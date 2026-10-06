Xitoy safarida sensatsiya: Xanonovning goli Tojikiston terma jamoasiga g‘alaba keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tojikiston terma jamoasi Xitoyda o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida 1:0 hisobida g'alaba qozondi.
- Vahdat Xanonov 53-daqiqada kiritgan yagona gol jamoaga omadsizliklar seriyasini tugatishga yordam berdi.
- Ushbu g'alaba Tojikiston terma jamoasi va bosh murabbiy Igor Angelovskiy uchun ruhiy jihatdan muhim bo'ldi, chunki jamoa avvalgi o'yinlarda Ozarboyjon va Falastinga yutqazgandi.
FIFA kunlari doirasidagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlarida Markaziy Osiyo jamoalari muhim sinovlardan o‘tmoqda. Shimoliy Makedoniyalik mutaxassis Igor Angelovskiy boshqaruvidagi Tojikiston milliy jamoasi safarda Xitoy termasiga qarshi maydonga tushib, kutilmagan va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi (1:0).
Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol ikkinchi bo‘lim boshida, 53-daqiqada terma jamoa yetakchi himoyachilaridan biri Vahdat Xanonov tomonidan kiritildi.
Muvaffaqiyatsizliklar seriyasiga yakun yasaldi
Ushbu g‘alaba Tojikiston termasi va uning yangi bosh murabbiyi uchun ruhiy jihatdan juda muhim ahamiyat kasb etdi:
Avvalgi omadsizliklar: Jamoa FIFA kunlari doirasida bunga qadar Ozarboyjon va Falastin termalariga qarshi o‘rtoqlik bahslari o‘tkazib, har ikkalasida ham mag‘lubiyatga uchragan edi;
Revansh va ishonch: Xitoy maydonida erishilgan mazkur g‘alaba ketma-ket boy berilgan o‘yinlardan so‘ng murabbiylar shtabi va futbolchilarga o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchni qaytardi hamda tanqidlar to‘lqinini bosdi.
O‘yin protokoli va tarkiblar:
Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi
Xitoy — Tojikiston 0:1
Gol: Vahdat Xanonov (53).
Tojikiston milliy jamoasi tarkibi: Rustam Yatimov, Vahdat Xanonov, Mehrubon Karimov (Sodiqjon Qurbonov, 67), Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Amirbek Jo‘raboyev (Alisher Shukurov, 85), Shervoni Mabatshoyev (Nozim Bobojonov, 85), Ehsoni Panshanbe (Salohiddin Irgashev, 85), Parvizjon Umarboyev, Alisher Jalilov (Muhammadjon Rahimov, 67), Sheriddin Boboyev (Azizbek Hayitov, 80).
Taktik intizom va mustahkam mudofaa
O‘yin davomida Tojikiston terma jamoasi asosiy urg‘uni mustahkam himoya va tezkor qarshi hujumlarga qaratdi:
Darvoza daxlsizligi: Darvozabon Rustam Yatimov va himoya chizig‘i mezbonlarning keskin hujumlarini ishonchli tarzda bartaraf etib, o‘yin yakuniga qadar hisobni ushlab qolishni uddaladi;
O‘zgarishlarning samarasi: Angelovskiy ikkinchi bo‘limda Muhammadjon Rahimov, Sodiqjon Qurbonov va so‘nggi daqiqalarda Shukurov, Bobojonov hamda Irgashevlarni maydonga tushirib, maydon markazida pressing va jismoniy bosimni saqlab qoldi.
Qit’aning kuchli raqiblaridan biri ustidan qozonilgan bu safar g‘alabasi Tojikiston jamoasining kelgusi rasmiy saralash bellashuvlari oldidan xalqaro reytingi va nufuziga ijobiy turtki berishi shubhasiz.
Izohlar 0
…