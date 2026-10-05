Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida 21 yillik faoliyatiga yakun yasash uchun Benin terma jamoasiga qarshi o'tkaziladigan xayrlashuv o'yiniga tayyorgarlik ko'rmoqda.
- Ushbu o'yin 85 ming tomoshabin ishtirokida "Monumental" stadionida bo'lib o'tadi va unda Messi terma jamoa safida 207 ta o'yin va 125 ta gol bilan rekordchi sifatida maydonga tushadi.
Goal.com xabar berishicha, Lionel Messi Buenos-Ayresdagi Esaysa bazasida Argentina milliy jamoasi yigʻiniga qoʻshildi va seshanba kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan tarixiy xayrlashuv oʻyiniga tayyorgarlikni boshladi. Sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi oʻzining 21 yillik shonli xalqaro faoliyatiga munosib yakun yasash maqsadida “Albiseleste” libosini soʻnggi bor kiyishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, 39 yoshli hujumchi yakshanba kuni Esaysadagi qarorgohga kelib qoʻshilgan va “Monumental” stadionida oʻtadigan tantanali uchrashuv oldidan mashgʻulotlarga kirishgan. Lionel Skaloni boshchiligidagi jamoa bu oʻyinga ajoyib kayfiyatda yetib keldi, chunki terma jamoa avvalroq Boliviyani 4:0, Burkina-Fasoni esa 7:0 hisobida yirik magʻlubiyatga uchratgan edi. Yakshanba oqshomida esa jamoa anʼanaviy asado bazmida jam boʻldi.
Tarixiy faoliyatga munosib yakunHujumchi seshanba kungi bahsga qadar terma jamoa safida 207 ta oʻyin oʻtkazib, 125 ta gol urgan holda mutlaq rekordchi sifatida maydonga tushadi. Ushbu ulkan natija jahon chempionati, ikki karra Amerika kubogi va Finalissima gʻalabalari bilan yanada qadrli hisoblanadi. 85 ming tomoshabin guvohligida oʻtadigan ushbu shouni tashkil etish sabablari haqida gapirar ekan, Argentina futbol assotsiatsiyasi prezidenti Klaudio Tapiya shunday dedi: “Biz dunyoning eng yaxshi futbolchisi, terma jamoamiz ramzi va sardorimiz Lionel Andres Messiga oʻz Vatanida munosib xayrlashuv taqdim etish uchun ushbu qarorga keldik”.
River Plyat stadionida oʻtadigan oqshom haqiqiy uy bayrami sifatida rejalashtirilgan. Jamoaning asosiy yetakchilaridan Jovani Lo Chelso, Rodrigo De Paul va Nikolas Otamendi oʻn raqamli afsona bilan birga maydonga tushishi kutilmoqda. Shuningdek, Leandro Paredes ham 2026-yilgi jahon chempionati finalidan keyin FIFA tomonidan berilgan 10 oʻyinlik diskvalifikatsiyasiga qaramasdan, tribunadan turib jamoadoshini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq bayram Qatardagi mundial gʻoliblari Paulo Dibala va Nauel Molina uchun chetda qoladi, chunki Roma klubi ularning safarga chiqishiga ruxsat bermadi.
Maxsus libos va kelajakdagi rejalarBenin bilan kechadigan xayrlashuv oʻyini uchun Argentina terma jamoasi May quyoshi va afsonaviy oʻn raqamni oʻrab turgan dafna yaproqlari tushirilgan maxsus bir martalik libosda harakat qiladi. Poytaxtdagi uchrashuv yakunlangach, Messi oʻz eʼtiborini yana Inter Miami safidagi oʻyinlarga qaratadi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgi MLS mavsumi oxirigacha amal qiladi.
Bosh murabbiy Lionel Skaloni uchun esa asosiy eʼtibor kelgusi yirik turnirlar sikli oldidan yosh avlod vakillarini terma jamoaga moslashtirish va tarkibni yangilashga qaratilmoqda. Messi davri yakunlanayotgan bir paytda, Argentina futboli yangi sahifani ochishga hozirlik koʻrmoqda.
Izohlar 0
…