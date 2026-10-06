Xitoy safarida sensatsiya: Xanonovning goli Tojikiston terma jamoasiga g‘alaba keltirdi

·66·Sport
Xitoy safarida sensatsiya: Xanonovning goli Tojikiston terma jamoasiga g‘alaba keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tojikiston terma jamoasi Xitoyda o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida 1:0 hisobida g'alaba qozondi.
  • Vahdat Xanonov 53-daqiqada kiritgan yagona gol jamoaga omadsizliklar seriyasini tugatishga yordam berdi.
  • Ushbu g'alaba Tojikiston terma jamoasi va bosh murabbiy Igor Angelovskiy uchun ruhiy jihatdan muhim bo'ldi, chunki jamoa avvalgi o'yinlarda Ozarboyjon va Falastinga yutqazgandi.

FIFA kunlari doirasidagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlarida Markaziy Osiyo jamoalari muhim sinovlardan o‘tmoqda. Shimoliy Makedoniyalik mutaxassis Igor Angelovskiy boshqaruvidagi Tojikiston milliy jamoasi safarda Xitoy termasiga qarshi maydonga tushib, kutilmagan va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi (1:0).

Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol ikkinchi bo‘lim boshida, 53-daqiqada terma jamoa yetakchi himoyachilaridan biri Vahdat Xanonov tomonidan kiritildi.

Muvaffaqiyatsizliklar seriyasiga yakun yasaldi

Ushbu g‘alaba Tojikiston termasi va uning yangi bosh murabbiyi uchun ruhiy jihatdan juda muhim ahamiyat kasb etdi:

  • Avvalgi omadsizliklar: Jamoa FIFA kunlari doirasida bunga qadar Ozarboyjon va Falastin termalariga qarshi o‘rtoqlik bahslari o‘tkazib, har ikkalasida ham mag‘lubiyatga uchragan edi;

  • Revansh va ishonch: Xitoy maydonida erishilgan mazkur g‘alaba ketma-ket boy berilgan o‘yinlardan so‘ng murabbiylar shtabi va futbolchilarga o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchni qaytardi hamda tanqidlar to‘lqinini bosdi.

O‘yin protokoli va tarkiblar:

  • Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi

  • Xitoy — Tojikiston 0:1

  • Gol: Vahdat Xanonov (53).

Tojikiston milliy jamoasi tarkibi: Rustam Yatimov, Vahdat Xanonov, Mehrubon Karimov (Sodiqjon Qurbonov, 67), Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Amirbek Jo‘raboyev (Alisher Shukurov, 85), Shervoni Mabatshoyev (Nozim Bobojonov, 85), Ehsoni Panshanbe (Salohiddin Irgashev, 85), Parvizjon Umarboyev, Alisher Jalilov (Muhammadjon Rahimov, 67), Sheriddin Boboyev (Azizbek Hayitov, 80).

Taktik intizom va mustahkam mudofaa

O‘yin davomida Tojikiston terma jamoasi asosiy urg‘uni mustahkam himoya va tezkor qarshi hujumlarga qaratdi:

  • Darvoza daxlsizligi: Darvozabon Rustam Yatimov va himoya chizig‘i mezbonlarning keskin hujumlarini ishonchli tarzda bartaraf etib, o‘yin yakuniga qadar hisobni ushlab qolishni uddaladi;

  • O‘zgarishlarning samarasi: Angelovskiy ikkinchi bo‘limda Muhammadjon Rahimov, Sodiqjon Qurbonov va so‘nggi daqiqalarda Shukurov, Bobojonov hamda Irgashevlarni maydonga tushirib, maydon markazida pressing va jismoniy bosimni saqlab qoldi.

Qit’aning kuchli raqiblaridan biri ustidan qozonilgan bu safar g‘alabasi Tojikiston jamoasining kelgusi rasmiy saralash bellashuvlari oldidan xalqaro reytingi va nufuziga ijobiy turtki berishi shubhasiz.

Tojikiston milliy jamoasiIgor AngelovskiyXitoy — Tojikiston futbol uriniVahdat Xanonov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyo jamoalari: Qirg‘izistondan yirik g‘alaba, Tojikistonda mag‘lubiyatMarkaziy Osiyo jamoalari: Qirg‘izistondan yirik g‘alaba, Tojikistonda mag‘lubiyat28 sentabr 22:54Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...20 iyul 22:22«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!13 sentabr 06:31APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!12 sentabr 06:16Yevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahliliYevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahlili25 sentabr 06:16Fransiyada 14 daqiqalik shou: Millatlar ligasida kutilmagan natijalarFransiyada 14 daqiqalik shou: Millatlar ligasida kutilmagan natijalarBugun 06:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?