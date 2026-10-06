Golden Boy-2026: Yevropa futbolida yangi yulduzlar poygasi boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiyaning Tuttosport nashri Golden Boy-2026 mukofotiga 21 yoshga to‘lmagan 25 nafar futbolchidan iborat nomzodlar ro‘yxatini e’lon qildi.
- Ushbu ro‘yxatda «Barselona»dan Pau Kubarsi, Mark Bernal va Xavi Espart, «Real»dan esa Yan Diomande va Endrik kabi iste’dodlar joy olgan.
- «Chelsi» klubi ham Yorrel Hato va Estevao nomzodlari bilan ushbu sovrin uchun kurashda qatnashmoqda.
Yevropa futbolida yangi avlodning eng katta yulduzi kim bo‘ladi? «Barselona», «Real», «Chelsi», «Arsenal», «PSJ» va «Bavariya» kabi grandlar safida to‘p tepayotgan yosh iste’dodlar orasida bu savolga javob topish uchun poyga boshlandi.
Italiyaning Tuttosport nashri Golden Boy-2026 mukofotiga da’vogarlar ro‘yxatini e’lon qildi. Ro‘yxatdan Yevropaning top-ligalarida o‘ynayotgan 21 yoshga to‘lmagan 25 nafar futbolchi o‘rin olgan.
Bu yilgi nomzodlar orasida allaqachon jahon futboli e’tiborini tortayotgan futbolchilar bilan bir qatorda, yaqin yillarda katta sahnaga chiqishi kutilayotgan iste’dodlar ham bor.
«Real» va «Barselona»dan bir nechta nomzod
Golden Boy-2026 uchun e’lon qilingan ro‘yxatda Ispaniyaning ikki grand klubi alohida ajralib turadi.
«Barselona»dan Pau Kubarsi, Mark Bernal va Xavi Espart nomzodlar qatoriga kiritilgan.
«Real» safida esa Yan Diomande va Endrik da’vogarlar ro‘yxatidan joy olgan. Shuningdek, Franko Mastantuono ham «Real»/«Fiorentina» futbolchisi sifatida nomzodlar orasida ko‘rsatilgan.
Buning o‘ziyoq mazkur mukofot uchun kurashda Ispaniya grandlari yosh futbolchilarni rivojlantirishga qanchalik katta e’tibor qaratayotganini ko‘rsatadi.
«Chelsi»da ham ikki kuchli da’vogar
Londonning «Chelsi» klubi ham ro‘yxatda ikki futbolchisi bilan ishtirok etmoqda.
Ular — Yorrel Hato va Estevao.
Ayniqsa Estevao nomi so‘nggi vaqtlarda jahon futbolida katta qiziqish uyg‘otayotgan yosh iste’dodlar qatorida tilga olinmoqda.
«Chelsi»dan tashqari «Arsenal» va «Bornmut» ham ro‘yxatda o‘z vakillariga ega.
«Arsenal» sharafini Maylz Lyuis-Skelli, «Bornmut»ni esa Rayan Rosha va Eli Junior Krupi himoya qilmoqda.
Golden Boy-2026 nomzodlari to‘liq ro‘yxati
Tuttosport e’lon qilgan da’vogarlar quyidagilar:
Pau Kubarsi — «Barselona»;
Ayub Buaddi — «Manchester Siti»;
Uorren Zair-Emeri — «PSJ»;
Yan Diomande — «Real»;
Luka Vushkovich — «Brayton»;
Viktor Froholdt — «Portu»;
Maylz Lyuis-Skelli — «Arsenal»;
Rayan Rosha — «Bornmut»;
Yorrel Hato — «Chelsi»;
Lennart Karl — «Bavariya»;
Estevao — «Chelsi»;
Endrik — «Real»;
Eli Junior Krupi — «Bornmut»;
Janluka Prestianni — «Benfika»;
Konstantinos Karetsas — «Borussiya» Dortmund;
Said Al Mala — «Kyoln»;
Xon Martin — «Real Sosiyedad»;
Mark Bernal — «Barselona»;
Karim Alaybegovich — «Yuventus»;
Finn Yelch — «Shtutgart»;
Xaralampos Kostulas — «Brayton»;
Kuaku Gadu — «Borussiya» Dortmund;
Franko Mastantuono — «Real»/«Fiorentina»;
Rodrigo Mora — «Roma»;
Xavi Espart — «Barselona».
Gol uchun emas, kelajak uchun berilgan mukofot
Golden Boy mukofoti oddiy individual sovrin emas. U Yevropa futbolida yangi avlodning eng yorqin va istiqbolli vakillarini aniqlashga qaratilgan.
Mukofot uchun kurashda futbolchining yoshi bilan birga uning yuqori darajadagi musobaqalardagi ishtiroki, ta’siri va rivojlanish sur’ati ham katta ahamiyat kasb etadi.
Shuning uchun ro‘yxatdagi har bir futbolchining mavsum davomidagi ko‘rsatkichlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Bugun klubi asosiy tarkibi uchun kurashayotgan yosh futbolchi ertaga Yevropa futbolidagi eng katta yulduzlardan biriga aylanishi mumkin.
Bu ro‘yxatdagi eng katta intriga nima?
Golden Boy-2026 uchun nomzodlar ro‘yxatiga qaraganda, mukofot uchun raqobat nihoyatda kuchli bo‘lishi kutilmoqda.
Bir tomonda «Real» va «Barselona»ning yosh yulduzlari, ikkinchi tomonda «Chelsi», «Arsenal», «Bavariya», «PSJ» va «Manchester Siti» vakillari bor.
Yana bir qiziq jihat — ro‘yxatda turli pozitsiyadagi futbolchilarning mavjudligi. Demak, sovrin uchun kurash faqat gollar yoki hujumdagi samaradorlik bilan cheklanib qolmaydi.
Endi asosiy savol bitta: 25 nafar yosh iste’dod orasida Yevropa futbolidagi yangi «Oltin bola» kim bo‘ladi?
Javob esa mavsum davomidagi natijalar, individual o‘yin va yosh futbolchilarning katta sahnada o‘zini qay darajada ko‘rsata olishiga bog‘liq bo‘ladi.
Izohlar 0
…