Chempionlar ligasida shiddatli tun: 2-turda gollar yomg‘iri kuzatildi

·53·Sport
Chempionlar ligasida shiddatli tun: 2-turda gollar yomg‘iri kuzatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar Ligasining 2-turnida «Barselona»
  • Istanbulda «Galatasaroy»ni 4:1 hisobida mag‘lub etib, musobaqa jadvalida 1-o‘ringa ko‘tarildi.
  • «Arsenal» o‘z uyida «Lill»ni 3:0 hisobida yengib, ochkolarini 6 taga yetkazdi, «Manchester Yunayted» esa Madridda «Atletiko»ga 2:0 hisobida imkoniyatni boy berdi.
  • Milanda «Inter» «Bryugge»ga 3:4 hisobida yutqazdi, Myunxenning «Bavariya» klubi esa Norvegiyada «Viking» bilan 3:3 hisobida durang o‘ynadi.

Yevropa Chempionlar Ligasida 2-turning markaziy uchrashuvlari kutilmagan natijalar va shiddatli qarama-qarshiliklarga boy bo‘ldi. Kataloniyaning «Barselona» klubi Istanbul safarida yirik g‘alabaga erishib, to‘plar nisbatiga ko‘ra musobaqa jadvalida 1-o‘ringa ko‘tarilib oldi. Londonning «Arsenal» klubi ham o‘z uyida ishonchli g‘alaba bilan ochkolarini 6 taga yetkazdi.

Angliyaning yana bir grandi «Manchester Yunayted» Madridda ojiz qolgan bo‘lsa, Milanda haqiqiy gollar shousi kuzatildi va «Inter» o‘z maydonida mag‘lubiyatga uchradi. Myunxenning «Bavariya» klubi esa Norvegiya safarida dramatik tarzda durang qayd etdi.

«Barselona» Istanbulda «Galatasaroy»ni tor-mor etdi

«Galatasaroy» dastlab hisobda oldinga chiqib olganiga qaramay, kataloniyaliklar ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘llariga oldi:

  • Hisob: «Galatasaroy» — «Barselona» 1:4;

  • Gollar: Batrakov 28 — Kanselu 43, Fermin Lopes 50, Gordon 53, Adeyemi 65;

  • «Galatasaroy» tarkibi: Chaqir, Yakobs, Sanches, Elmal, Akgyun (Sane, 58), Lemina, Torreyra, Batrakov (Sara, 58), Leau, Yilmaz (Sallai, 67), Osimhen;

  • «Barselona» tarkibi: Joan Garsiya, Kubarsi, Erik Garsiya (Kunde, 73), Kanselu, Jerar Martin, Rodri, Fermin Lopes (Gavi, 82), Pedri (Bernal, 74), Olmo (Jezus, 59), Gordon (Adeyemi, 59), Yamal;

  • Jadvaldagi holat: «Barselona» 6 ochko bilan 1-o‘ringa ko‘tarildi, «Galatasaroy» esa hamon ochkosiz (34-o‘rin).

«Atletiko» «Manchester Yunayted»ga hech qanday imkon qoldirmadi

Madriddagi «Metropolitano» stadionida kechgan bellashuvda mezbonlar tezkor gol evaziga ustunlikni qo‘lga kiritdi:

  • Hisob: «Atletiko» — «Manchester Yunayted» 2:0;

  • Gollar: Barrios 1, Lukman 79;

  • Chetlatish: Leni Yoro («MYU», 75-daqiqa);

  • «Atletiko» tarkibi: Oblak, Lorente, Hansko, Romero, Grimaldo, Kardozo, Barrios (Pubil, 60), Li Kan In (Devid, 61), Baena (Lukman, 71), Simeone (Le Norman, 88), Alvares (Yulman, 71);

  • «Manchester Yunayted» tarkibi: Lammens, Yoro, Heven (Maguayr, 80), Martines, Dalot, Baleba (Mount, 66), Santos, Tilemans (Zirkzeye, 66), Fernandesh (Kunya, 80), Reshford (Diallo, 66), Mbeumo.

«Arsenal» «Lill» darvozasiga 7 daqiqada 3 ta gol urdi

Mikel Arteta shogirdlari ikkinchi bo‘lim o‘rtalarida raqib himoyasini batamom chilparchin qilib, yirik g‘alabani rasmiylashtirdi:

  • Hisob: «Arsenal» — «Lill» 3:0;

  • Gollar: Timber 64, Eze 67, Saka 71;

  • «Arsenal» tarkibi: Rayya, Timber (Uayt, 78), Konsa, Gabriel, Lyuis-Ckelli, Gimaraes, Rays, Merino (Edegor, 65), Eze (Douman, 85), Madueke (Saka, 65), Dyokeresh (Xavers, 65);

  • «Lill» tarkibi: Ozer, Goffi, Aleksandro, Ngoy, Perro (Verdonk, 78), Andre, Bentaleb, Mukau, Bakva, Haraldsson, Ueda (Jiru, 78);

  • London klubi 6 ochko bilan 3-pog‘onani band etdi.

Milanda 7 ta gol va Norvegiyadagi 3:3 dramasi

Kunning qolgan qarama-qarshiliklari ham muxlislarga haqiqiy shiddat taqdim etdi:

  • «Inter» — «Bryugge» 3:4: Italiya vitse-chempioni kutilmaganda o‘z uyida Belgiya klubiga mag‘lub bo‘ldi. Mehmonlar safida Tresoldi het-trik qayd etdi (30, 63, 74), Vermant esa 87-daqiqada g‘alaba to‘pini kiritdi. Mezbonlardan Lautaro Martines (44, 81) dublga erishdi, Bonni (90+3) farqni qisqartirdi;

  • «Viking» — «Bavariya» 3:3: Norvegiyada kechgan trillerda Haugen 90-daqiqada mezbonlarni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi. «Bavariya» safida Garri Keyn dubl (54 penalti, 60) qayd etdi, Luis Dias (71) ham to‘p kiritdi, biroq Olise 74-daqiqada maydondan chetlatildi;

  • «Vilyarreal» — «Napoli» 3:1: Ispaniya klubi italiyaliklarni ishonchli yengdi. Gollar: Mikautadze 23, Mourino 26, Oluvaseyi 86 — Rahmani 8;

  • «Leypsig» — «PSV» 1:0: Nemis klubi Grudaning 75-daqiqadagi yagona aniq zarbasi evaziga muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi.

BarselonaGalatasaroyYevropa Chempionlar Ligi 2-turManchester Yunayted
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Galatasaroy» «Barselona»ga qarshi yirik hisobda yutqazdi«Galatasaroy» «Barselona»ga qarshi yirik hisobda yutqazdiBugun 05:55Barcelona va Juventus Manchester United hujumchisi bilan aloqaga chiqdiBarcelona va Juventus Manchester United hujumchisi bilan aloqaga chiqdi6 oktabr 12:57«Kichkina Messi» Kataloniyaga ko‘chib o‘tadimi? «Barselona» rahbariyati kutilmagan bayonot berdi«Kichkina Messi» Kataloniyaga ko‘chib o‘tadimi? «Barselona» rahbariyati kutilmagan bayonot berdi1 oktabr 12:32Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiViktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindi8 iyul 01:50Manchester Yunayted va Barselona kurashidagi kutilmagan toʻsiqManchester Yunayted va Barselona kurashidagi kutilmagan toʻsiq10 avgust 16:37Markus Reshfordning taqdiri: sotish yoki ikkinchi imkoniyatmiMarkus Reshfordning taqdiri: sotish yoki ikkinchi imkoniyatmi8 avgust 21:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi