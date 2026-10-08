Serbiya klubi bosh murabbiyi Otabek Shukurov haqida nimalar dedi?

·6·Sport
Serbiya klubi bosh murabbiyi Otabek Shukurov haqida nimalar dedi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi va yetakchilaridan biri Otabek Shukurov faoliyatini Serbiya chempionatida davom ettiradigan bo‘ldi. Surdulitsa shahrining «Radnik» klubi bosh murabbiyi Zoran Rendulich o‘zbekistonlik yarim himoyachining transferini yuqori baholab, bu kelishuv klub tarixi va uning yangi darajaga ko‘tarilganining yaqqol isboti ekanini bildirdi.

Serbiyalik mutaxassis Shukurovning xalqaro maydondagi ulkan tajribasi va o‘yin uslubi jamoaning taktik chizmalariga to‘liq mos kelishini alohida qayd etdi.

«Bizga aynan shunday profildagi futbolchi kerak edi»: Murabbiy e’tirofi

Zoran Rendulich yangi futbolchining jamoaga qo‘shilishi yuzasidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi:

  • Eng e’tiborli xarid: «Eng e’tiborli xaridlarimizdan biri sifatida jamoamizga O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Otabek Shukurov kelib qo‘shildi. U endigina tarkibga qo‘shildi va biz undan katta natijalar kutamiz», — dedi bosh murabbiy;

  • Mukammal «box-to-box»: Murabbiyning fikricha, Shukurov maydonning har ikkala jarima maydonchasi oralig‘ida birdek faol, to‘pni olib qo‘yishda ham, hujumga o‘tishda ham yuqori samaradorlik ko‘rsata oladigan universal yarim himoyachidir;

  • Klubning yangi bosqichi: «O‘z mamlakati safida 90 dan ortiq bahs o‘tkazgan futbolchining jamoamizga kelishi 'Radnik'ning klub sifatida sezilarli darajada o‘sganini va ambitsiyalari yuqori ekanini ko‘rsatadi», — deya qo‘shimcha qildi u.

Terma jamoa sardori va Jahon chempionati maktabi

Otabek Shukurovning xalqaro maydonda to‘plagan tajribasi Serbiya klubi uchun eng qimmatli omil bo‘ldi:

  • Sardorlik maqomi: 29 yoshli futbolchi O‘zbekiston milliy jamoasida uzoq yillardan buyon haqiqiy yetakchi va sardor sifatida muhim o‘yinlarni boshqarib kelmoqda;

  • Mundialdagi benuqson ishtirok: Rendulich ta’kidlaganidek, Shukurov shu yili bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatida milliy terma jamoaning barcha 3 ta uchrashuvida to‘liq ishtirok etib, yuqori darajadagi raqobatga tayyor ekanini isbotlagan;

  • 90 dan ortiq xalqaro uchrashuv: Xalqaro maydonda yuzdan ortiq bahslar ostonasida turgan o‘yinchining mahorati yangi chempionatda ham jamoaga muhim ustunlik bag‘ishlashi kutilmoqda.

Otabek Shukurovning Serbiya Superligasidagi faoliyati nafaqat «Radnik» klubining turnir jadvalidagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi, balki o‘zbek futbolchilarining Yevropa maydonlaridagi nufuzini yana bir bor oshirishga yo‘l ochadi.

Otabek ShukurovRadnikSerbiya chempionatiO‘zbekiston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Radnik» bosh murabbiyi Rendulich Otabek Shukurovning jamoadagi maxsus rolini ochiqladi«Radnik» bosh murabbiyi Rendulich Otabek Shukurovning jamoadagi maxsus rolini ochiqladiBugun 06:50JCH-2026 qatnashchisi Serbiyaga bordi: Otabek Shukurov transferi shov-shuvga sabab bo‘ldiJCH-2026 qatnashchisi Serbiyaga bordi: Otabek Shukurov transferi shov-shuvga sabab bo‘ldi6 oktabr 06:51Otabek Shukurov Yevropada: Serbiya klubi tarixidagi eng shov-shuvli transferni e’lon qildiOtabek Shukurov Yevropada: Serbiya klubi tarixidagi eng shov-shuvli transferni e’lon qildi30 sentabr 19:52Otabek Shukurov faoliyatini Yevropada davom ettiradi: Serbiya klubi transferni e’lon qildiOtabek Shukurov faoliyatini Yevropada davom ettiradi: Serbiya klubi transferni e’lon qildi2 oktabr 21:19Dana Uayt UFC'ning hozirgi real qiymati bo‘yicha sensatsion bayonot berdiDana Uayt UFC'ning hozirgi real qiymati bo‘yicha sensatsion bayonot berdiBugun 22:10WBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqdaWBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqdaBugun 22:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?