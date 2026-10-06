Benin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdi

·4·Sport
Benin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi xalqaro faoliyatidagi soʻnggi oʻyinlaridan biriga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, uning boʻlgʻusi raqiblari futbol afsonasiga qarshi qanday taktika qoʻllash haqida bosh qotirmasligini ochiq eʼtirof etdi. Goal.com xabar qilishicha, Benin terma jamoasi himoyachisi Mohamed Tijani jamoada argentinalik hujumchini toʻxtatish uchun maxsus rejasi yoʻqligini, asosiy eʼtibor bu buyuk lahzalardan zavqlanishga qaratilganini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Buenos-Ayresdagi Estadio Monumental stadionida boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv dunyo futboli yulduzi uchun xalqaro sahnadagi xayrlashuv pallalaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Jahon reytingida 89-pogʻonani egallab turgan Benin terma jamoasi Janubiy Amerikaning amaldagi grandiga qarshi maydonga tushadi. Ikki jamoa oʻrtasidagi sinf va imkoniyatlar farqi yaqqol sezilib turgan bir sharoitda, Afrika vakillari raqibdan choʻchib oʻtirish oʻrniga futbol bayramidan zavq olishni afzal koʻrmoqda.

Raqib futbolchilarining eʼtirofi

Argentikaning C5N nashriga bergan intervyusida 29 yoshli markaziy himoyachi Mohamed Tijani jamoaga Lionel Messini qattiq qoʻriqlash yoki maxsus ushlab turish boʻyicha hech qanday koʻrsatma berilmaganini taʼkidladi. Oldinroq Rayo Vallecano sharafini himoya qilgan tajribali futbolchi hakamning boshlangʻich hushtagacha boʻlgan kayfiyat haqida quyidagilarni aytdi: "Biz Messini qoʻriqlashimiz shart emas. Biz bu oʻyindan zavq olamiz. Messiga qarshi himoyalanish uchun maxsus rejamiz yoʻq, shunchaki oʻyinimizdan lazzat olishimiz kerak, tamom".

Benin lageridagi hayrat va hurmat oddiy raqobat chegarasidan ancha chiqib ketgan. Tashrif buyurgan delegatsiya vakillari argentinalik hujumchini oʻzgacha darajadagi futbolchi sifatida baholamoqda. Mohamed Tijani oʻz soʻzida davom etib: "Messi, sen xudosan. Men uchun u dunyodagi eng yaxshisi, huddi men aytgandek", deya oʻz fikrini bildirdi. Ushbu taʼrifni Benin terma jamoasi shifokori ham toʻla qoʻllab-quvvatlab, uning dunyodagi eng zoʻr futbolchi ekanini alohida taʼkidladi.

Xalqaro sahnadagi oʻzgarishlar davri

Bu kabi oʻrtoqlik va koʻrgazmali uchrashuvlar har ikki jamoa uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Argentina bosh murabbiy Lionel Skaloni oʻzining asosiy maydon dirijyorisiz navbatdagi yirik musobaqalar sikliga tayyorgarlik koʻrish va tarkibda yangilanishlar qilish ustida ish olib bormoqda. Oʻz navbatida, Benin terma jamoasi ham Afrika Millatlar kubogi saralash bahslari oldidan jahon darajasidagi jamoaga qarshi maydonga tushib, oʻz imkoniyatlarini sinab koʻrish uchun qulay imkoniyatga ega boʻlmoqda.

Lionel Messining terma jamoadagi faoliyati yakuniga yetib borayotgani butun futbol olamining diqqat markazida turibdi. Kelajakda faoliyatini Inter Miami safida davom ettiradigan hujumchi terma jamoa libosidagi soʻnggi qadamlarini tashlamoqda. Beninlik futbolchilar esa natijadan qatʼi nazar, tirik afsona bilan bir maydonda toʻp surish baxtiga muyassar boʻlayotganidan mamnuniyat bildirishmoqda.

Lionel MessiBeninMohamed TijaniArgentinaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiBugun 11:37Benin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiBenin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiKecha 19:53Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaKecha 09:31Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda22 sentabr 02:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?