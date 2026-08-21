Chelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydi

·6·Sport
Chelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydi

Angliyaning Chelsi klubi oʻzining braziliyalik hujumchisi Joao Pedroni jamoada uzoqroq saqlab qolish va uning mehnat sharoitlarini yaxshilash maqsadida yangi hamda foydali uzoq muddatli shartnoma taklif qilishga shaylanmoqda. BBC Sport xabar berishicha, 24 yoshli futbolchi London klubida 2032 yilgacha moʻljallangan va yana ikki yilga uzaytirish bandi kiritilgan bitimga imzo chekishi kutilmoqda. Mazkur qaror futbolchining klubdagi kelajagini 2034 yilgacha taʼminlashi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu qadam mavsum oraligʻida hujumchini oʻz safiga qoʻshib olishga qiziqish bildirgan Yevropaning grand klublari, xususan Barselonaning faolligiga qarshi muhim choraga aylandi. Chelsi rahbariyati futbolchining Braytondan 60 million funt sterling evaziga kelganidan atigi bir yil oʻtib maoshini oshirishga qaror qildi. Bu esa klubning oʻz yetakchilarini saqlab qolish borasidagi tezkor va qatʼiy siyosatini koʻrsatadi.

Moliyaviy strategiya va kelajakdagi rejalar

Manbaning maʼlumotiga koʻra, yangilangan shartnoma shartlari Chelsi klubining tuzilmaviy ish haqi modeliga toʻliq mos keladi. Ushbu tizim oʻzini koʻrsatgan futbolchilarni yuqoriroq maosh toifalari bilan tezda taqdirlashga asoslangan. Bungacha «koʻklar» xuddi shunday yondashuvni Kol Palmer va Nikolas Jekson bilan ham qoʻllagan edi.

Klub rasmiylari transfer oynasi yopilgach, boshqa asosiy figuralar, xususan Levi Kolvill va Estevao Willian bilan ham yangi shartnomalar boʻyicha muzokaralarga eʼtibor qaratishni rejalashtirmoqda. Bu esa jamoaning uzoq muddatli barqarorligini taʼminlashga qaratilgan strategiyaning bir qismidir.

Debyut mavsumdagi yorqin natijalar

Joao Pedro Gʻarbiy Londondagi ilk debyut mavsumidayoq jamoaning asosiy hujum markaziga aylandi. U Diyego Kostadan buyon Chelsi safida penaltilarsiz 20 ta gol kiritgan ilk hujumchi sifatida tarixga kirdi. Braziliyalik futbolchi klub safidagi ilk taʼsirini oʻtgan yozgi Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida uchta gol urish bilan boshlagan edi.

Uning ajoyib oʻyini unga darhol 9-raqamli libosni olib keldi. Oldingi mavsumda omadsizroq ishtirok etib, 10-oʻrinni egallagan Chelsi jamoasi ushbu mavsumda jiddiy chempionlik unvoni uchun kurashishni maqsad qilgan. Joao Pedroning oʻtkir oʻyini va gollari London klubi uchun Premyer-liga doirasidagi Fulhemga qarshi dushanba oqshomidagi bahsda juda muhim ahamiyat kasb etadi.

ChelsiJoao PedroPremyer-ligaBarselonaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiUFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiBugun, 18:07Ro‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiRo‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiBugun, 18:00Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Bugun, 17:49Eng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaEng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaBugun, 17:46Toshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariToshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariBugun, 17:42Kristal Pelas Manchester Sitining taklifini rad etdiKristal Pelas Manchester Sitining taklifini rad etdiBugun, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)