vaznli erkaklar juftligi)

Lm2x dasturi finalchilari

Sportchilarning maqomi

Amaldagi jahon chempionlari va endilikda Osiyo o‘yinlari chempionlari

Qit’a va mintaqa chempionatlari sovrindorlari

Final poygasidagi o‘rni

1-o‘rin (OLTIN MЕDAL)

2- va 3-o‘rinlar (kumush va bronza)

Taktik harakat va sinxronlik

Poyga boshidan marragacha to‘liq yetakchilik va rekord finish

Quvib yetishga urinish va qarshilik ko‘rsatish

Delegatsiya jadvaliga hissasi

O‘zbekiston g‘aznasiga navbatdagi oliy darajadagi oltin medal

Kelgusi Olimpiya istiqboli

Parij va Los-Anjeles o‘yinlari uchun asosiy favorit maqomi

Xalqaro reyting ochkolari uchun kurash

Sport ekspertizasi va tahlil: Nega Nurmatov va Safaraliyev tandemi jahon elitasida fenomen sanalmoqda?

Xalqaro sport tahlilchilari va milliy murabbiylar shtabining xulosalari:

  • «Bir yilda ikkita bosh cho‘qqi»: Bir kalendar yilining o‘zida ham jahon chempionatida, ham qit’a Osiyo o‘yinlarida tengsiz bo‘lish sportchidan jismoniy formani eng yuqori nuqtada uzoq vaqt ushlab turishni talab etadi; Shahzod va Sobirjonning bu barqarorligi ularning jahon darajasidagi professionalizmini ko‘rsatadi;

  • Lm2x formatining nozik xususiyatlari: Yengil vaznlilar bahsida og‘irlik qat’iy nazorat qilinadi, bunda sportchining har bir gramm mushak massasi portlovchi kuch va tezlikka ishlashi kerak; vakillarimiz qayd etgan tezlik qit’a miqyosida tengsiz deb topildi;

  • Suv sportidagi «oltin to‘lqin»: Shohsanam Sherzodovaning kanoedagi oltinidan so‘ng Nurmatov va Safaraliyevning akademik dasturdagi bu muvaffaqiyati O‘zbekistonning Nagoyadagi medallar sifatini keskin oshirib, delegatsiyamizni kuchlilar safida mustahkamlamoqda;

  • Kelgusi Olimpiya rejalari: Jahon va Osiyo chempionligini birdek naqd qilgan bu juftlik kelgusi yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham mamlakatimizning asosiy medal umidlaridan biri sifatida rasman e’tirof etilmoqda.

Yaponiya suvlarida porlagan Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev milliy sport tariximizga navbatdagi yorqin va unutilmas sahifani yozib qo‘ydi.

Sizningcha, bir yil ichida ham jahon, ham Osiyo o‘yinlari chempionligini qo‘lga kiritgan Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev kelgusi yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham oltin medalni bo‘ysundira oladimi? Eshkak eshuvchilarimizning «Aichi-Nagoya-2026»dagi medallar seriyasiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringiz va qahramonlarimizga yo‘llangan iliq tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu g‘olibona reportajni barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Shahzod NurmatovSobirjon SafaraliyevAichi-Nagoya-2026O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiO‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdi28 avgust 12:26Tarixiy sensatsiya: O‘zbekiston akademik eshkak eshishda Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy sensatsiya: O‘zbekiston akademik eshkak eshishda Jahon chempioni bo‘ldi!28 avgust 11:51Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi22 sentabr 15:23XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiDarya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldi22 sentabr 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?