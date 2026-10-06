Steve Mounie: Lionel Messi meni butim emas

·38·Sport
Steve Mounie: Lionel Messi meni butim emas
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Benin terma jamoasi sardori Steve Mounie Argentina bilan bo'ladigan o'yin oldidan Lionel Messini o'ziga but deb bilmasligini ma'lum qildi.
  • Jarohati tufayli maydonga tushmasa-da, Mounie jamoasiga ma'naviy ko'mak berish uchun Buenos-Ayresga safar qildi.
  • U futbol olamidagi yulduzlarga teng huquqli raqib sifatida qarashini ta'kidlab, hech kimni but deb bilmasligini ochiqchasiga aytdi.

Benin terma jamoasi sardori Steve Mounie Argentina milliy jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan nufuzli uchrashuv oldidan kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Tajribali hujumchi jahon chempionlariga qarshi bahs arafasida Lionel Messini oʻziga kum deb bilmasligini maʼlum qildi. Ushbu qarama-qarshilik futbol olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 32 yoshli futbolchi jarohati bois boʻlajak oʻyinda maydonga tusha olmasa-da, Buenos-Ayresga jamoasi bilan birga safar qildi. Afrika qitʼasi vakili boʻlgan Benin termasi uchun uning maydon chetida turishi va maʼnaviy koʻmak berishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu oʻyin jamoa uchun jiddiy sinov vazifasini oʻtaydi.

Prinsipial yondashuv va yulduzlarga hurmat

Huddersfield Town klubining sobiq hujumchisi oʻz yondashuvida futbol olamidagi eng yirik yulduzlarga hayrat bilan emas, balki maydondagi teng huquqli raqib sifatida qarashini taʼkidladi. Mega Sports Media nashriga bergan intervyusida sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi haqida gapirar ekan, Mounie ochiqchasiga shunday dedi: "Men hech kimni but deb bilmayman, Lionel Messini ham kumim deb hisoblamayman".

Shuningdek, futbolchi faoliyati davomida unga qoʻl kelgan falsafasini izohlab, oʻyinni yaxshi koʻrishi va mahoratli oʻyinchilarni kuzatishdan zavqlanishini qoʻshimcha qildi. Uning soʻzlariga koʻra, u buyuk oʻyinchilarga qarshi maydonga tushganida ham hech qachon ulardan libos soʻramagan va raqiblarni ortiqcha ulugʻvor darajaga koʻtarmagan.

Tarixiy uchrashuv va kelajakdagi rejalar

Shunga qaramay, tajribali forvard argentinaliklar sardorining futbol tarixiga qoʻshgan ulkan hissasini yuqori baholaydi. Buenos-Ayresdagi xayrlashuv oqshomining ahamiyatini eʼtirof etarkan, Mounie raqibning harakatlarini kuzatish uchun kelganini va Messi koʻp yillar davomida futbol uchun qilgan xizmatlari evaziga bu lahzalardan toʻlaqonli zavq olishga haqli ekanligini taʼkidladi.

Safar davomida Benin sardori mashhur La Bombonera stadioniga ham tashrif buyurib, Boca Juniors jamoasini qoʻllab-quvvatlovchi suratlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirdi. Oʻyin Benin uchun Afrika Millatlar kubogi saralash bahslaridan oldin muhim tayyorgarlik vazifasini bajaradi. Hozirda futbolchining asosiy eʼtibori jarohatini davolashga va Germaniyaning Augsburg klubidagi oʻrnini tiklashga qaratilgan.

Steve MounieLionel MessiBeninArgentinaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Benin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiBenin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiBugun 12:52Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiBugun 11:37Benin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiBenin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiKecha 19:53Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaKecha 09:31Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?