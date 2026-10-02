Otabek Shukurov faoliyatini Yevropada davom ettiradi: Serbiya klubi transferni e’lon qildi

·40·Sport
Otabek Shukurov faoliyatini Yevropada davom ettiradi: Serbiya klubi transferni e’lon qildi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilaridan biri Otabek Shukurov faoliyatida yangi sahifa ochmoqda. 30 yoshli yarimhimoyachi Serbiya Superligasi vakili «Radnik Surdulitsa» jamoasi safiga ko‘chib o‘tdi.

Serbiya klubi o‘zining ijtimoiy tarmoqlaridagi rasmiy sahifalarida hamyurtimiz bilan shartnoma imzolanganini tasdiqladi va Shukurovning jamoa libosidagi surati bilan birga «Dobrodošao» (Xush kelibsan) deya e’lon qildi.

BAAdan Serbiyaga: Futbolchining yangi qadami

Otabek Shukurov yozda AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tgan Jahon chempionati bahslari oldidan Birlashgan Arab Amirliklarining «Baniyas» klubi sharafini himoya qilib kelayotgan edi. Tajribali yarimhimoyachining bu safargi tanlovi yana Yevropa maydonlariga qaytish bo‘ldi.

Otabek Shukurov faoliyatini Yevropada davom ettiradi: Serbiya klubi transferni e’lon qildi

«Radnik Surdulitsa» turnir jadvalida nechanchi o‘rinda?

Ayni paytda Serbiya Superligasida bahslar qizg‘in pallaga kirgan.

  • Otabek Shukurovning yangi klubi — «Radnik Surdulitsa» 14 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalining 7-pog‘onasida bormoqda.

  • Chempionat peshqadami bo‘lib turgan mashhur «Srvena Zvezda» hisobida esa 28 ochko mavjud.

Terma jamoamiz yarimhimoyachisining tajribasi va o‘yin mahorati «Radnik» jamoasiga Yevropa kuboklari uchun kurashda katta yordam berishi kutilmoqda. Shukurovning yangi jamoa safidagi debyuti tez orada kutilmoqda.

Otabek ShukurovRadnik SurdulitsaSerbiya Superligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otabek Shukurov Yevropada: Serbiya klubi tarixidagi eng shov-shuvli transferni e’lon qildiOtabek Shukurov Yevropada: Serbiya klubi tarixidagi eng shov-shuvli transferni e’lon qildi30 sentabr 19:52O‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boringO‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boring23 iyun 22:30Uch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiUch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildi17 iyun 23:50Kanada — O‘zbekiston o‘yini uchun taxminiy tarkiblar e’lon qilindiKanada — O‘zbekiston o‘yini uchun taxminiy tarkiblar e’lon qilindi1 iyun 23:02WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?24 iyun 01:54O‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldi8 iyun 17:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi