Otabek Shukurov faoliyatini Yevropada davom ettiradi: Serbiya klubi transferni e’lon qildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilaridan biri Otabek Shukurov faoliyatida yangi sahifa ochmoqda. 30 yoshli yarimhimoyachi Serbiya Superligasi vakili «Radnik Surdulitsa» jamoasi safiga ko‘chib o‘tdi.
Serbiya klubi o‘zining ijtimoiy tarmoqlaridagi rasmiy sahifalarida hamyurtimiz bilan shartnoma imzolanganini tasdiqladi va Shukurovning jamoa libosidagi surati bilan birga «Dobrodošao» (Xush kelibsan) deya e’lon qildi.
BAAdan Serbiyaga: Futbolchining yangi qadami
Otabek Shukurov yozda AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tgan Jahon chempionati bahslari oldidan Birlashgan Arab Amirliklarining «Baniyas» klubi sharafini himoya qilib kelayotgan edi. Tajribali yarimhimoyachining bu safargi tanlovi yana Yevropa maydonlariga qaytish bo‘ldi.
«Radnik Surdulitsa» turnir jadvalida nechanchi o‘rinda?
Ayni paytda Serbiya Superligasida bahslar qizg‘in pallaga kirgan.
Otabek Shukurovning yangi klubi — «Radnik Surdulitsa» 14 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalining 7-pog‘onasida bormoqda.
Chempionat peshqadami bo‘lib turgan mashhur «Srvena Zvezda» hisobida esa 28 ochko mavjud.
Terma jamoamiz yarimhimoyachisining tajribasi va o‘yin mahorati «Radnik» jamoasiga Yevropa kuboklari uchun kurashda katta yordam berishi kutilmoqda. Shukurovning yangi jamoa safidagi debyuti tez orada kutilmoqda.
Izohlar 0
…