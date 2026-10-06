Benin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi xalqaro faoliyatidagi soʻnggi oʻyinlaridan biriga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, uning boʻlgʻusi raqiblari futbol afsonasiga qarshi qanday taktika qoʻllash haqida bosh qotirmasligini ochiq eʼtirof etdi. Goal.com xabar qilishicha, Benin terma jamoasi himoyachisi Mohamed Tijani jamoada argentinalik hujumchini toʻxtatish uchun maxsus rejasi yoʻqligini, asosiy eʼtibor bu buyuk lahzalardan zavqlanishga qaratilganini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Buenos-Ayresdagi Estadio Monumental stadionida boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv dunyo futboli yulduzi uchun xalqaro sahnadagi xayrlashuv pallalaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Jahon reytingida 89-pogʻonani egallab turgan Benin terma jamoasi Janubiy Amerikaning amaldagi grandiga qarshi maydonga tushadi. Ikki jamoa oʻrtasidagi sinf va imkoniyatlar farqi yaqqol sezilib turgan bir sharoitda, Afrika vakillari raqibdan choʻchib oʻtirish oʻrniga futbol bayramidan zavq olishni afzal koʻrmoqda.
Raqib futbolchilarining eʼtirofiArgentikaning C5N nashriga bergan intervyusida 29 yoshli markaziy himoyachi Mohamed Tijani jamoaga Lionel Messini qattiq qoʻriqlash yoki maxsus ushlab turish boʻyicha hech qanday koʻrsatma berilmaganini taʼkidladi. Oldinroq Rayo Vallecano sharafini himoya qilgan tajribali futbolchi hakamning boshlangʻich hushtagacha boʻlgan kayfiyat haqida quyidagilarni aytdi: "Biz Messini qoʻriqlashimiz shart emas. Biz bu oʻyindan zavq olamiz. Messiga qarshi himoyalanish uchun maxsus rejamiz yoʻq, shunchaki oʻyinimizdan lazzat olishimiz kerak, tamom".
Benin lageridagi hayrat va hurmat oddiy raqobat chegarasidan ancha chiqib ketgan. Tashrif buyurgan delegatsiya vakillari argentinalik hujumchini oʻzgacha darajadagi futbolchi sifatida baholamoqda. Mohamed Tijani oʻz soʻzida davom etib: "Messi, sen xudosan. Men uchun u dunyodagi eng yaxshisi, huddi men aytgandek", deya oʻz fikrini bildirdi. Ushbu taʼrifni Benin terma jamoasi shifokori ham toʻla qoʻllab-quvvatlab, uning dunyodagi eng zoʻr futbolchi ekanini alohida taʼkidladi.
Xalqaro sahnadagi oʻzgarishlar davriBu kabi oʻrtoqlik va koʻrgazmali uchrashuvlar har ikki jamoa uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Argentina bosh murabbiy Lionel Skaloni oʻzining asosiy maydon dirijyorisiz navbatdagi yirik musobaqalar sikliga tayyorgarlik koʻrish va tarkibda yangilanishlar qilish ustida ish olib bormoqda. Oʻz navbatida, Benin terma jamoasi ham Afrika Millatlar kubogi saralash bahslari oldidan jahon darajasidagi jamoaga qarshi maydonga tushib, oʻz imkoniyatlarini sinab koʻrish uchun qulay imkoniyatga ega boʻlmoqda.
Lionel Messining terma jamoadagi faoliyati yakuniga yetib borayotgani butun futbol olamining diqqat markazida turibdi. Kelajakda faoliyatini Inter Miami safida davom ettiradigan hujumchi terma jamoa libosidagi soʻnggi qadamlarini tashlamoqda. Beninlik futbolchilar esa natijadan qatʼi nazar, tirik afsona bilan bir maydonda toʻp surish baxtiga muyassar boʻlayotganidan mamnuniyat bildirishmoqda.
Izohlar 0
…