Serbiya klubi bosh murabbiyi Otabek Shukurov haqida nimalar dedi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi va yetakchilaridan biri Otabek Shukurov faoliyatini Serbiya chempionatida davom ettiradigan bo‘ldi. Surdulitsa shahrining «Radnik» klubi bosh murabbiyi Zoran Rendulich o‘zbekistonlik yarim himoyachining transferini yuqori baholab, bu kelishuv klub tarixi va uning yangi darajaga ko‘tarilganining yaqqol isboti ekanini bildirdi.
Serbiyalik mutaxassis Shukurovning xalqaro maydondagi ulkan tajribasi va o‘yin uslubi jamoaning taktik chizmalariga to‘liq mos kelishini alohida qayd etdi.
«Bizga aynan shunday profildagi futbolchi kerak edi»: Murabbiy e’tirofi
Zoran Rendulich yangi futbolchining jamoaga qo‘shilishi yuzasidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi:
Eng e’tiborli xarid: «Eng e’tiborli xaridlarimizdan biri sifatida jamoamizga O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Otabek Shukurov kelib qo‘shildi. U endigina tarkibga qo‘shildi va biz undan katta natijalar kutamiz», — dedi bosh murabbiy;
Mukammal «box-to-box»: Murabbiyning fikricha, Shukurov maydonning har ikkala jarima maydonchasi oralig‘ida birdek faol, to‘pni olib qo‘yishda ham, hujumga o‘tishda ham yuqori samaradorlik ko‘rsata oladigan universal yarim himoyachidir;
Klubning yangi bosqichi: «O‘z mamlakati safida 90 dan ortiq bahs o‘tkazgan futbolchining jamoamizga kelishi 'Radnik'ning klub sifatida sezilarli darajada o‘sganini va ambitsiyalari yuqori ekanini ko‘rsatadi», — deya qo‘shimcha qildi u.
Terma jamoa sardori va Jahon chempionati maktabi
Otabek Shukurovning xalqaro maydonda to‘plagan tajribasi Serbiya klubi uchun eng qimmatli omil bo‘ldi:
Sardorlik maqomi: 29 yoshli futbolchi O‘zbekiston milliy jamoasida uzoq yillardan buyon haqiqiy yetakchi va sardor sifatida muhim o‘yinlarni boshqarib kelmoqda;
Mundialdagi benuqson ishtirok: Rendulich ta’kidlaganidek, Shukurov shu yili bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatida milliy terma jamoaning barcha 3 ta uchrashuvida to‘liq ishtirok etib, yuqori darajadagi raqobatga tayyor ekanini isbotlagan;
90 dan ortiq xalqaro uchrashuv: Xalqaro maydonda yuzdan ortiq bahslar ostonasida turgan o‘yinchining mahorati yangi chempionatda ham jamoaga muhim ustunlik bag‘ishlashi kutilmoqda.
Otabek Shukurovning Serbiya Superligasidagi faoliyati nafaqat «Radnik» klubining turnir jadvalidagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi, balki o‘zbek futbolchilarining Yevropa maydonlaridagi nufuzini yana bir bor oshirishga yo‘l ochadi.
Izohlar 0
…