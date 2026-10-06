Golden Boy-2026: Yevropa futbolida yangi yulduzlar poygasi boshlandi

·31·Sport
Golden Boy-2026: Yevropa futbolida yangi yulduzlar poygasi boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiyaning Tuttosport nashri Golden Boy-2026 mukofotiga 21 yoshga to‘lmagan 25 nafar futbolchidan iborat nomzodlar ro‘yxatini e’lon qildi.
  • Ushbu ro‘yxatda «Barselona»dan Pau Kubarsi, Mark Bernal va Xavi Espart, «Real»dan esa Yan Diomande va Endrik kabi iste’dodlar joy olgan.
  • «Chelsi» klubi ham Yorrel Hato va Estevao nomzodlari bilan ushbu sovrin uchun kurashda qatnashmoqda.

Yevropa futbolida yangi avlodning eng katta yulduzi kim bo‘ladi? «Barselona», «Real», «Chelsi», «Arsenal», «PSJ» va «Bavariya» kabi grandlar safida to‘p tepayotgan yosh iste’dodlar orasida bu savolga javob topish uchun poyga boshlandi.

Italiyaning Tuttosport nashri Golden Boy-2026 mukofotiga da’vogarlar ro‘yxatini e’lon qildi. Ro‘yxatdan Yevropaning top-ligalarida o‘ynayotgan 21 yoshga to‘lmagan 25 nafar futbolchi o‘rin olgan.

Bu yilgi nomzodlar orasida allaqachon jahon futboli e’tiborini tortayotgan futbolchilar bilan bir qatorda, yaqin yillarda katta sahnaga chiqishi kutilayotgan iste’dodlar ham bor.

«Real» va «Barselona»dan bir nechta nomzod

Golden Boy-2026 uchun e’lon qilingan ro‘yxatda Ispaniyaning ikki grand klubi alohida ajralib turadi.

«Barselona»dan Pau Kubarsi, Mark Bernal va Xavi Espart nomzodlar qatoriga kiritilgan.

«Real» safida esa Yan Diomande va Endrik da’vogarlar ro‘yxatidan joy olgan. Shuningdek, Franko Mastantuono ham «Real»/«Fiorentina» futbolchisi sifatida nomzodlar orasida ko‘rsatilgan.

Buning o‘ziyoq mazkur mukofot uchun kurashda Ispaniya grandlari yosh futbolchilarni rivojlantirishga qanchalik katta e’tibor qaratayotganini ko‘rsatadi.

«Chelsi»da ham ikki kuchli da’vogar

Londonning «Chelsi» klubi ham ro‘yxatda ikki futbolchisi bilan ishtirok etmoqda.

Ular — Yorrel Hato va Estevao.

Ayniqsa Estevao nomi so‘nggi vaqtlarda jahon futbolida katta qiziqish uyg‘otayotgan yosh iste’dodlar qatorida tilga olinmoqda.

«Chelsi»dan tashqari «Arsenal» va «Bornmut» ham ro‘yxatda o‘z vakillariga ega.

«Arsenal» sharafini Maylz Lyuis-Skelli, «Bornmut»ni esa Rayan Rosha va Eli Junior Krupi himoya qilmoqda.

Golden Boy-2026 nomzodlari to‘liq ro‘yxati

Tuttosport e’lon qilgan da’vogarlar quyidagilar:

  • Pau Kubarsi — «Barselona»;

  • Ayub Buaddi«Manchester Siti»;

  • Uorren Zair-Emeri — «PSJ»;

  • Yan Diomande — «Real»;

  • Luka Vushkovich — «Brayton»;

  • Viktor Froholdt — «Portu»;

  • Maylz Lyuis-Skelli — «Arsenal»;

  • Rayan Rosha — «Bornmut»;

  • Yorrel Hato — «Chelsi»;

  • Lennart Karl — «Bavariya»;

  • Estevao — «Chelsi»;

  • Endrik — «Real»;

  • Eli Junior Krupi — «Bornmut»;

  • Janluka Prestianni — «Benfika»;

  • Konstantinos Karetsas — «Borussiya» Dortmund;

  • Said Al Mala — «Kyoln»;

  • Xon Martin — «Real Sosiyedad»;

  • Mark Bernal — «Barselona»;

  • Karim Alaybegovich — «Yuventus»;

  • Finn Yelch — «Shtutgart»;

  • Xaralampos Kostulas — «Brayton»;

  • Kuaku Gadu — «Borussiya» Dortmund;

  • Franko Mastantuono — «Real»/«Fiorentina»;

  • Rodrigo Mora — «Roma»;

  • Xavi Espart — «Barselona».

Gol uchun emas, kelajak uchun berilgan mukofot

Golden Boy mukofoti oddiy individual sovrin emas. U Yevropa futbolida yangi avlodning eng yorqin va istiqbolli vakillarini aniqlashga qaratilgan.

Mukofot uchun kurashda futbolchining yoshi bilan birga uning yuqori darajadagi musobaqalardagi ishtiroki, ta’siri va rivojlanish sur’ati ham katta ahamiyat kasb etadi.

Shuning uchun ro‘yxatdagi har bir futbolchining mavsum davomidagi ko‘rsatkichlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Bugun klubi asosiy tarkibi uchun kurashayotgan yosh futbolchi ertaga Yevropa futbolidagi eng katta yulduzlardan biriga aylanishi mumkin.

Bu ro‘yxatdagi eng katta intriga nima?

Golden Boy-2026 uchun nomzodlar ro‘yxatiga qaraganda, mukofot uchun raqobat nihoyatda kuchli bo‘lishi kutilmoqda.

Bir tomonda «Real» va «Barselona»ning yosh yulduzlari, ikkinchi tomonda «Chelsi», «Arsenal», «Bavariya», «PSJ» va «Manchester Siti» vakillari bor.

Yana bir qiziq jihat — ro‘yxatda turli pozitsiyadagi futbolchilarning mavjudligi. Demak, sovrin uchun kurash faqat gollar yoki hujumdagi samaradorlik bilan cheklanib qolmaydi.

Endi asosiy savol bitta: 25 nafar yosh iste’dod orasida Yevropa futbolidagi yangi «Oltin bola» kim bo‘ladi?

Javob esa mavsum davomidagi natijalar, individual o‘yin va yosh futbolchilarning katta sahnada o‘zini qay darajada ko‘rsata olishiga bog‘liq bo‘ladi.

Golden Boy 2026BarselonaRealChelsi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso «Barselona» yetakchisi Fermin Lopesni «Chelsi»ga olib kelmoqchiXabi Alonso «Barselona» yetakchisi Fermin Lopesni «Chelsi»ga olib kelmoqchi4 oktabr 22:03Chelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiChelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydi21 avgust 17:34«Barselona» Rodridan chekindi: u faqat «Real»ni kutmoqda«Barselona» Rodridan chekindi: u faqat «Real»ni kutmoqda6 avgust 11:44Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBarselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdi14 iyul 02:11«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...1 iyul 22:40Kukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdiKukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdi24 iyun 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?