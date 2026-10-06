JCH-2026 qatnashchisi Serbiyaga bordi: Otabek Shukurov transferi shov-shuvga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi yetakchilaridan biri Otabek Shukurovning faoliyatida yangi sahifa ochildi. Jahon chempionatida milliy jamoa safida uchta uchrashuvning barchasida maydonga tushgan tajribali yarim himoyachi endi Serbiya Superligasida to‘p tepadi.
30 yoshli futbolchi «Radnik» klubi bilan shartnoma imzoladi. Bir qarashda oddiy transferdek ko‘rinadigan bu kelishuv Serbiya futbolida ancha katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Chunki Shukurov kichik Surdulitsa shahri klubiga noma’lum legioner sifatida emas, balki yaqinda jahon chempionatida ishtirok etgan amaldagi O‘zbekiston terma jamoasi futbolchisi sifatida kelmoqda.
Serbiya matbuoti esa bu kelishuvni «Radnik» tarixidagi eng jiddiy kuchaytirishlardan biri sifatida baholamoqda.
Surdulitsaga jahon chempionati futbolchisi keldi
Shukurov uchun Serbiya chempionati xorijdagi yangi, ammo mutlaqo birinchi tajriba emas.
O‘zbekistonlik futbolchi faoliyati davomida BAA, Saudiya Arabistoni va Turkiya chempionatlarida to‘p tepgan. U «Sharja» bilan BAA chempioni bo‘lgan.
Turkiya Superligasida esa «Fotih Karagyumryuk» va «Kayserispor» klublari sharafini himoya qilgan. Istanbuldagi faoliyati davrida jahon futboli afsonalaridan biri Andrea Pirlo qo‘l ostida ham ishlagan.
Shukurov Turkiya Superligida maydonga tushgan birinchi o‘zbekistonlik futbolchi sifatida ham tarixga kirgan.
Endi esa uning manzili butunlay boshqa muhit — Serbiyaning Surdulitsa shahri.
2022 yilgi aholi ro‘yxatiga ko‘ra, shaharda 9242 kishi yashaydi. Butun munitsipalitet aholisi esa qariyb 17 ming nafarni tashkil etadi.
Ya’ni Shukurov avvalgi faoliyatida o‘ynagan yirik futbol bozorlari bilan solishtirganda ancha kichik muhitga qadam qo‘ymoqda.
Ammo uning «Radnik»ka kelishi aynan shu sababli yanada katta voqeaga aylandi.
«Radnik» uchun yubiley sovg‘asi
2026 yil «Radnik» uchun alohida ahamiyatga ega.
Surdulitsa klubi o‘zining 100 yilligini nishonlamoqda. Jamoa tarixidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biri aynan yubiley yilida amalga oshgani esa ramziy tusga ega.
Serbiyadagi futbol nashrlari Shukurov transferini oddiy erkin agent kelishuvi sifatida qabul qilmadi.
Uning nomini «transfer bombasi» sifatida baholagan nashrlar ham bo‘ldi. Meridian Sport va Mozzart Sport kabi mahalliy manbalar o‘zbek futbolchisining «Radnik»ka kelishiga alohida e’tibor qaratdi.
Bu munosabatning sababi tushunarli.
Shukurov yangi klubiga sinovdan o‘tish uchun kelayotgan noma’lum legioner emas. U O‘zbekiston terma jamoasi safida 92 ta uchrashuv o‘tkazgan, 9 ta gol urgan tajribali futbolchi.
Uning eng so‘nggi katta sahnasi esa — Jahon chempionati.
Jahon chempionatidan keyin erkin agent
Shukurovning «Radnik»ka o‘tishida yana bir qiziq jihat bor.
Uning avvalgi klubi «Baniyas» bo‘lgan. Jahon chempionatidan keyin futbolchi erkin agent maqomida qolgan.
Shu sababli «Radnik» Shukurov uchun transfer puli to‘lamadi.
Biroq bu uning bozordagi qiymati past degani emas.
