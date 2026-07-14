Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdi
Germaniyaning Hoffenxaym klubi hujumchisi Fisnik Asllani joriy transfer bozorining eng talabgir oʻyinchilaridan biriga aylandi. Yevropaning bir qator grand jamoalari, xususan, Barselona va Chelsi 23 yoshli iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat boshlagan. Futbolchining Bundesligadagi yorqin oʻyini uni transfer roʻyxatlarining yuqori pogʻonasiga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hoffenxaym sport direktori Andreas Schicker Kicker nashriga bergan intervyusida futbolchining kelajagi borasida muzokaralar ketayotganini rasman tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, klubga ham Germaniya ichidan, ham xorijdan qiziqarli takliflar tushmoqda. Bu esa hujumchining yozgi transfer oynasida Rhein-Neckar-Arena maydonini tark etishi ehtimolini yanada oshiradi.
Transfer narxi va shartnoma bandlariAsllani va Hoffenxaym oʻrtasidagi amaldagi kelashuv 2029-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, shartnomada koʻrsatilgan maxsus band transferni osonlashtirishi mumkin. Maʼlum boʻlishicha, futbolchining tovon puli 30 million yevrodan kamroqni tashkil etadi. Hozirgi bozor qiymati va futbolchining koʻrsatayotgan natijalarini hisobga olganda, bu summa koʻplab klublar uchun juda qulay imkoniyat sifatida koʻrilmoqda.
Barselona klubi Asllani variantini mart oyidan beri koʻrib chiqmoqda. Kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hansi Flick hujum chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan. Agar Ferran Torres Pari Sen-Jermen safiga oʻtib ketadigan boʻlsa, Blaugrana rahbariyati germaniyalik hujumchi uchun kurashni yanada tezlashtirishi kutilmoqda. Flick futbolchining imkoniyatlarini yaxshi bilishi transferda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin.
Biroq, Ispaniya grandiga Angliya Premer-ligasi vakillari jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Chelsi va Tottenxem skautlari Asllanining jismoniy holati va oʻyin uslubi ingliz futboliga toʻliq mos keladi deb hisoblamoqda. London klublari hujumchini oʻz loyihalarining muhim boʻlagi sifatida koʻrmoqda va moliyaviy jihatdan Barselona bilan raqobatlasha oladi.
Fisnik Asllani oʻtgan mavsumda oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U barcha musobaqalarda 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkichlar yosh hujumchi uchun juda samarali hisoblanadi va uning transfer qiymati oshishiga xizmat qilmoqda. Endilikda futbolchining oʻzi qaysi chempionatni tanlashi voqealar rivojini belgilab beradi.
…