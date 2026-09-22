Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda

·35·Sport
Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi oktyabr oyida oʻz muxlislari qarshisida Argentina terma jamoasi safidagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrmoqda.
  • Sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi Benin bilan boʻladigan ushbu uchrashuvda rasman xalqaro faoliyati bilan xayrlashadi.
  • Ushbu tarixiy oʻyin 84 ming tomoshabinga moʻljallangan “El Monumental” stadionida boʻlib oʻtadi.
  • Chiptalar 52 yevrodan 278 yevrogacha, bolalar uchun esa 17 yevroga sotiladi.

Argentina terma jamoasi safida barcha davrlarning eng buyuk futbolchilaridan biri boʻlib qolgan Lionel Messi milliy jamoadagi faoliyatiga yakun yasash ostonasida turibdi. Sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi oktyabr oyida oʻz vatani muxlislari qarshisida soʻnggi bor maydonga tushib, rasmiy ravishda xalqaro faoliyati bilan xayrlashishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar qilishicha, terma jamoa Benin bilan oʻynaydigan ushbu tarixiy uchrashuv futbolchining milliy libosdagi soʻnggi oʻyini boʻlishi kutilmoqda. Oktyabrning 6-kunida boʻlib oʻtadigan bahs 84 ming tomoshabinga moʻljallangan mashhur “El Monumental” stadionida tashkil etiladi.

Futbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida bu haqda taʼsirli xabar qoldirib, muxlislariga oʻz minnatdorchiligini bildirdi. "Soʻnggi oʻyin. Bir umrlik libos", deb yozdi hujumchi oʻzining xayrlashuvoldi postida va maxsus videorolikni taqdim etdi.

Maxsus libos va hissiy qaror

Eʼlon qilingan videoda Lionel Messi oddiy terma jamoa libosini oltin rangdagi oʻz ismi va afsonaviy 10-raqami tushirilgan maxsus Adidas Argentina libosiga almashtirayotgani aks etgan. Shuningdek, u oq rangdagi buttsalarini tanlab, oʻzining soʻnggi xalqaro oʻyiniga shaylanayotganini koʻrsatdi.

Eслатиб ўтамиз, avgust oyida Lionel Messi oʻzining milliy jamoadagi faoliyatini yakunlashini rasman eʼlon qilgan edi. U oʻzining ogʻir va ogʻriqli, ammo puxta oʻylangan qarori haqida gapirar ekan, terma jamoa safida oʻtkazgan yillari, qoʻlga kiritilgan gʻalabalar haqida toʻxtalib oʻtdi.

Futbolchi oʻz bayonotida milliy jamoa safida 207 ta uchrashuv oʻtkazib, 125 ta gol urgani va 64 ta golli uzatmani amalga oshirganini esladi. "Men har doim shu libos uchun maydonda bor kuchimni berdim, sizga quvonch ulashish va argentinalik ekaningizdan faxrlanish tuygʻusini berish uchun kurashdim", deya taʼkidlagan edi u oʻshanda.

Chiptalar savdosi va narxlari

Foot Mercato nashrining maʼlumot berishicha, ushbu tarixiy uchrashuv uchun chiptalar savdosi seshanba kuni kechqurun boshlanadi. Argentina futbol assotsiatsiyasi tomonidan belgilanadigan narxlar joylashuviga qarab 52 yevrodan 278 yevrogacha etib belgilangan.

Muxlislar uchun turli toifadagi chiptalar, jumladan, 104, 185 va 260 yevrlik oʻrinlar ham mavjud. Shuningdek, oilalar va yosh avlod vakillari uchun qulaylik yaratish maqsadida bolalar ushbu xayrlashuv oʻyinini bor-yoʻgʻi 17 yevro evaziga tomosha qilishlari mumkin boʻladi.

Lionel MessiArgentinaBeninFutbolTerma jamoa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiBugun, 02:11Nodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiNodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiBugun, 01:09O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariBugun, 01:02Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiAbbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiBugun, 00:59«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdiBugun, 00:56Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiBugun, 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi