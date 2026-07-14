Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdi

·0·Sport
Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdi

Germaniyaning Hoffenxaym klubi hujumchisi Fisnik Asllani joriy transfer bozorining eng talabgir oʻyinchilaridan biriga aylandi. Yevropaning bir qator grand jamoalari, xususan, Barselona va Chelsi 23 yoshli iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat boshlagan. Futbolchining Bundesligadagi yorqin oʻyini uni transfer roʻyxatlarining yuqori pogʻonasiga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hoffenxaym sport direktori Andreas Schicker Kicker nashriga bergan intervyusida futbolchining kelajagi borasida muzokaralar ketayotganini rasman tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, klubga ham Germaniya ichidan, ham xorijdan qiziqarli takliflar tushmoqda. Bu esa hujumchining yozgi transfer oynasida Rhein-Neckar-Arena maydonini tark etishi ehtimolini yanada oshiradi.

Transfer narxi va shartnoma bandlari

Asllani va Hoffenxaym oʻrtasidagi amaldagi kelashuv 2029-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, shartnomada koʻrsatilgan maxsus band transferni osonlashtirishi mumkin. Maʼlum boʻlishicha, futbolchining tovon puli 30 million yevrodan kamroqni tashkil etadi. Hozirgi bozor qiymati va futbolchining koʻrsatayotgan natijalarini hisobga olganda, bu summa koʻplab klublar uchun juda qulay imkoniyat sifatida koʻrilmoqda.

Barselona klubi Asllani variantini mart oyidan beri koʻrib chiqmoqda. Kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hansi Flick hujum chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan. Agar Ferran Torres Pari Sen-Jermen safiga oʻtib ketadigan boʻlsa, Blaugrana rahbariyati germaniyalik hujumchi uchun kurashni yanada tezlashtirishi kutilmoqda. Flick futbolchining imkoniyatlarini yaxshi bilishi transferda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin.

Biroq, Ispaniya grandiga Angliya Premer-ligasi vakillari jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Chelsi va Tottenxem skautlari Asllanining jismoniy holati va oʻyin uslubi ingliz futboliga toʻliq mos keladi deb hisoblamoqda. London klublari hujumchini oʻz loyihalarining muhim boʻlagi sifatida koʻrmoqda va moliyaviy jihatdan Barselona bilan raqobatlasha oladi.

Fisnik Asllani oʻtgan mavsumda oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U barcha musobaqalarda 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkichlar yosh hujumchi uchun juda samarali hisoblanadi va uning transfer qiymati oshishiga xizmat qilmoqda. Endilikda futbolchining oʻzi qaysi chempionatni tanlashi voqealar rivojini belgilab beradi.

FutbolTransferlarBarselonaChelsiHoffenxaym
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Bugun, 02:18Jon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqJon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqBugun, 01:54Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraBugun, 01:52Ruben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiRuben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiBugun, 01:13Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Bugun, 00:48O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...Bugun, 00:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi