Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydi

·9·Sport
Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi chorshanba kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydi.
  • Buenos-Ayresdagi «Estadio Monumental» stadionida boʻlib oʻtadigan bu uchrashuv afsonaviy hujumchining terma jamoadagi faoliyatiga bagʻishlangan tantanali xayrlashuv oqshomiga aylanadi.

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi chorshanba kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng xalqaro miqyosdagi faoliyatiga yakun yasashga hozirlik koʻrmoqda. Buenos-Ayresdagi «Estadio Monumental» stadionida boʻlib oʻtadigan bu uchrashuv afsonaviy hujumchining terma jamoadagi yorqin faoliyatiga bagʻishlangan tantanali xayrlashuv oqshomiga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 39 yoshli futbolchi juma kuni oʻzining tugʻilib oʻsgan Rosario shahriga yetib kelib, oʻtgan haftada terma jamoa ixtiyoriga qoʻshilgan edi. U soʻnggi mashgʻulotlarni muvaffaqiyatli yakunladi va tarixdagi mazkur uchrashuvni asosiy tarkibda boshlashi kutilmoqda. Ushbu oʻyin Argentina futboli tarixidagi burilish nuqtasi boʻlib, unga 2022-yilgi jahon chempionati gʻoliblari boʻlgan jamoadoshlar ham faxriy mehmon sifatida taklif etilgan.

Afsonaviy sardor bilan xayrlashuv

Argentina terma jamoasi bosh murabbiy Lionel Skaloni matbuot anjumanida oʻzining eng taʼsirchan va yetakchi futbolchisiga yuksak baho berdi. U Messining xalqaro maydondagi merosi hech qachon takrorlanmasligini taʼkidlab, uning maydondagi oʻrni oʻzgacha ekanini eʼtirof etdi.

Skalonining soʻzlariga koʻra, «Messi tengsiz meros qoldirib ketmoqda. Biz oʻynashda davom etishimiz kerak, biroq uni maydonda koʻrish hissiyoti yagona va takrorlanmasdir. Maydonda boshqa hech kim u kabi his-tuygʻulari bilan taʼsir oʻtkazishini koʻrmaganman va biz aynan shuni sogʻinamiz».

Rekordlar va kelajak sari

Lionel Messi terma jamoadagi faoliyati davomida ulkan yutuqlarga erishdi. Uning sovrinlar kolleksiyasidan 2022-yilgi Jahon chempionati, ikki karra Amerika kubogi, Olimpiada oltin medali hamda 207ta uchrashuvda kiritilgan 125ta gol oʻrin olgan. Sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibining bu xayrlashuv oqshomida Rodrigo De Paul, Jovani Lo Selso va Nikolas Otamendi kabi yaqin jamoadoshlari hozir boʻladi.

Shu bilan birga, Paulo Dibala, Nauel Molina va Alexandro Gomes bu safar Buenos-Ayresdagi uchrashuvda qatnasha olmasligi maʼlum qilindi. Shuningdek, Nikolas Otamendi 2026-yilgi jahon chempionatidan soʻng xalqaro faoliyatini yakunlashi rejalashtirilgan.

Murabbiy Lionel Skaloni jamoaning kelajagiga ishonch bilan qarashini bildirib, Messining professional yondashuvini alohida eʼtirof etdi: «Endi faqat sogʻinch qolmoqda, chunki u endi maydonda boʻlmaydi. U ajoyib namuna. Mashgʻulotga birinchi boʻlib kelib, oxirgi boʻlib ketadigan, oʻziga qanday qarashini biladigan va har bir oʻyinga jiddiy yondashadigan inson».

Lionel MessiArgentinaFutbolLionel SkaloniBenin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Benin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiBenin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiKecha 19:53Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaKecha 09:31Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda22 sentabr 02:32Lionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydiLionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydi4 oktabr 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?