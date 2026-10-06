Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi chorshanba kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydi.
- Buenos-Ayresdagi «Estadio Monumental» stadionida boʻlib oʻtadigan bu uchrashuv afsonaviy hujumchining terma jamoadagi faoliyatiga bagʻishlangan tantanali xayrlashuv oqshomiga aylanadi.
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi chorshanba kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng xalqaro miqyosdagi faoliyatiga yakun yasashga hozirlik koʻrmoqda. Buenos-Ayresdagi «Estadio Monumental» stadionida boʻlib oʻtadigan bu uchrashuv afsonaviy hujumchining terma jamoadagi yorqin faoliyatiga bagʻishlangan tantanali xayrlashuv oqshomiga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 39 yoshli futbolchi juma kuni oʻzining tugʻilib oʻsgan Rosario shahriga yetib kelib, oʻtgan haftada terma jamoa ixtiyoriga qoʻshilgan edi. U soʻnggi mashgʻulotlarni muvaffaqiyatli yakunladi va tarixdagi mazkur uchrashuvni asosiy tarkibda boshlashi kutilmoqda. Ushbu oʻyin Argentina futboli tarixidagi burilish nuqtasi boʻlib, unga 2022-yilgi jahon chempionati gʻoliblari boʻlgan jamoadoshlar ham faxriy mehmon sifatida taklif etilgan.
Afsonaviy sardor bilan xayrlashuvArgentina terma jamoasi bosh murabbiy Lionel Skaloni matbuot anjumanida oʻzining eng taʼsirchan va yetakchi futbolchisiga yuksak baho berdi. U Messining xalqaro maydondagi merosi hech qachon takrorlanmasligini taʼkidlab, uning maydondagi oʻrni oʻzgacha ekanini eʼtirof etdi.
Skalonining soʻzlariga koʻra, «Messi tengsiz meros qoldirib ketmoqda. Biz oʻynashda davom etishimiz kerak, biroq uni maydonda koʻrish hissiyoti yagona va takrorlanmasdir. Maydonda boshqa hech kim u kabi his-tuygʻulari bilan taʼsir oʻtkazishini koʻrmaganman va biz aynan shuni sogʻinamiz».
Rekordlar va kelajak sariLionel Messi terma jamoadagi faoliyati davomida ulkan yutuqlarga erishdi. Uning sovrinlar kolleksiyasidan 2022-yilgi Jahon chempionati, ikki karra Amerika kubogi, Olimpiada oltin medali hamda 207ta uchrashuvda kiritilgan 125ta gol oʻrin olgan. Sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibining bu xayrlashuv oqshomida Rodrigo De Paul, Jovani Lo Selso va Nikolas Otamendi kabi yaqin jamoadoshlari hozir boʻladi.
Shu bilan birga, Paulo Dibala, Nauel Molina va Alexandro Gomes bu safar Buenos-Ayresdagi uchrashuvda qatnasha olmasligi maʼlum qilindi. Shuningdek, Nikolas Otamendi 2026-yilgi jahon chempionatidan soʻng xalqaro faoliyatini yakunlashi rejalashtirilgan.
Murabbiy Lionel Skaloni jamoaning kelajagiga ishonch bilan qarashini bildirib, Messining professional yondashuvini alohida eʼtirof etdi: «Endi faqat sogʻinch qolmoqda, chunki u endi maydonda boʻlmaydi. U ajoyib namuna. Mashgʻulotga birinchi boʻlib kelib, oxirgi boʻlib ketadigan, oʻziga qanday qarashini biladigan va har bir oʻyinga jiddiy yondashadigan inson».
Izohlar 0
…