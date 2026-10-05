Benin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdi

·7·Sport
Benin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Benin darvozaboni Marsel Dandjinou, Lionel Messiga xayrlashuv uchrashuvida hech qanday imtiyoz berilmasligini qat'iy ta'kidladi.
  • Uning so'zlariga ko'ra, Benin jamoasi Argentinaga hurmat ko'rsatish bilan birga, o'z mamlakati sharafini ham himoya qiladi.
  • Dandjinou, Messining penaltini amalga oshirishga harakat qilsa ham, uni to'xtatishga harakat qilishini bildirdi.
  • Afsonaviy futbolchiga eng katta hurmat, uni chinakam va jiddiy raqib sifatida qabul qilishdir.

Argentina terma jamoasi safida oʻz uyidagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazishga hozirlik koʻrayotgan Lionel Messi uchun bu uchrashuv oʻta hissiyotli va hayajonli kechishi kutilmoqda. Albiselerte safida 207 ta uchrashuvda maydonga tushib, 125 ta gol urgan afsonaviy hujumchi xalqaro faoliyatiga yakun yasashga qaror qilgan. Goal.com xabar berishicha, Argentina va Benin terma jamoalari oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvi Buenos-Ayresdagi mashhur Estadio Monumental stadionida boʻlib oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu tarixiy bahs oldidan futbol olami Messiga munosib xayrlashuv taqdim etishga shaylanmoqda. Biroq raqib jamoa vakillari argentinaliklar uchun oson raqib boʻlish niyatida emasligini ochiq-oydin maʼlum qilishdi. Xususan, Benin terma jamoasi darvozaboni Marsel Dandjinou Buenos-Ayresdagi matbuot anjumanida oʻzining professional yondashuvini koʻrsatib, Lionel Messiga hech qanday imtiyoz yoki sovgʻa taqdim etilmasligini qatʼiy taʼkidladi.

Tarixiy uchrashuv va professional yondashuv

Dandjinou uchun bu oʻyin oddiy oʻrtoqlik uchrashuvlaridan tubdan farq qiladi va uni hayotda bir marta beriladigan noyob imkoniyat deb baholaydi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa Argentinaga va ayniqsa Messiga hurmat koʻrsatish uchun kelgan, ammo ular oʻz mamlakati sharafini ham himoya qilishini unutmasligi kerak. Maydonda har doim 11 ga 11 kurash ketishini eslatib oʻtgan darvozabon mehmonlar Argentina maydoniga shunchaki sayyoh sifatida kelmaganini qoʻshimcha qildi.

Oldinda turgan oʻyin haqidagi asosiy savollardan biri mehmonlar Messiga osonlikcha gol urishiga imkon beradimi yoki yoʻqmi degan masalada edi. Agar oʻyin oxirida penalti belgilansa, argentinalik yulduzga gol urishga ruxsat berishadimi, degan savolga Dandjinou keskin javob qaytardi. U oʻzining asosiy vazifasi zarbalarni qaytarish ekanligini va agar Messi penaltini amalga oshirsa ham uni toʻxtatishga harakat qilishini bildirdi.

Raqibga munosib hurmat va liboslar uchun navbat

Benin darvozaboni Lionel Messining buyukligi unga hech qanday sovgʻa kerak emasligini anglatishini taʼkidladi. Agar hujumchi gol urishni istasa, buning uchun bor imkoniyatini ishga solib, oʻzi harakat qilishi lozim boʻladi. Dandjinou uchun afsonaviy futbolchiga koʻrsatilishi mumkin boʻlgan eng katta hurmat — uni soʻnggi hushtak chalungacha chinakam va jiddiy raqib sifatida qabul qilishdir.

Shu bilan birga, Benin posboni faoliyati davomida dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biriga aylangan, Barselona safida yorqin oʻyinlari hamda Argentina bilan 2022-yilgi Jahon chempionati va qitʼa kuboklarini qoʻlga kiritgan futbolchi bilan bir maydonda toʻp tepishdan hayajonlanishini yashirmadi. Oʻyin yakunida afsonaviy oʻn raqamli libosni qoʻlga kiritish uchun jamoa ichida qiziqarli raqobat boʻlishi kutilmoqda.

Dandjinou oʻyin oxirida barcha jamoadoshlari Messining futbolkasini olishni istashini hazilomuz tarzda tilga oldi. Agar har bir oʻyinchi uchun alohida libos tayyorlab berilmasa, ularning barchasi bitta futbolka uchun murojaat qilishi qiyin kechishini aytdi. Qanday boʻlmasin, bu uchrashuv futbol tarixida unutilmas voqea sifatida muhrlanishi aniq.

Lionel MessiBeninArgentinaFutbolOʻrtoqlik uchrashuvi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaBugun 09:31Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda22 sentabr 02:32Lionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydiLionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydiKecha 13:30Emiliano Martines Lionel Messining ketishi haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining ketishi haqida gapirdiKecha 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi