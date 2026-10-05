Benin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Benin darvozaboni Marsel Dandjinou, Lionel Messiga xayrlashuv uchrashuvida hech qanday imtiyoz berilmasligini qat'iy ta'kidladi.
- Uning so'zlariga ko'ra, Benin jamoasi Argentinaga hurmat ko'rsatish bilan birga, o'z mamlakati sharafini ham himoya qiladi.
- Dandjinou, Messining penaltini amalga oshirishga harakat qilsa ham, uni to'xtatishga harakat qilishini bildirdi.
- Afsonaviy futbolchiga eng katta hurmat, uni chinakam va jiddiy raqib sifatida qabul qilishdir.
Argentina terma jamoasi safida oʻz uyidagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazishga hozirlik koʻrayotgan Lionel Messi uchun bu uchrashuv oʻta hissiyotli va hayajonli kechishi kutilmoqda. Albiselerte safida 207 ta uchrashuvda maydonga tushib, 125 ta gol urgan afsonaviy hujumchi xalqaro faoliyatiga yakun yasashga qaror qilgan. Goal.com xabar berishicha, Argentina va Benin terma jamoalari oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvi Buenos-Ayresdagi mashhur Estadio Monumental stadionida boʻlib oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu tarixiy bahs oldidan futbol olami Messiga munosib xayrlashuv taqdim etishga shaylanmoqda. Biroq raqib jamoa vakillari argentinaliklar uchun oson raqib boʻlish niyatida emasligini ochiq-oydin maʼlum qilishdi. Xususan, Benin terma jamoasi darvozaboni Marsel Dandjinou Buenos-Ayresdagi matbuot anjumanida oʻzining professional yondashuvini koʻrsatib, Lionel Messiga hech qanday imtiyoz yoki sovgʻa taqdim etilmasligini qatʼiy taʼkidladi.
Tarixiy uchrashuv va professional yondashuvDandjinou uchun bu oʻyin oddiy oʻrtoqlik uchrashuvlaridan tubdan farq qiladi va uni hayotda bir marta beriladigan noyob imkoniyat deb baholaydi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa Argentinaga va ayniqsa Messiga hurmat koʻrsatish uchun kelgan, ammo ular oʻz mamlakati sharafini ham himoya qilishini unutmasligi kerak. Maydonda har doim 11 ga 11 kurash ketishini eslatib oʻtgan darvozabon mehmonlar Argentina maydoniga shunchaki sayyoh sifatida kelmaganini qoʻshimcha qildi.
Oldinda turgan oʻyin haqidagi asosiy savollardan biri mehmonlar Messiga osonlikcha gol urishiga imkon beradimi yoki yoʻqmi degan masalada edi. Agar oʻyin oxirida penalti belgilansa, argentinalik yulduzga gol urishga ruxsat berishadimi, degan savolga Dandjinou keskin javob qaytardi. U oʻzining asosiy vazifasi zarbalarni qaytarish ekanligini va agar Messi penaltini amalga oshirsa ham uni toʻxtatishga harakat qilishini bildirdi.
Raqibga munosib hurmat va liboslar uchun navbatBenin darvozaboni Lionel Messining buyukligi unga hech qanday sovgʻa kerak emasligini anglatishini taʼkidladi. Agar hujumchi gol urishni istasa, buning uchun bor imkoniyatini ishga solib, oʻzi harakat qilishi lozim boʻladi. Dandjinou uchun afsonaviy futbolchiga koʻrsatilishi mumkin boʻlgan eng katta hurmat — uni soʻnggi hushtak chalungacha chinakam va jiddiy raqib sifatida qabul qilishdir.
Shu bilan birga, Benin posboni faoliyati davomida dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biriga aylangan, Barselona safida yorqin oʻyinlari hamda Argentina bilan 2022-yilgi Jahon chempionati va qitʼa kuboklarini qoʻlga kiritgan futbolchi bilan bir maydonda toʻp tepishdan hayajonlanishini yashirmadi. Oʻyin yakunida afsonaviy oʻn raqamli libosni qoʻlga kiritish uchun jamoa ichida qiziqarli raqobat boʻlishi kutilmoqda.
Dandjinou oʻyin oxirida barcha jamoadoshlari Messining futbolkasini olishni istashini hazilomuz tarzda tilga oldi. Agar har bir oʻyinchi uchun alohida libos tayyorlab berilmasa, ularning barchasi bitta futbolka uchun murojaat qilishi qiyin kechishini aytdi. Qanday boʻlmasin, bu uchrashuv futbol tarixida unutilmas voqea sifatida muhrlanishi aniq.
Izohlar 0
…