Transfermarkt ma’lumotlariga ko‘ra, Shukurovning so‘nggi bozor qiymati 1,5 million yevroni tashkil etgan.
Bu raqam uni «Radnik» tarkibidagi eng qimmat futbolchilardan biriga aylantiradi.
Shukurov kelguniga qadar klubning eng yuqori bozor qiymatiga ega futbolchisi o‘ng qanot himoyachisi Mateya Gashich edi — uning qiymati 1,2 million yevro atrofida baholangan.
Demak, «Radnik» transfer puli sarflamasdan tarkibiga bozor qiymati bo‘yicha jamoaning eng qimmat futbolchisidan ham yuqori baholanayotgan legionerni qo‘shib oldi.
«Radnik» yuqori o‘rinlar uchun kurashmoqda
Shukurov kelgan paytda «Radnik» Serbiya Superligasida ham yomon ko‘rinishda emas.
10 turdan keyin Surdulitsa klubi hisobida 14 ochko bor.
Jamoa uchta g‘alaba, beshta durang va ikkita mag‘lubiyat qayd etgan holda jadvalning 7-pog‘onasidan joy olgan.
Bu natija klubga yanada yuqori o‘rinlarga ko‘tarilish uchun imkoniyat qoldirayotganini ko‘rsatadi.
Endi «Radnik»ning asosiy maqsadlaridan biri — tajribali o‘zbek yarim himoyachisining imkoniyatlaridan samarali foydalanish.
Klub bosh murabbiyi Zoran Rendulich ham aynan Shukurov singari futbolchi jamoaga yetishmayotganini ta’kidlagan.
92 o‘yinlik tajriba «Radnik»ka nima beradi?
Shukurovning asosiy ustunligi — tajriba.
U O‘zbekiston terma jamoasida 92 marta maydonga tushgan. BAA, Saudiya Arabistoni va Turkiya chempionatlarida o‘ynagan. Turkiya Superligasida Pirlo kabi mutaxassis bilan ishlagan.
Eng muhimi, u milliy jamoaning Jahon chempionatidagi debyutida uchta uchrashuvning barchasida ishtirok etgan.
Bu tajriba «Radnik» uchun oddiy statistika emas. Serbiya chempionatida yuqori maqsadlarni ko‘zlayotgan jamoaga xalqaro darajadagi o‘yinlarni ko‘rgan, bosim ostida maydonga tushish tajribasiga ega futbolchi qo‘shildi.
Shu ma’noda, Shukurovning transferi «Radnik» uchun faqat tarkibni kuchaytirish emas, balki jamoaning tajriba balansini o‘zgartirish imkoniyati hamdir.
O‘zbek futbolchisi uchun yangi sinov
Biroq Shukurov uchun ham bu qaror o‘ziga xos chaqiriq.
U BAA va Turkiya kabi moliyaviy imkoniyatlari yuqori chempionatlardan keyin Serbiya futboliga qadam qo‘ymoqda. Endi undan nafaqat tajribasini namoyish etish, balki «Radnik»ning natijalarini yaxshilashga hissa qo‘shish talab etiladi.
Ayni paytda bu transferning eng qiziq jihati ham shunda.
Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi safida maydonga chiqqan futbolchi endi 17 mingga yaqin aholi yashaydigan munitsipalitet klubining yetakchilaridan biri bo‘lish arafasida.
«Radnik» uchun esa bu 100 yillik yubileydagi eng katta sovg‘alardan biriga aylanishi mumkin.
Surdulitsada Shukurovni oddiy legioner sifatida emas, balki katta xalqaro tajribaga ega, jahon chempionatida ishtirok etgan futbolchi sifatida kutib olishmoqda.
Endi navbat maydonga.
Agar Shukurov o‘z tajribasini natijaga aylantira olsa, uning «Radnik»ka transferi nafaqat Serbiyadagi yubileyning eng shov-shuvli voqealaridan biri, balki o‘zbek futbolchisining Yevropa futbolidagi yangi bosqichi sifatida ham tarixga kirishi mumkin.
Izohlar 0
…