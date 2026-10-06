Steve Mounie: Lionel Messi meni butim emas
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Benin terma jamoasi sardori Steve Mounie Argentina bilan bo'ladigan o'yin oldidan Lionel Messini o'ziga but deb bilmasligini ma'lum qildi.
- Jarohati tufayli maydonga tushmasa-da, Mounie jamoasiga ma'naviy ko'mak berish uchun Buenos-Ayresga safar qildi.
- U futbol olamidagi yulduzlarga teng huquqli raqib sifatida qarashini ta'kidlab, hech kimni but deb bilmasligini ochiqchasiga aytdi.
Benin terma jamoasi sardori Steve Mounie Argentina milliy jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan nufuzli uchrashuv oldidan kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Tajribali hujumchi jahon chempionlariga qarshi bahs arafasida Lionel Messini oʻziga kum deb bilmasligini maʼlum qildi. Ushbu qarama-qarshilik futbol olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 32 yoshli futbolchi jarohati bois boʻlajak oʻyinda maydonga tusha olmasa-da, Buenos-Ayresga jamoasi bilan birga safar qildi. Afrika qitʼasi vakili boʻlgan Benin termasi uchun uning maydon chetida turishi va maʼnaviy koʻmak berishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu oʻyin jamoa uchun jiddiy sinov vazifasini oʻtaydi.
Prinsipial yondashuv va yulduzlarga hurmatHuddersfield Town klubining sobiq hujumchisi oʻz yondashuvida futbol olamidagi eng yirik yulduzlarga hayrat bilan emas, balki maydondagi teng huquqli raqib sifatida qarashini taʼkidladi. Mega Sports Media nashriga bergan intervyusida sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi haqida gapirar ekan, Mounie ochiqchasiga shunday dedi: "Men hech kimni but deb bilmayman, Lionel Messini ham kumim deb hisoblamayman".
Shuningdek, futbolchi faoliyati davomida unga qoʻl kelgan falsafasini izohlab, oʻyinni yaxshi koʻrishi va mahoratli oʻyinchilarni kuzatishdan zavqlanishini qoʻshimcha qildi. Uning soʻzlariga koʻra, u buyuk oʻyinchilarga qarshi maydonga tushganida ham hech qachon ulardan libos soʻramagan va raqiblarni ortiqcha ulugʻvor darajaga koʻtarmagan.
Tarixiy uchrashuv va kelajakdagi rejalarShunga qaramay, tajribali forvard argentinaliklar sardorining futbol tarixiga qoʻshgan ulkan hissasini yuqori baholaydi. Buenos-Ayresdagi xayrlashuv oqshomining ahamiyatini eʼtirof etarkan, Mounie raqibning harakatlarini kuzatish uchun kelganini va Messi koʻp yillar davomida futbol uchun qilgan xizmatlari evaziga bu lahzalardan toʻlaqonli zavq olishga haqli ekanligini taʼkidladi.
Safar davomida Benin sardori mashhur La Bombonera stadioniga ham tashrif buyurib, Boca Juniors jamoasini qoʻllab-quvvatlovchi suratlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirdi. Oʻyin Benin uchun Afrika Millatlar kubogi saralash bahslaridan oldin muhim tayyorgarlik vazifasini bajaradi. Hozirda futbolchining asosiy eʼtibori jarohatini davolashga va Germaniyaning Augsburg klubidagi oʻrnini tiklashga qaratilgan.
Izohlar 0
…