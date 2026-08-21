Chelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydi
Angliyaning Chelsi klubi oʻzining braziliyalik hujumchisi Joao Pedroni jamoada uzoqroq saqlab qolish va uning mehnat sharoitlarini yaxshilash maqsadida yangi hamda foydali uzoq muddatli shartnoma taklif qilishga shaylanmoqda. BBC Sport xabar berishicha, 24 yoshli futbolchi London klubida 2032 yilgacha moʻljallangan va yana ikki yilga uzaytirish bandi kiritilgan bitimga imzo chekishi kutilmoqda. Mazkur qaror futbolchining klubdagi kelajagini 2034 yilgacha taʼminlashi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu qadam mavsum oraligʻida hujumchini oʻz safiga qoʻshib olishga qiziqish bildirgan Yevropaning grand klublari, xususan Barselonaning faolligiga qarshi muhim choraga aylandi. Chelsi rahbariyati futbolchining Braytondan 60 million funt sterling evaziga kelganidan atigi bir yil oʻtib maoshini oshirishga qaror qildi. Bu esa klubning oʻz yetakchilarini saqlab qolish borasidagi tezkor va qatʼiy siyosatini koʻrsatadi.
Moliyaviy strategiya va kelajakdagi rejalarManbaning maʼlumotiga koʻra, yangilangan shartnoma shartlari Chelsi klubining tuzilmaviy ish haqi modeliga toʻliq mos keladi. Ushbu tizim oʻzini koʻrsatgan futbolchilarni yuqoriroq maosh toifalari bilan tezda taqdirlashga asoslangan. Bungacha «koʻklar» xuddi shunday yondashuvni Kol Palmer va Nikolas Jekson bilan ham qoʻllagan edi.
Klub rasmiylari transfer oynasi yopilgach, boshqa asosiy figuralar, xususan Levi Kolvill va Estevao Willian bilan ham yangi shartnomalar boʻyicha muzokaralarga eʼtibor qaratishni rejalashtirmoqda. Bu esa jamoaning uzoq muddatli barqarorligini taʼminlashga qaratilgan strategiyaning bir qismidir.
Debyut mavsumdagi yorqin natijalarJoao Pedro Gʻarbiy Londondagi ilk debyut mavsumidayoq jamoaning asosiy hujum markaziga aylandi. U Diyego Kostadan buyon Chelsi safida penaltilarsiz 20 ta gol kiritgan ilk hujumchi sifatida tarixga kirdi. Braziliyalik futbolchi klub safidagi ilk taʼsirini oʻtgan yozgi Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida uchta gol urish bilan boshlagan edi.
Uning ajoyib oʻyini unga darhol 9-raqamli libosni olib keldi. Oldingi mavsumda omadsizroq ishtirok etib, 10-oʻrinni egallagan Chelsi jamoasi ushbu mavsumda jiddiy chempionlik unvoni uchun kurashishni maqsad qilgan. Joao Pedroning oʻtkir oʻyini va gollari London klubi uchun Premyer-liga doirasidagi Fulhemga qarshi dushanba oqshomidagi bahsda juda muhim ahamiyat kasb etadi.
…