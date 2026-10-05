Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqda

·37·Sport
Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida 21 yillik faoliyatiga yakun yasash uchun Benin terma jamoasiga qarshi o'tkaziladigan xayrlashuv o'yiniga tayyorgarlik ko'rmoqda.
  • Ushbu o'yin 85 ming tomoshabin ishtirokida "Monumental" stadionida bo'lib o'tadi va unda Messi terma jamoa safida 207 ta o'yin va 125 ta gol bilan rekordchi sifatida maydonga tushadi.

Goal.com xabar berishicha, Lionel Messi Buenos-Ayresdagi Esaysa bazasida Argentina milliy jamoasi yigʻiniga qoʻshildi va seshanba kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan tarixiy xayrlashuv oʻyiniga tayyorgarlikni boshladi. Sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi oʻzining 21 yillik shonli xalqaro faoliyatiga munosib yakun yasash maqsadida “Albiseleste” libosini soʻnggi bor kiyishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, 39 yoshli hujumchi yakshanba kuni Esaysadagi qarorgohga kelib qoʻshilgan va “Monumental” stadionida oʻtadigan tantanali uchrashuv oldidan mashgʻulotlarga kirishgan. Lionel Skaloni boshchiligidagi jamoa bu oʻyinga ajoyib kayfiyatda yetib keldi, chunki terma jamoa avvalroq Boliviyani 4:0, Burkina-Fasoni esa 7:0 hisobida yirik magʻlubiyatga uchratgan edi. Yakshanba oqshomida esa jamoa anʼanaviy asado bazmida jam boʻldi.

Tarixiy faoliyatga munosib yakun

Hujumchi seshanba kungi bahsga qadar terma jamoa safida 207 ta oʻyin oʻtkazib, 125 ta gol urgan holda mutlaq rekordchi sifatida maydonga tushadi. Ushbu ulkan natija jahon chempionati, ikki karra Amerika kubogi va Finalissima gʻalabalari bilan yanada qadrli hisoblanadi. 85 ming tomoshabin guvohligida oʻtadigan ushbu shouni tashkil etish sabablari haqida gapirar ekan, Argentina futbol assotsiatsiyasi prezidenti Klaudio Tapiya shunday dedi: “Biz dunyoning eng yaxshi futbolchisi, terma jamoamiz ramzi va sardorimiz Lionel Andres Messiga oʻz Vatanida munosib xayrlashuv taqdim etish uchun ushbu qarorga keldik”.

River Plyat stadionida oʻtadigan oqshom haqiqiy uy bayrami sifatida rejalashtirilgan. Jamoaning asosiy yetakchilaridan Jovani Lo Chelso, Rodrigo De Paul va Nikolas Otamendi oʻn raqamli afsona bilan birga maydonga tushishi kutilmoqda. Shuningdek, Leandro Paredes ham 2026-yilgi jahon chempionati finalidan keyin FIFA tomonidan berilgan 10 oʻyinlik diskvalifikatsiyasiga qaramasdan, tribunadan turib jamoadoshini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq bayram Qatardagi mundial gʻoliblari Paulo Dibala va Nauel Molina uchun chetda qoladi, chunki Roma klubi ularning safarga chiqishiga ruxsat bermadi.

Maxsus libos va kelajakdagi rejalar

Benin bilan kechadigan xayrlashuv oʻyini uchun Argentina terma jamoasi May quyoshi va afsonaviy oʻn raqamni oʻrab turgan dafna yaproqlari tushirilgan maxsus bir martalik libosda harakat qiladi. Poytaxtdagi uchrashuv yakunlangach, Messi oʻz eʼtiborini yana Inter Miami safidagi oʻyinlarga qaratadi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgi MLS mavsumi oxirigacha amal qiladi.

Bosh murabbiy Lionel Skaloni uchun esa asosiy eʼtibor kelgusi yirik turnirlar sikli oldidan yosh avlod vakillarini terma jamoaga moslashtirish va tarkibni yangilashga qaratilmoqda. Messi davri yakunlanayotgan bir paytda, Argentina futboli yangi sahifani ochishga hozirlik koʻrmoqda.

Lionel MessiArgentinaBeninFutbolInter Miami
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda22 sentabr 02:32Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash uchun vatanga qaytdiLionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash uchun vatanga qaytdi3 oktabr 11:16Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi22 sentabr 23:10Lionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydiLionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydiKecha 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi