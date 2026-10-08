«Radnik» bosh murabbiyi Rendulich Otabek Shukurovning jamoadagi maxsus rolini ochiqladi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilaridan biri Otabek Shukurovning Serbiya Superligasi vakili «Radnik» klubi safiga borib qo‘shilishi mahalliy futbol mutaxassislari va matbuotida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Surdulitsa shahri jamoasi bosh murabbiyi Zoran Rendulich Serbiyaning nufuzli Mozzart Sport nashriga keng ko‘lamli intervyu berib, o‘zbekistonlik yarimhimoyachining jamoaga olib kiradigan o‘zgarishlari va uning maydondagi vazifalarini batafsil tushuntirib berdi.
Qariyb uch yil davomida mamlakat grandi «Srvena Zvezda» murabbiylar shtabida ishlagan 42 yoshli mutaxassis uchun Shukurov darajasidagi o‘yinchining kelishi klubning yangi bosqichga ko‘tarilganidan dalolat beradi.
«Jahon chempionati ishtirokchisi va yetakchi»: Murabbiyning yuksak e’tirofi
Rendulich birinchi navbatda hamyurtimizning xalqaro maydondagi ulkan tajribasi va yetakchilik sifatlariga yuqori baho berdi:
Hayratlanarli rezyume: «Otabek milliy terma jamoa safida 90 dan ortiq bahs o‘tkazgan, sardorlik maqomiga ega va Jahon chempionatining barcha uchrashuvlarida maydonga tushgan. “Radnik” darajasidagi klub uchun bunday futbolchining kelishi jamoamizning o‘sishini ko‘rsatadi», — dedi serbiyalik mutaxassis;
Ideal profil: Rendulichning ta’kidlashicha, Otabek aynan jamoaga yetishmayotgan — katta tajribaga ega markaziy yarimhimoyachi profiliga to‘liq mos keladi.
Shukurovning maydondagi yangi roli: Faqat «qora ish» emas
«Radnik» murabbiylar shtabi va ekspertlar Shukurovdan faqatgina raqib hujumlarini buzuvchi klassik tayanch yarimhimoyachi rolini kutmayapti:
«Box-to-box» va temp nazorati: Otabek ikkala jarima maydoni oralig‘ida harakatlanishi, to‘p bilan ishlashi, hujumlarni tashkillashtirishi va eng muhimi — to‘p yo‘qotilganda muvozanatni ta’minlashi lozim;
O‘yin sur’atini boshqarish: Rendulich jamoasi juda tez va yuqori energiya talab qiladigan futbol o‘ynashi tufayli ko‘p o‘yinlarda birinchi bo‘limdan so‘ng jismoniy charchoq kuzatilgan. Shukurov esa o‘z sovuqqonligi bilan o‘yin tempini jilovlay oladigan asosiy figuraga aylanishi kerak.
Markazdagi raqobat: Shukurovning asosiy raqobatchilari kim?
Shukurovning nomi va tajribasi katta bo‘lsa-da, «Radnik» markazida raqobat shakllangan bo‘lib, u yerda quyidagi ijrochilar bor:
Milosh Popovich (22 yosh, sardor): Jamoaning asosiy tayanch yarimhimoyachisi va himoya oldidagi to‘lqin qaytaruvchisi. Uning asosiy tarkibdagi o‘rni mustahkam hisoblanadi;
Martin Novakovich: Hujumkor yarimhimoyachi bo‘lib, mavsumda 2 ta gol va 3 ta assist qayd etgan. Uning vazifasi kreativlik bilan bog‘liq bo‘lgani uchun Shukurovga to‘g‘ridan to‘g‘ri raqib emas;
Aleksandr Peyovich (35 yosh): O‘zbekistonlik futbolchining eng asosiy va to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchisi. Peyovich ham tajribali markaziy/tayanch zonasi futbolchisi bo‘lib, Otabek kelguniga qadar muntazam ravishda boshlang‘ich tarkibda harakat qilib kelgan.
Otabek Shukurov Serbiya klubida hali rasmiy debyutini o‘tkazmagan bo‘lsa-da, uning xalqaro tajribasi va maydonni ko‘rish qobiliyati «Radnik»ning asosiy tarkibidan tez orada mustahkam joy olishiga imkon yaratishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…