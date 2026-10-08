«Radnik» bosh murabbiyi Rendulich Otabek Shukurovning jamoadagi maxsus rolini ochiqladi

·1·Sport
«Radnik» bosh murabbiyi Rendulich Otabek Shukurovning jamoadagi maxsus rolini ochiqladi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilaridan biri Otabek Shukurovning Serbiya Superligasi vakili «Radnik» klubi safiga borib qo‘shilishi mahalliy futbol mutaxassislari va matbuotida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Surdulitsa shahri jamoasi bosh murabbiyi Zoran Rendulich Serbiyaning nufuzli Mozzart Sport nashriga keng ko‘lamli intervyu berib, o‘zbekistonlik yarimhimoyachining jamoaga olib kiradigan o‘zgarishlari va uning maydondagi vazifalarini batafsil tushuntirib berdi.

Qariyb uch yil davomida mamlakat grandi «Srvena Zvezda» murabbiylar shtabida ishlagan 42 yoshli mutaxassis uchun Shukurov darajasidagi o‘yinchining kelishi klubning yangi bosqichga ko‘tarilganidan dalolat beradi.

«Jahon chempionati ishtirokchisi va yetakchi»: Murabbiyning yuksak e’tirofi

Rendulich birinchi navbatda hamyurtimizning xalqaro maydondagi ulkan tajribasi va yetakchilik sifatlariga yuqori baho berdi:

  • Hayratlanarli rezyume: «Otabek milliy terma jamoa safida 90 dan ortiq bahs o‘tkazgan, sardorlik maqomiga ega va Jahon chempionatining barcha uchrashuvlarida maydonga tushgan. “Radnik” darajasidagi klub uchun bunday futbolchining kelishi jamoamizning o‘sishini ko‘rsatadi», — dedi serbiyalik mutaxassis;

  • Ideal profil: Rendulichning ta’kidlashicha, Otabek aynan jamoaga yetishmayotgan — katta tajribaga ega markaziy yarimhimoyachi profiliga to‘liq mos keladi.

Shukurovning maydondagi yangi roli: Faqat «qora ish» emas

«Radnik» murabbiylar shtabi va ekspertlar Shukurovdan faqatgina raqib hujumlarini buzuvchi klassik tayanch yarimhimoyachi rolini kutmayapti:

  • «Box-to-box» va temp nazorati: Otabek ikkala jarima maydoni oralig‘ida harakatlanishi, to‘p bilan ishlashi, hujumlarni tashkillashtirishi va eng muhimi — to‘p yo‘qotilganda muvozanatni ta’minlashi lozim;

  • O‘yin sur’atini boshqarish: Rendulich jamoasi juda tez va yuqori energiya talab qiladigan futbol o‘ynashi tufayli ko‘p o‘yinlarda birinchi bo‘limdan so‘ng jismoniy charchoq kuzatilgan. Shukurov esa o‘z sovuqqonligi bilan o‘yin tempini jilovlay oladigan asosiy figuraga aylanishi kerak.

Markazdagi raqobat: Shukurovning asosiy raqobatchilari kim?

Shukurovning nomi va tajribasi katta bo‘lsa-da, «Radnik» markazida raqobat shakllangan bo‘lib, u yerda quyidagi ijrochilar bor:

  • Milosh Popovich (22 yosh, sardor): Jamoaning asosiy tayanch yarimhimoyachisi va himoya oldidagi to‘lqin qaytaruvchisi. Uning asosiy tarkibdagi o‘rni mustahkam hisoblanadi;

  • Martin Novakovich: Hujumkor yarimhimoyachi bo‘lib, mavsumda 2 ta gol va 3 ta assist qayd etgan. Uning vazifasi kreativlik bilan bog‘liq bo‘lgani uchun Shukurovga to‘g‘ridan to‘g‘ri raqib emas;

  • Aleksandr Peyovich (35 yosh): O‘zbekistonlik futbolchining eng asosiy va to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchisi. Peyovich ham tajribali markaziy/tayanch zonasi futbolchisi bo‘lib, Otabek kelguniga qadar muntazam ravishda boshlang‘ich tarkibda harakat qilib kelgan.

Otabek Shukurov Serbiya klubida hali rasmiy debyutini o‘tkazmagan bo‘lsa-da, uning xalqaro tajribasi va maydonni ko‘rish qobiliyati «Radnik»ning asosiy tarkibidan tez orada mustahkam joy olishiga imkon yaratishi kutilmoqda.

Otabek ShukurovRadnikSerbiya Superligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 qatnashchisi Serbiyaga bordi: Otabek Shukurov transferi shov-shuvga sabab bo‘ldiJCH-2026 qatnashchisi Serbiyaga bordi: Otabek Shukurov transferi shov-shuvga sabab bo‘ldi6 oktabr 06:51Otabek Shukurov Yevropada: Serbiya klubi tarixidagi eng shov-shuvli transferni e’lon qildiOtabek Shukurov Yevropada: Serbiya klubi tarixidagi eng shov-shuvli transferni e’lon qildi30 sentabr 19:52Otabek Shukurov faoliyatini Yevropada davom ettiradi: Serbiya klubi transferni e’lon qildiOtabek Shukurov faoliyatini Yevropada davom ettiradi: Serbiya klubi transferni e’lon qildi2 oktabr 21:19«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi16 iyul 22:17Taniqli ekspert O‘zbekistonning Osiyo kubogidagi maqsadlariga real baho berdiTaniqli ekspert O‘zbekistonning Osiyo kubogidagi maqsadlariga real baho berdiBugun 06:41Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKrishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKecha 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?